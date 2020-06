L'horoscope du 4 juin 2020

publié le 04/06/2020 à 05:30

Bélier

Besoin d'évasion 1er décan ? En tout cas la soirée y sera propice, peut-être grâce à un bon film ou un bon livre qui peuvent vous entraîner très loin de votre quotidien. L'important étant que vous ne sentiez plus les quatre murs de votre domicile, que vous soyez " ailleurs ". Cet ailleurs qui attire toujours le Sagittaire plus que tout et qui le porte souvent à faire ses valises dès qu'il le peut.

Taureau

Une bonne journée pour ceux du 3ème décan parce qu'on leur donnera raison. En effet, vous aurez vu juste sur un problème économique, des dépenses inutiles par exemple. Cela peut vous concerner directement, mais il est aussi possible que vous ayez critiqué les dépenses du gouvernement, sa manière de distribuer l'argent et qui vous semble manquer totalement de bon sens. Et vous vous y connaissez en bon sens !

Gémeaux

Mercure est parfaitement alignée avec Uranus et c'est là où vous allez être plus malin que les autres. Tout problème, quel qu'il soit, aura sa solution la plus astucieuse, surtout si vous êtes de la fin du 1er décan, né autour du 29 mai. Votre esprit pratique sera décuplé et vous serez également très habile avec vos mains ; s'il faut bricoler, vous serez le premier à proposer vos services et tout ce que vous ferez sera bien fait.

Cancer

Né fin juin, début juillet, vous profiterez de l'alignement Mercure/Uranus, peut-être recevrez-vous une nouvelle excitante et que vous serez un peu monté sur ressorts. Mais dans le sens positif : vous serez emballé par ce qu'on vous dira, ce que vous entendrez ou ce que vous lirez. Mais il y a toujours un aspect scientifique avec Uranus, aussi cette nouvelle sera peut-être liée à un vaccin qui aura été trouvé, à une découverte quelconque.

Lion

En ce qui vous concerne, la conjoncture semble dire que vous retrouvez une certaine marge de manoeuvre, une forme de liberté dans votre travail ou vos autres activités. Uranus peut être très contraignante quand elle est mal disposée, ceux de juillet en savent quelque chose, mais elle est également très libératrice quand elle est en bon aspect. Elle ouvre toujours des perspectives sur l'avenir, le vôtre ou celui de votre communauté en l'occurrence.

Vierge

Né début septembre, je vous parlais hier d'une surprise, d'un imprévu en votre faveur, cela continue aujourd'hui et jusqu'à dimanche. S'il y a une occasion à saisir, foncez ! On peut aussi vous faire une annonce, que ce soit par le biais d'un proche, de la presse, de la radio, qui vous surprendra agréablement. Parfois, avec Mercure et Uranus (il est question d'elles aujourd'hui) on a aussi des découvertes scientifiques.

Balance

Promis, 3e décan, si une partie de la journée vous voit encore porter des poids pour les autres, vous retrouverez la raison cet après-midi et enverrez tout le monde promener. Il y a vraiment des moments où vos proches vous tapent sur le système et c'est le cas ces jours-ci. Essayez de vous laisser un peu aller à vos impulsions, ce n'est pas souvent que vous le faites, tant vous craignez de faire de la peine à ceux qui vous entourent.

Scorpion

3ème décan, votre flair, votre feeling sont au top aujourd'hui, il faut absolument que vous écoutiez ce que vous dit votre intuition et que vous acceptiez ce qu'on vous propose. Il s'agit peut-être pour certains d'entrer (maintenant ou bientôt) dans une formation, ou d'apprendre quelque chose qui vous sera utile pour la vie (né autour des 16, 17, 18 novembre en particulier). Ne rejetez aucune possibilité sans y avoir réfléchi.

Sagittaire

La Lune atteindra votre 1er décan vers 19 h et ce soir, on ne pourra pas vous tenir. Il faudra absolument que vous sortiez, ou que vous fassiez la fête, même tout seul ! Heureusement, depuis quelque temps Saturne veille sur vous (né au début du signe) et vous dicte des comportements plus raisonnables. Vous n'aimez pas forcément cela mais vous ne vous en rendez peut-être pas compte pour le moment : cela sert vos intérêts.

Capricorne

Une bonne journée, en particulier pour ceux nés après le 10 janvier. Vous recueillerez des témoignages d'amitié ou recevrez des aides intéressantes pour votre activité. Et il peut s'agir d'aides sociales pour certains, ceux qui ont été et sont peut-être encore impactés par la crise... En tant qu'entrepreneur, par exemple, vous avez droit à un soutien de l'état et il en va de même si vous êtes isolé et sans travail.

Verseau

1er décan, né avant le 28 janvier, vous aurez une très agréable sensation de liberté dans la soirée. Vous pourrez discuter à bâtons rompus d'un sujet qui vous est cher. La politique par exemple, l'action du gouvernement que certains jugent très sévèrement, les injustices sociales... Bref, vous aurez de quoi partager avec vos amis. Mais certains peuvent aussi penser à leurs projets et à la manière dont ils pourraient les accélérer.

Poissons

L'alignement de Mercure et Uranus est favorable au 1er décan jusqu'à dimanche. Vous pourrez montrer que vous avez changé, qu'un nouveau moi a pris la place de l'ancien. Cela se fera à travers des détails, des petits riens dans votre manière de vous exprimer ou dans vos gestes... Vous pourriez même aller plus loin, vous le savez mais oserez-vous ? Je vous le conseille, il faut découvrir jusqu'où vous pouvez aller.