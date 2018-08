L'horoscope du 6 août 2018

publié le 06/08/2018 à 07:21

Bélier

Prévoyez une bonne semaine, en tout cas 2e et 3e décan, vous verrez la vie sous de jolies couleurs. Ce sera un peu plus terne pendant quelques jours pour le 1er décan. Il va falloir gérer une dissonance entre Vénus et Saturne que vous devez déjà sentir si vous êtes né entre le 20 et le 23 mars ; mais rien que vous ne connaissiez déjà. Il peut y avoir quelque chose de frustrant, le sentiment (irrationnel parfois) de ne pas être à la hauteur des tâches ou des responsabilités qui vous sont confiées.

Taureau

Vous vous débarrassez provisoirement de Mars dans le courant de la semaine et cela va vous faire des vacances dans votre tête, vous serez moins en ébullition. Il est possible que vous ayez eu pendant quelque temps une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, 1er décan, mais Mars termine à la fois sa dissonance déstabilisante et parfois violente avec Uranus, tout en sortant lentement du Verseau où elle formait un aspect trop dynamique et exigeant pour vous..

Gémeaux

La semaine commence bien puisque la Lune est chez vous et ne fait que des bons aspects aujourd'hui. 1er décan : d'agréables perspectives vous stimulent. Et cela va continuer sur ce même schéma à peu près toute la semaine. Pour le 2e décan, c'est Mercure qui est bien placée, mais sa rétrogradation indique que vous êtes en train de réfléchir à quelque chose d'important pour vous, et même parfois d'en discuter avec un conseiller : vous voulez peut-être vous débarrasser d'une situation répétitive.

Cancer

Si vous pouviez mettre vos inquiétudes de côté aujourd'hui, vous seriez assuré de passer une bonne journée. Faites un tri, tout ne peut pas être un souci ! Le problème c'est que chaque événement prend de l'importance à vos yeux, même des événements mineurs qui n'en ont pas mais que vous interprétez à votre sauce. Cela dit, il est vrai que certains ont des difficultés face à un choix, nous en avons déjà parlé, et que cela risque d'être remis au goût du jour dans la semaine.

Lion

Bon anniversaire au 2e décan, la semaine démarre sur un aspect dynamique Soleil- Jupiter qui vous parle, comme les mois précédents, d'une question immobilière. Certains cherchent à déménager, ou l'ont fait, d'autres ont des problèmes juridiques à cause d'une maison... Mais la dissonance se défait très vite et laissera la place à un rapide désaccord entre Mercure et Jupiter (fin de semaine), qui vous obligera à faire valoir votre point de vue, à rétablir une vérité.



Vierge

Le désaccord entre le Soleil et Jupiter ne vous touche pas vraiment, il vous dit juste d'être un peu plus sûr de vous, de vous mettre davantage en valeur. Ce que vous ne savez pas toujours faire, peut-être parce qu'on vous a appris que la discrétion était la plus grande des qualités... ou que vous aviez l'impression (quand vous étiez enfant) de déranger, ou même de ne pas compter. Alors pourquoi reproduire aujourd'hui des comportements qui vous gênent, vous inhibent ?

Balance

Vénus entre demain dans votre signe, nous en reparlerons. Cependant, elle est d'ores et déjà en harmonie avec Mars et cet aspect vous donne l'envie d'aimer. Notamment si vous êtes des 23, 24, 25 septembre. Toutefois, ce n'est pas si simple que ça, comme nous le verrons demain. Sinon, ce lundi est marqué par une mésentente entre le Soleil et Jupiter, ce qui signifie que l'un de vos projets, ou vos vacances, pourraient vous coûter plus cher que vous le pensiez.

Scorpion

Jupiter étant dans votre 2e décan, et plutôt positive pour vos progressions, mais son désaccord avec le Soleil vous invite à ne pas être méprisant avec les autres. C'est un des travers de Jupiter, planète de l'exagération : elle vous donne l'impression que vous êtes plus fort, plus intelligent, plus capable de réussir que n'importe qui. Ou que tout ce que vous faites est mieux... Une tendance qui est accentuée par un bon aspect que forme parallèlement entre Jupiter et Neptune.

Sagittaire

Si vous entamez votre période de vacances, vous avez choisi les bonnes dates. La semaine sera agréable pour les trois décans et surtout pour ceux de novembre. Vénus n'est pas encore entrée en Balance (demain) que déjà certains nés vers les 22, 23, 24 novembre en ressentent les bienfaits, nous en reparlerons demain. Si vous êtes du 2e décan, il se peut que vous attendiez des nouvelles de quelqu'un ou même son arrivée. Il ou elle risque de tarder à venir.

Capricorne

Jupiter est d'une aide efficace si vous êtes du 2e décan, elle indique que vous êtes plus facile d'accès et que vous êtes en train de vous créer de bonnes relations. Vous avez même peut-être pu vous constituer un réseau dans le courant de l'année, à moins que vous n'ayez rencontré quelqu'un pour qui vous avez admiration et respect, cette personne vous ayant éventuellement pris sous son aile et vous apprenant beaucoup. Et ça continuera jusqu'à fin septembre.

Verseau

Vous apprécierez cette semaine qui voit Mars vous quitter et le calme revenir, en tout cas pour les natifs de janvier. Et vos amours y seront pour quelque chose. Nous en reparlerons demain, car en même temps que Mars (rétrograde) vous quitte pour retourner en Capricorne (jusqu'au 11 septembre), Vénus entre en Balance - le signe qui représente l'amour sous toutes ses formes. L'amour de l'art en faisant souvent partie pour les natifs du Verseau.

Poissons

Sensible aux bons influx de Jupiter, le 2e décan a la vedette cette semaine et ce lundi donnera le ton : on recherchera votre compagnie, voire vos conseils. Vous vous demanderez ce que vos proches vous trouvent de plus que les autres jours, mais ne vous posez pas de question, prenez les choses telles qu'elles viennent. La question n'étant pas de savoir si vous les méritez ou non : si elles vous sont données, c'est que vous avez fait ce qu'il faut pour les avoir.