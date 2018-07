L'horoscope du 5 juillet 2018

publié le 05/07/2018 à 06:29

Bélier

La Lune transite votre signe et forme de bons aspects. Né en mars, votre humour sera un peu ravageur aujourd'hui, et vos remarques parfois tranchantes. Mais vous les jugerez justifiées et il n'y aura pas grand monde pour s'opposer à vous. Toutefois, il n'est pas exclu que vous rentriez dans une polémique, surtout né autour du 29 mars, mais vous constaterez rapidement que vous pouvez avoir le dessus. Essayez tout de même de ne pas trop écraser l'autre !

Taureau

Vous en auriez des choses à dire à quelqu'un, et des pas très agréables ! Mais vous êtes bien élevé, vous les garderez pour vous. En tout cas aujourd'hui. En effet, la Lune en Bélier (votre signe d'ombre) vous incite à rester en retrait et à remâcher intérieurement. Vous aurait-on vexé par une remarque déplacée ? C'est très possible si vous êtes né fin avril : Mars et Mercure sont en dissonance exacte ce jeudi, mais Mercure n'est active que depuis lundi.

Gémeaux

L'impatience vous gagnera au fil des heures, vous espérez ou attendez quelque chose et cela a des chances d'arriver si vous êtes de la fin du 1er décan. C'est-à-dire né fin mai. En effet, non seulement Mercure vous sourit, mais Mars et la Lune aussi. Alors si vous attendez un courrier, un coup de fil d'un ami, une réponse à une demande, cela peut être pour aujourd'hui ! Évitez toutefois de trop mettre de pression, sur vous ou sur les autres.

Cancer

Saturne est encore au coeur du débat, opposée à la Lune aujourd'hui, aussi serez-vous un peu froid avec l'autre ou c'est l'autre qui se montrera trop distant. Je pencherais pour la seconde solution étant donné que c'est plus cohérent avec votre personnalité et votre constant besoin d'être rassuré sur l'amour qu'on vous porte. Cela ne concerne que le 1er décan et le début du 2ème (né avant le 3 juillet). Il se peut aussi qu'un parent ait un problème de santé, que vous soyez inquiet.

Lion

Bon silence vaut mieux que mauvaise dispute, dit un proverbe russe. Mais vous aurez du mal à vous taire aujourd'hui, des propos provocateurs, 1er décan. Vous vous laisserez emporter par la colère et les plus sensibles à la conjoncture sont les natifs de fin juillet, début août. Essayez de garder votre sang-froid si on vous provoque. Mais il est possible que pour certains un fort sentiment d'injustice alimente votre colère et que vous cherchiez à vous justifier ; ce sera inutile.

Vierge

Né en août, il se peut que l'ambiance soit un peu conflictuelle autour de vous, mais vous gardez votre cap et serez d'une fermeté qui ramènera l'ordre. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, vous avez acquis une force intérieure (représentée par Saturne) et rien ne peut vous faire dévier de votre route. En outre, Uranus est également en bon aspect et il semble évident que vous avez abordé une phase très positive et constructive de votre existence.

Balance

Lune et Saturne peuvent vous voir un peu découragé, natif de septembre. Vous êtes obligé de supporter une situation qui est le contraire de ce que vous aimez. Probablement quelque chose de conflictuel, en famille ou au travail, et seul le temps peut arranger les choses. Il faut être patient et bien garder à l'esprit que ce n'est pas durable. Vous vous débarrasserez du problème au cours du dernier trimestre de cette année, et c'est le 2e décan qui prendra votre suite.

Scorpion

L'ambiance est tendue pour ceux de début novembre, il faudrait entamer un dialogue mais cela semble compliqué car votre orgueil vous en empêche. Vous ne voulez pas avoir l'air de perdre la face et on vous comprend, mais vous êtes assez malin pour pousser l'autre à ouvrir le dialogue à votre place. Né autour des 2, 3 novembre, vous avez pu être très contrarié ces derniers temps et, pour certains, obligés de faire appel à la loi pour faire respecter vos droits ou votre tranquillité.

Sagittaire

Vous êtes un des mieux servis par une conjoncture qui vous permet d'exprimer vos opinions sans censure et en vous faisant respecter pour vos idées. Pour ce faire, vous développerez un charme auquel il sera difficile de résister, et vous saurez également faire croire à votre ou vos interlocuteurs qu'ils sont les seules personnes autour de vous qui sont dignes d'intérêt. Et si ces interlocuteurs sont un peu narcissiques, ils seront aux anges, vous en ferez ce que vous voudrez.

Capricorne

On vous trouvera très froid, très distant natif de décembre, mais ce sera une forme de défense contre des émotions qui vous perturbent beaucoup. Vous les connaissez bien, elles reviennent régulièrement et sont causées par une situation qui vous oblige à vous poser des questions : vos défenses sont-elles aussi efficaces que par le passé, ne devez-vous pas changer de méthode ? Cela vaut aussi pour vos défenses immunitaires qui pourraient être affaiblies depuis quelques mois.

Verseau

Né fin janvier, vous pourriez être un peu trop réactif aujourd'hui, certains tiendront des propos qui seront exagérés et mal interprétés autour d'eux. Disons que vos dires auront un retentissement qui pourrait vous valoir des remarques désagréables, que ce soit de vos proches ou même sur les réseaux sociaux. Donc essayez de ne pas vous laisser emporter par vos émotions car ce sont elles qui seront responsables de vos paroles un peu provocatrices.

Poissons

Une bonne conjoncture aujourd'hui, parce qu'elle vous incitera à être un peu plus égoïste, à ne pas placer les intérêts et les besoins des autres avant les vôtres. C'est ce que vous faites la plupart du temps et cela n'a pas toujours le résultat escompté. Si vous effectuez un rapide retour en arrière, vous constaterez que la plupart du temps on n'est même pas reconnaissant de votre générosité. Cela signifie que vous devez peut-être changer d'attitude, que vous en faites trop...