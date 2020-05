L'horoscope du 5 mai 2020

publié le 05/05/2020 à 05:30

Bélier

Vous disposez d'une tonne de courage en ce moment, 3ème décan, et vous en avez besoin face aux difficultés que vous crée une situation que vous ne contrôlez pas. Il se peut que l'un de vos proches vous ait pris en grippe et que vous soyez l'objet de toute son agressivité, le plus souvent masquée sous une apparence froide et détachée. Dites-vous que c'est lui/elle qui a un problème et pas vous. Ne rentrez pas dans son jeu.

Taureau

Bon anniversaire, dans votre signe le Soleil et Mercure font bon ménage, du coup vous êtes plus percutant, plus malin et désireux de faire du bien à ceux que vous aimez. En outre, vous avez des facilités dans le domaine de la communication et si vous avez un contact à prendre ou un rendez-vous téléphonique pour négocier quelque chose, il semble que vous serez en position de force. Vous serez plus obstiné que jamais !

Gémeaux

La rencontre entre le Soleil et Mercure devrait être positive pour vous, surtout si vous vous reposez davantage sur votre feeling. 2ème décan, votre intuition est au top ! Vous sentez bien les choses - je sens qu'untel ou unetelle ne m'aime pas, par exemple - et vous ne vous trompez pas. En revanche, ceux qui peuvent se tromper, nous l'avons vu hier, ce sont ceux du 3ème décan : ne faites pas trop confiance à vos perceptions.

Cancer

Un agréable mardi, la conjoncture sourit à votre signe, vous devez juste être vigilant, 3ème décan et ne pas faire confiance à votre imagination à propos de vos amours. Vous risquez de vous faire des idées et d'être déçu d'ici quelque temps... Mais vous pouvez aussi entamer une relation qui doit rester secrète... mais qui est bien réelle. 2ème décan, si vous avez une idée en tête, c'est le moment de la partager, apparemment elle aura le soutien de tous.

Lion

2ème décan, vous sentirez que vous devez être très ferme avec un proche ou avec un collaborateur, mais évitez tout de même de vous montrer trop inflexible ; écoutez-le/la, et faites-vous votre opinion avant de vous exprimer. Mêmes conseils pour ceux qui sont nés autour des 17 et 18 août : choisissez la voie de l'apaisement si un rapport de force s'est installé avec votre conjoint ou avec un enfant. Si vous durcissez trop le ton, vous n'obtiendrez rien.

Vierge

La rencontre Soleil/Mercure est excellente pour votre 2ème décan, qui saura imposer ses idées, son travail, ses méthodes avec douceur mais aussi avec une forte détermination. Si vous avez un travail à rendre par exemple, soyez sûr que votre savoir-faire sera apprécié, surtout en haut lieu. Au plan personnel, la conjoncture favorise vos relations avec les personnes qui vivent loin de vous, vous aurez peut-être des nouvelles de quelqu'un qui est à l'étranger par exemple.

Balance

Chez vous, la Lune s'entend bien avec Mars, et si vous êtes du 3ème décan vous aurez la niaque. Vous ne vous laisserez pas faire, quitte à ne pas paraître très aimable. Ce n'est pas grave : dites-vous que l'important est de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, or avec l'actuelle dissonance de Pluton, on pourrait essayer de vous ignorer, ou pourrait feindre l'indifférence à votre égard pour vous rabaisser.

Scorpion

Face à vous, le Soleil et Mercure vous engagent à envisager un accord, un contrat, quelque chose qui peut vous rapporter en tout cas. Surtout si vous êtes du 2ème décan, et encore plus si vous êtes né autour du 7 novembre. Mais il ne faudrait pas être rigide et camper sur vos positions : adaptez-vous à votre interlocuteur, donnez-lui l'impression que c'est lui qui a la main, alors qu'en fait c'est vous qui aurez le dernier mot.

Sagittaire

Vous serez sensible, 3ème décan, à l'harmonie Lune/Mars qui vous donnera envie de vous battre contre certaines chimères, dont vous êtes en train de prendre conscience. C'est un travail de longue haleine, nous en parlons depuis un moment et nous continuerons à en parler pendant quelque temps encore. En effet, c'est tout un processus intérieur qui s'est mis en route, pratiquement à votre insu, et qui vise à vous rendre plus lucide et plus méfiant.

Capricorne

Né fin décembre/début janvier, vous êtes à présent sous l'influence d'Uranus pour un certain temps. Les changements qu'elle propose sont à la fois intérieurs et extérieurs. Intérieurs parce que vous commencez à être moins strict sur votre image, moins à cheval sur ce que vous devez être et non sur ce que vous êtes vraiment. Extérieurs parce qu'en changeant intérieurement, vous changerez forcément votre empreinte sur le monde.

Verseau

2ème décan, l'aspect dynamique du Soleil et Mercure donne du relief à vos rendez-vous ; vous pourriez avoir un entretien avec quelqu'un d'important pour votre carrière. Cela concerne surtout ceux nés après le 4 février, mais c'est vraiment l'affaire de quelques heures aujourd'hui, notamment si vous êtes né précisément le 4 février. 1er décan, Saturne est toujours présente pour vous rappeler le passé et comment vous en servir.

Poissons

Les deux premiers décans sont plutôt bien lotis, une question d'argent peut tourner en votre faveur. Mais né autour du 11 mars, gare aux illusions perdues. Je vous le dis depuis plusieurs jours, Vénus est en dissonance avec Neptune, laquelle se trouve conjointe à votre Soleil et s'il n'est pas question d'une désillusion, il se peut que vous ayez décidé de combattre une addiction, quel que soit le produit que vous utilisez.