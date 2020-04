L'horoscope du 6 avril 2020

publié le 06/04/2020 à 05:30

Bélier

Le 3ème décan commence à se sentir face à un mur, mais les autres Bélier passeront une assez bonne semaine, surtout le 1er décan qui se passionnera pour quelqu'un ou quelque chose. Pour le 3ème décan, il s'agit sûrement de changer de vie, mais vous faites de la résistance et on vous comprend. Vous êtes depuis longtemps dans une situation qui vous plaît, et vous sentez qu'il faut que vous alliez voir ailleurs : de plus votre employeur semble n'êtes pas net.



Taureau

C'est encore le 1er décan qui va se faire du mouron ces jours-ci, mais cela va cesser en fin de semaine, promis. Vous anticipez quelque chose qui pourrait très bien ne pas arriver. Mais en général, vous voyez juste... Cependant, la peur peut vous faire accentuer le problème, un problème auquel il y a des solutions qu'il faut envisager, sans vous dire que vous "abdiquez" parce que vous lâchez prise pour aller voir ailleurs. Vous et votre obstination !



Gémeaux

Bonne semaine pour ceux du mois de mai, Vénus et Mars se parlent gentiment ces jours-ci. Il flottera un parfum de plaisir, l'avenir vous paraissant soudain beaucoup moins sombre. Un projet pourrait vous mettre en joie, mais parfois ceux qui sont ascendant Verseau ou Lion, Scorpion ou Taureau ne se réjouiront pas tant que ça à cause de la dissonance ou de la conjonction de Saturne (privation de liberté).



Cancer

Né entre le 8 et le 16 juillet, le Soleil est tout en haut de votre ciel, vous serez un peu plus autoritaire que d'habitude, veillez simplement à ménager les susceptibilités. Si vous êtes un peu trop "brut de décoffrage", vous susciterez forcément des réactions un peu vives et cela peut dégénérer en conflit. Toutefois, il se peut que vous ayez besoin de ce conflit, de vider une querelle, parce que vous ne pouvez pas garder ça pour vous. Et vous avez raison.



Lion

La conjoncture de la semaine est mouvementée pour ceux de juillet, vous êtes face à un choix, une situation difficile, mais Vénus vous promet un soutien, et même plusieurs. Si vous devez vous défendre, vous ne serez pas seul pour le faire, et au besoin rameutez vos amis ou relations afin d'équilibrer les forces en présence. Toutefois, la dissonance Mars-Uranus vous incite à en revenir aux gros problèmes de l'été dernier : peut-être pour tourner la page ?



Vierge

Si vous êtes né au mois d'août, il se peut qu'il y ait une sorte de retournement de situation, l'obligation de changer encore une fois votre façon de vivre au quotidien. Il faudra peut-être apprendre à vous servir d'un nouvel outil, ou d'un nouveau logiciel, bref cela dérangera vos habitudes, bien sûr, mais il faudra malgré tout vous adapter à un moment ou à un autre.



Balance

La Lune transite votre signe en début de semaine, il va d'ailleurs y avoir une pleine Lune mercredi, donc ne vous étonnez pas si vos relations sont un peu conflictuelles. Mais ne craignez rien, vous n'êtes pas démuni, vous ne manquez pas de défenses, simplement vous avez peur de les utiliser car vous craignez qu'on ne vous en veuille, ou qu'on vous critique. Essayez d'oublier tout cela, l'important est d'agir dans votre intérêt.

Scorpion

La semaine ne sera pas facile pour ceux d'octobre et début novembre, autant le savoir vous allez devoir utiliser vos armes de défense, puis le calme reviendra après le 11. C'est-à-dire quand la dissonance de Mars sera terminée pour le 1er décan ; elle se déplacera sur le 2ème mais ne rencontrera pas de planète et sera donc juste un peu agaçante, vous obligeant à sortir de votre zone de confort.





Sagittaire

Vous avez une belle semaine devant vous, natif de novembre, vous prendrez une initiative pour le futur qui sera appréciée de tous ; un accord sera sur la table, peut-être un contrat aussi... À moins que vous ne preniez un contact qui peut compter et avoir des prolongements dans l'avenir, que vous ne soupçonnez pas encore. 3e décan, d'ici vendredi, vous pourriez avoir à vous expliquer avec un proche, peut-être l'un de vos enfants.



Capricorne

Né entre le 7 et le 14 janvier, vous serez revendicatif et parfois de très mauvaise humeur parce que votre imagination vous fera voir une situation de manière négative. Alors qu'elle ne l'est peut-être pas autant que vous le croyez. En effet, s'il y a un problème ce n'est pas un problème qui va durer toute la vie, et en plus, les choses ne sont pas entre vos mains. Seule votre sécurité et celle de vos proches dépend de vous.



Verseau

Je reviens sur le stress subi par ceux du 1er décan, pour vous dire que ce sera terminé en fin de semaine, en espérant qu'après, vous parviendrez à vous détendre rapidement. Notamment si vous êtes né avant le 27 janvier, Uranus est en train de terminer sa dissonance et si vous en avez quelques réminiscences en décembre prochain, ce sera juste pour vous rappeler que vous devez garder votre cap, ne pas vous retourner sur le passé.



Poissons

Les privilégiés de la semaine sont ceux du 3ème décan, Mercure passe par conjonction sur votre Soleil avec une proposition à la clé, voire un laisser-passer pour certains. Cela peut aller de la permission de vous déplacer pour rendre visite à un proche, à un autre papier un peu officiel. Surtout si vous êtes né autour des 15 et 16 mars ; voire les 17 et 18. Il est possible aussi que vous puissiez arriver à une sorte d'arrangement et obtenir de l'argent.