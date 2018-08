L'horoscope du 5 août 2018

publié le 05/08/2018 à 08:03

Bélier

Vous ne serez pas, comme d'habitude, branché sur un haut voltage : tout doucement le matin, pas trop vite le soir : votre corps vous dit de vous reposer, de prendre du bon temps, de profiter de l'instant présent sans vous énerver si tout ne va pas comme vous le voulez. Il est possible qu'un projet n'avance pas, si vous êtes du 1er décan, et que vous deviez attendre quelque temps avant qu'il ne revienne au premier plan. C'est une épreuve de patience !



Taureau

Vous prendrez votre temps aujourd'hui, probablement un peu trop car l'un de vos proches risque de s'énerver après vous à force d'attendre que vous soyez prêt. Pourquoi cette lenteur ? C'est étonnant car, à quelques exceptions près, c'est la façon de fonctionner de tout Taureau ou ascendant Taureau... Vous aimez faire attendre les autres, ou alors vous détestez qu'on vous impose un autre rythme que le vôtre ; vous estimez que c'est à vous de décider pour vous.

Gémeaux

Comme hier vous avez tout intérêt à ne pas trop vous faire remarquer. Occupez-vous plutôt de vous, de votre bien-être, qui va aller en s'accentuant 1er décan. Nous verrons demain ce que va vous apporter l'entrée de Vénus en Balance, en harmonie avec Mars. Configuration qui est déjà active pour le tout début du signe qui a peut-être des vues sur quelqu'un. Ou qui vient d'arriver en vacances et se trouve dans un endroit qui lui convient parfaitement.

Cancer

Jupiter est d'autant plus votre meilleure amie qu'elle se rapproche peu à peu d'un bon aspect avec Neptune. 2e décan, on pourrait vous mettre sur un piédestal. Vous vous sentez aimé, ou bien c'est vous qui éprouvez des sentiments très forts pour un enfant ou un partenaire. Né autour des 6, 7 juillet, vous avez l'impression que ces sentiments vous grandissent parce qu'ils font appel à ce qu'il y a de meilleur en vous et qui apparaît au fur et à mesure que le temps passe. Une forme de créativité peut aussi se manifester.

Lion

2e décan, Mercure revient chez vous en mode rétrograde ; elle vous invite à réfléchir avant de parler et à être patient, moins réactif avec l'un de vos proches. Mercure stoppera sa rétrogradation le 19 août, vous allez peut-être devoir adoucir vos propos, être moins directif en paroles jusqu'à cette date. Cela dit, il faut probablement que vous restiez ferme, tout en laissant à l'autre sa liberté de pensée. Ce n'est pas toujours facile pour vous.



Vierge

C'est une bonne journée, favorable aux voyages réels ou imaginaires. C'est en prenant de la distance avec vos habitudes que vous vous sentirez le mieux. Vous avez peut-être besoin de vous " désénerver " ? En particulier si vous êtes du 1er décan car vous avez reçu des influx très exigeants de Mars, autant sur le plan du travail que sur le plan des aléas de la vie quotidienne. Mars rétrograde et quittera le Verseau la semaine prochaine, ce qui vous fera réellement des vacances !

Balance

2e décan, vos relations sociales et surtout amicales sont de nouveau en vedette, vous attendez des nouvelles d'un/une amie et ces nouvelles tardent à venir. Vous craignez qu'il ou elle ne tienne pas une promesse qu'il vous a faite, ou qu'il vous envoie un texto pour vous prévenir au dernier moment qu'il ne peut pas venir à un rendez-vous. Si vous êtes en vacances, c'est un petit déplacement pour aller rendre visite à un proche qui risque d'être retardé.

Scorpion

Mercure et Jupiter entament un aspect dynamique qui va toucher le 2e décan jusqu'au 20. Vous devrez rétablir une vérité ou réparer une sorte d'injustice. Si on vous accuse de quelque chose, ou si une situation de cet ordre qui s'est déjà présentée en début d'année revient au premier plan, vous avez un peu de temps devant vous pour régler le problème. Il peut s'agit aussi de réclamer, avec menaces à l'appui, une somme qu'on vous doit depuis trop longtemps,

Sagittaire

En général, vous savez ce qu'il faut faire pour plaire, pour séduire et ce sera encore plus évident pour le 1er décan qui bénéficie d'une harmonie Mars-Vénus. Vénus entre demain en Balance et est déjà en phase avec Mars ce dimanche. Si quelqu'un vous plaît, natif des 22, 23, 24 novembre, vous serez entreprenant, voire offensif dans votre volonté de séduire. Si vous n'exagérez pas, vous avez des chances de conquérir celui ou celle qui vous a tapé dans l'oeil ou qui va vous taper dans l'oeil.

Capricorne

Vos sentiments sont encore au premier plan, vous devez leur faire plus de place si vous voulez vous sentir en phase avec les énergies de cet agréable dimanche. Ces énergies sont certes un peu trop sentimentales et fleur bleue à votre goût- vous trouvez cela " gnangnan " - mais vous pourriez aussi les utiliser pour être plus démonstratif côté affection. Surtout si vous avez des enfants ou petits-enfants : montrez-leur que vous les aimez !

Verseau

2e décan, et surtout né début février, Mercure recule et va stationner en face de votre décan. Une négociation peut durer plus longtemps que vous le prévoyez. Ou la rédaction d'un contrat, d'un accord peut également traîner en longueur, mais Mercure reprendra une marche prograde (en avant) le 19 août et c'est à ce moment que les choses se décoinceront. Essayez de ne pas vous inquiéter si vous n'avez pas de nouvelles, l'activité va être ralentie jusqu'à après le 15 août.

Poissons

Vous aurez tout pour plaire et vous sentir en phase avec ceux qui vous entourent, alors profitez des plaisirs du moment présent, surtout si vous êtes du 2e décan. Cependant, vous pourriez craindre de déplaire à votre partenaire ou de susciter sa jalousie, voire de le ou la fragiliser en mettant vos atouts en avant. En fait, vous devriez rester naturel, pouvoir être vous-même et ne pas être obligé de réfléchir à ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire (né autour des 6, 7 mars).