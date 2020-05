L'horoscope du 4 mai 2020

publié le 04/05/2020 à 05:30

Bélier

Aucune dissonance sur les deux premiers décans, les questions d'argent se règlent à l'amiable semble-t-il. 3ème décan, il faudra défendre l'une de vos idées, un concept, ou même une action que vous souhaitez mener et qui a une visée humanitaire. A moins que vous n'ayez un projet et que ce soit le moment de le mettre en route. Mais les coups de main et les soutiens actifs seront également au programme, que ce soit vous qui aidiez ou qu'on vous aide.

Taureau

Né après le 13 mai, courage ! Vous qui détestez être stressé, vous le serez à un moment de la semaine : on vous imposera quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Ou c'est vous qui serez en position de devoir dire non à une demande qu'on vous fait parce que vous êtes certain que vous ne pourrez pas vous exécuter dans les temps. Cela dit, si vous accélérez un peu le rythme, comme le demande Mars, vous y arriverez... Mais dans le stress.

Gémeaux

Surtout évitez de vous emballer, de partir au quart de tour si vous êtes du 3ème décan. Vous pourriez être très attiré par une offre ou par quelqu'un d'extrêmement séduisant ! Attention, cela peut être un leurre : Vénus et Neptune resteront en dissonance exacte toute la semaine et si vous êtes né autour du 11 juin, c'est vous qui serez le plus sensible à la conjoncture. Toutefois, vous pourriez aussi ouvrir les yeux et éprouver de la déception par rapport à quelqu'un que vous admirez.

Cancer

2ème décan, vous recevez de bons influx d'une conjonction du Soleil et de Mercure, elle aiguise votre sens de l'observation et votre capacité à anticiper les situations : vous pourrez comprendre avant les autres où ces situations vont vous mener. Cette conjoncture sera valable jusqu'à jeudi, puis le 3ème décan recevra les influx de Mercure ; vous, ce sont d'amicaux conseils qui vous seront donnés par rapport à une situation dont vous ne savez pas comment vous sortir.

Lion

C'est un peu compliqué pour ceux nés après le 17 août. Mars s'oppose à vous, vous aurez une discussion difficile, qui pourra aboutir si vous faites une concession. Cela dit, on peut se demander si vous ne serez pas un peu trop rigide, si vous ne camperez pas sur vos positions avec la certitude d'avoir raison. Certes, c'est peut-être vrai, mais peut-être aussi que l'autre a de bons arguments et qu'il faudrait que vous les écoutiez...

Vierge

Une semaine où tout vous paraîtra plus facile si vous êtes de ceux qui aiment leur travail. Vous en serez satisfait et apparemment, vos supérieurs ou clients aussi. Il y a juste un petit problème pour le 3ème décan : Vénus et Neptune ne sont pas d'accord avec vous et vous serez plus influençable que d'habitude ; les situations quelles qu'elles soient ne seront pas faciles à contrôler, vous sentirez qu'elles vous échappent, surtout né autour du 13 septembre.

Balance

3ème décan, Vénus et Mars bien alignées pourraient vous donner envie de batifoler. Mais ce sera tellement compliqué à concrétiser que l'envie vous en passera très vite. En réalité, on peut se demander si cette envie est réelle, si vous ne vous êtes pas monté la tête à propos de quelqu'un... Et même s'il y a quelque chose de concret, si on vous fait des appels du pied, il est possible que vous ne soyez pas du tout en confiance.

Scorpion

Cette semaine encore, si vous êtes né après le 15 novembre, vous serez vraiment trop susceptible et vous aurez tendance à réagir de manière totalement imprévisible. Même pour vous ! Parfois vous ne comprendrez pas pourquoi vous avez réagi de telle ou telle manière... Essayez de ne pas provoquer les autres, c'est peut-être votre attitude qui les incitera à vous pousser dans vos retranchements. Mais si vous adoptez une attitude passive, ça peut aussi énerver vos proches.

Sagittaire

Difficile de ne pas reparler de la dissonance Vénus/Neptune, active toute la semaine et qui touche le 3ème décan ; elle peut créer une situation amoureuse très compliquée. Elle existe peut-être depuis longtemps mais vous vous en accommodiez jusqu'à présent. Ce n'est peut-être plus le cas et vous êtes dans le doute, dans l'incertitude, vous ne savez pas quoi faire si vous devez laisser tomber ou au contraire renforcer vos sentiments. Mais cela peut aussi concerner l'autre, qui agit bizarrement.

Capricorne

Dans votre 3ème décan, Pluton va recevoir un coup de main de Mercure, c'est-à-dire que vous aurez probablement une vision beaucoup plus lucide de votre situation. Dans le pire des cas, vous traversez peut-être une épreuve liée à une perte, à un deuil, à toute situation où il faut vous reconstruire, et il se peut qu'une pensée, une idée vous traverse l'esprit et qu'elle vous permette de voir les choses de manière plus positive. Un proche peut aussi vous éclairer...

Verseau

Vous recevez encore Mars chez vous si vous êtes né après le 12 février, quelque chose pourrait être décidé ces jours-ci et cela devrait plutôt aller dans le bon sens. Vous allez mettre une idée ou un projet en route, démarrer un boulot ou même, pour certains, une histoire de coeur pourrait être dans vos perspectives. Et cela peut beaucoup vous exciter, au point que cette excitation pourrait produire de l'angoisse. Vous êtes souvent stressé, même par des situations agréables !

Poissons

3ème décan, c'est toute la semaine que vous serez sous l'influence de la dissonance Vénus/Neptune et que vous serez dans la plus totale incertitude quant à vos amours. Reprendre une relation qui avait échoué ? Il est possible que la vie vous le propose mais est-ce une bonne idée ? En tout cas, quelqu'un du passé peut refaire surface. Mais, comme je vous l'ai dit hier, il se peut aussi qu'on vous raconte des histoires : ouvrez bien grand vos oreilles.