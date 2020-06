L'horoscope du 5 juin 2020

publié le 05/06/2020 à 05:30

Bélier

La conjoncture est dynamique, elle met l'accent sur vos échanges avec ceux qui sont loin de vous. Ils attendent que vous preniez de leurs nouvelles, ne les négligez pas. En effet, Mars en Poissons pourrait vous inciter à " oublier " certaines personnes, qui forcément vous en voudront de ne pas les contacter. Mais il est vrai qu'avec Mercure en Cancer, vous vous sentez un peu trop émotif ces jours-ci (1er décan jusqu'à samedi).

Taureau

La pleine Lune occupe deux secteurs financiers de votre thème, l'un symbolisant les acquisitions, l'autre les pertes. La peur de perdre ne doit pas guider vos actions ni vos décisions. Or, votre secteur des " pertes " (où se trouve la Lune aujourd'hui) occupant le Sagittaire, tout ce qui y est lié est amplifié et parfois déformé par votre imaginaire. Aussi, laissez passer un peu de temps si vous avez une décision à prendre pour acheter ou pour vendre.

Gémeaux

La pleine Lune oppose votre signe à celui du Sagittaire, et place votre couple ou votre désir de faire une nouvelle rencontre au premier plan, surtout 2ème décan. Mais cette configuration a de nombreuses interprétations : vous pouvez trouver un accord dans un conflit qui menace depuis quelques jours (toujours 2ème décan), ou encore et si c'est faisable, organiser une petite fête chez vous pour votre anniversaire, par exemple.

Cancer

Méfiez-vous de votre imagination, très accentuée par la pleine Lune et qui, vous le savez très bien, vous fait souvent voir la vie telle que vous aimeriez qu'elle soit. Il semble que la réalité aura moins d'importance que vos rêves sous cette PL et après tout pourquoi pas, la réalité ne semble pas être très réjouissante pour certains, alors que pour d'autres... En effet, les natifs de fin juin sont encore sous l'influence excitante de l'harmonie Mercure/Uranus.

Lion

Votre vie sentimentale est dans le viseur de la pleine Lune, vous constatez que vous avez des sentiments pour quelqu'un qui, en réalité, n'est pas du tout votre genre. D'un côté vous êtes attiré parce que vous trouvez que c'est une belle personne, un peu différente des autres, d'un autre côté sa façon de se comporter vous agace beaucoup. Vous ne faites peut-être que vous parler pour l'instant, mais il pourrait y avoir une forte attraction...

Vierge

2ème décan, vous risquez d'être un peu bousculé sous cette pleine Lune, vous qui vous contrôlez le plus souvent, vous aurez l'impression de faire n'importe quoi côté coeur, ou argent dans certains cas. Ou alors vous avez affaire à un compagnon-une compagne qui n'est pas très aimable et qui a même tendance à se montrer agressif/ve. Vous aimeriez pouvoir désamorcer les choses, mais l'autre est trop remonté. Attendez dimanche.

Balance

Pour vous, la conjoncture serait des plus sympathiques, surtout 2ème décan, si Mars ne vous voyait pas aussi nerveux et chatouilleux. Il est vrai que vous vous sentez critiqué, dans le travail ou dans vos activités quotidiennes. Et pourtant, vous avez de quoi être content de vous et de la tournure que prennent vos projets. Essayez, si possible, de ne pas faire attention aux provocations de votre partenaire ou associé, ne lui répondez pas !

Scorpion

C'est une histoire d'argent qui peut être mise en lumière par la pleine Lune, de l'argent qu'on vous doit et que vous devez réclamer parce que sinon vous n'aurez rien. Ne laissez pas traîner, c'est aujourd'hui ou à la rigueur demain que vous avez une bonne fenêtre de tir. Cela dit, en période Gémeaux les négociations sont souvent au premier plan, vous avez peut-être quelque chose à vendre ? Un emprunt à faire ?

Sagittaire

Vous êtes sensible à la pleine Lune puisque la Lune est chez vous, aussi vous pourriez vous interroger sur une relation et sur votre désir de vous engager davantage ou non. Il peut s'agir en premier lieu d'une relation amoureuse, mais il est aussi possible qu'il soit question d'un engagement professionnel et que vous soyez tout aussi hésitant. Cela ne concerne, en principe, que ceux du 2ème décan.

Capricorne

Énervé, vous aurez envie de dire ses quatre vérités à l'un de vos proches ou à quelqu'un qui travaille pour vous ou avec vous. 2ème décan, soyez franc mais pas brusque, essayez de prendre quand même des gants : ne soyez pas agressif, expliquez bien à votre interlocuteur ce que vous attendez de lui ou elle, et veillez à le lui répéter plusieurs fois parce que l'autre ne vous écoutera pas vraiment. 1er décan, une bonne nouvelle ?

Verseau

Cette pleine Lune est franchement positive 2ème décan, en particulier pour vos relations amicales ou sentimentales. Simplement, il faudrait savoir ce que vous voulez ! Vous semblez très hésitant, la dissonance entre Vénus et Mars pouvant être responsable de cette difficulté à vous positionner. Toutefois, une question d'argent peut aussi être au centre de vos préoccupations à cause de la dissonance entre Mars et Vénus ; on vous doit une somme.

Poissons

C'est un peu moins positif pour vous, la pleine Lune semble attiser votre colère ou votre désir de vous venger d'un proche qui semble s'être mal conduit avec vous, 2ème décan. Cela dure depuis quelques jours mais ce sera terminé dimanche. D'ici là, mettez de l'eau dans votre vin sans pour autant vous écraser. On sait que vous n'aimez pas les conflits, que vous les fuyez, mais en la circonstance ce n'est pas dans votre intérêt.