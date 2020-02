L'horoscope du 5 février 2020

publié le 05/02/2020 à 05:30

Bélier

Vous serez un peu déstabilisé par l'un de vos proches ou un collègue qui ne va pas bien, qui vous semble plus fragile et vulnérable. Vous chercherez comment le défendre, surtout 3e décan. Si vous avez appris que cette personne allait perdre son travail, par exemple, vous vous demanderez comment plaider sa cause ; Vénus en Poissons vous rend tellement plus compatissant que d'habitude ! Et n'oubliez pas qu'elle rentrera vendredi dans votre signe.

Taureau

Vénus étant en bonne relation avec Saturne, 3e décan, et Jupiter n'étant pas loin, votre couple est en train de s'épanouir et de vous apporter tout ce que vous en attendez. Mais peut-être que vous n'êtes pas en couple ? Dans ce cas, vous avez des amis, des personnes sur qui vous pouvez compter et avec qui vous partagez les mêmes idées, la même vision de la vie. Aussi, vous ne vous sentez pas isolé, même si la solitude amoureuse ne vous plaît pas.

Gémeaux

Dans votre 3e décan, la Lune est fâchée avec Mars et Vénus, et il y a des chances pour que vous soyez de fort mauvaise humeur, votre attitude vous mettant les autres à dos. Ce n'est pas ce que vous souhaitez, mais vous avez du mal à contrôler vos humeurs et cela se retourne souvent contre vous. Faites un petit effort et gardez pour vous les sentiments négatifs que vous pourriez avoir pour quelqu'un qui, pensez-vous, a voulu vous faire du mal.

Cancer

Vous êtes gâté, 1er décan, Mercure accentue votre facilité à vous créer des connexions de tous côtés. Un déplacement à l'étranger pourrait aussi être dans les tuyaux. A moins que vous n'entriez en contact avec quelqu'un qui vit loin de chez vous, a priori pour des raisons professionnelles. Quoi qu'il en soit, vous évoluez dans un climat excitant et qui vous semble plein de promesses. 3e décan, en plus de Saturne face à vous, il y a également Pluton et tout vous semble bloqué.

Lion

Vous serez un peu déçu par un ami, ou une relation professionnelle. Mais demandez-vous si vous n'attendiez pas trop de cette personne, si vous étiez réaliste 3e décan. Cela dit, essayez d'oublier rapidement car l'aspect responsable ne durera que quelques heures : ne restez pas sur une mauvaise impression ! Pourquoi ne pas vous expliquer gentiment, sans animosité et dire tout simplement ce que vous avez sur le cœur, en laissant l'autre faire de même ?

Vierge

3e décan, vous êtes très irritable, voire en colère depuis le début de cette semaine ; soit vous vous en voulez de quelque chose, soit vous avez attrapé un bon rhume. Ou tout autre virus qui fait que vous ne vous sentez pas comme d'habitude. Cela dit, il peut également y avoir du ramdam en famille, un enfant ou même votre conjoint pouvant se montrer agressif sans raison valable. Mais rien ne vous empêche de répliquer, de faire une mise au point...

Balance

Tout pourrait marcher comme sur des roulettes 3e décan, vous avez les ressources pour développer votre travail, mais vous devez dépasser un obstacle personnel. Une sorte d'échec vécu dans le passé et qui pourrait avoir une influence sur le présent en gênant votre progression. Il serait bon que vous trouviez rapidement quel passé vous avez peur de reproduire, de manière à ce que cela ne vous mette plus de bâtons dans les roues.

Scorpion

2e décan, si certains souvenirs parfois douloureux sont en train de remonter à la surface, c'est pour que vous vous débarrassiez de leur charge émotionnelle négative. Ne mettez pas les choses en attente en vous disant que vous réglerez ça plus tard, que cela n'a pas autant d'importance que ça. Mais si, c'est même très important et c'est en en parlant que vous parviendrez à casser ce schéma qui vous nuisait sans que vous en soyez conscient.

Sagittaire

3e décan, n'oubliez pas que Mars est chez vous, que vous êtes un peu trop impatient, trop impétueux même et qu'il faudrait veiller à ne pas bousculer tout le monde. Certes, votre énergie peut être communicative, mais elle peut aussi être agaçante pour ceux qui ne sont pas aussi rapides ni aussi motivés que vous. De plus, pour certains, tout vous agace en ce moment et vous laissez votre colère s'exprimer sans vous poser de limites. Essayez de mieux vous canaliser.

Capricorne

3e décan, si vous vous sentez seul et abandonné, sachez que c'est l'enfant qui est en vous qui s'exprime. Vous êtes adulte et tout à fait capable de booster vos relations. Justement, il faut montrer au petit garçon ou à la petite fille que vous avez été que les choses ont changé, ou qu'elles peuvent changer ; c'est justement pourquoi Saturne est chez vous en ce moment, pour que vous ayez l'occasion de revivre la situation et de la régler.

Verseau

1er décan, avec Mercure pour alliée, vous avez le sens de la négociation, vous êtes même très adroit. Donc si vous devez parler d'argent, surtout ne vous défilez pas ! Et si vous ne devez pas parler d'argent, sachez que votre sens pratique sera accentué et que les conseils que vous donnerez auront du bon sens. Par ailleurs, 3e décan, vous comptez sur une rentrée mais en même temps vous n'avez aucune certitude, ce qui vous perturbe.

Poissons

Un 3e décan perturbé parce que le conjoint, ou un partenaire professionnel, ne sera pas comme d'habitude. N'attendez pas qu'il s'explique, demandez-lui ce qui ne va pas. Si vous restez silencieux, ce sera interprété comme de l'indifférence, que vous n'en avez rien à faire. Faites appel à votre empathie naturelle et demandez-lui gentiment quel est son souci et qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'aider. Même si on vous répond " rien ", l'autre saura que vous êtes attentif.