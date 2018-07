L'horoscope du 4 juillet 2018

publié le 04/07/2018 à 06:30

Bélier

1er décan, vous avez un espoir chevillé au corps mais ce que vous attendez va demander plus de temps que prévu. Une épreuve pour votre nature active. Vous avez peut-être l'impression de piétiner, de faire du surplace, et parfois c'est parce qu'on vous empêche volontairement d'avancer. Il est même possible que certains se sentent " placardisés " et soient un peu désespérés par moments. Mais sachez que tout se décoincera au dernier trimestre.

Taureau

Vous avez besoin de vous élever, 2e décan, de montrer que vous vous souciez des autres et des malheurs qui les accablent. Le bénévolat pourrait vous tenter. Mais vous pourriez aussi intégrer un groupe, une association, à moins que ça ne soit déjà fait et que vous en retiriez beaucoup de satisfaction. A la limite, l'action collective serait plus bénéfique pour vous et pour les autres qu'une action individuelle. En particulier né autour du 7 mai.

Gémeaux

Le 1er décan est favorisé par sa planète, Mercure, qui met de la diversité, de la variété dans son quotidien. Vos journées sont plus excitantes, plus amusantes. Est-ce parce que vous êtes déjà en vacances ou parce que vous êtes entouré de personnes qui jouent avec vous et ont autant d'humour que vous ? Mais votre sens du contact est aussi très bon en ce moment et si vous travaillez, vous savez attirer et retenir la clientèle ; mais ne parlez pas trop et trop vite !

Cancer

C'est avec Neptune que le Soleil entame un aspect harmonieux, et c'est encore le 2e décan qui va en profiter. Vous comprendrez tout de manière intuitive. N'essayez pas d'expliquer ce que vous ressentez, le pourquoi et le comment, l'important c'est ce que cela provoque en vous : en quelque sorte une " ligne directe " avec les autres ou avec quelqu'un en particulier, une empathie qui vous vient tout naturellement à écouter l'autre, ou à le lire peut-être.

Lion

Vénus est encore dans votre 3ème décan et si elle accentue votre pouvoir de séduction, elle peut aussi vous valoir une petite réussite qui vous met en valeur. On pourrait également se montrer reconnaissant pour quelque chose que vous avez fait généreusement, sans vous préoccuper de ce que cela vous coûtait (temps, argent, énergie, etc.). 1er décan, si Mars rétrograde elle n'en reste pas moins opposée à vous et peut jeter un froid dans votre relation de couple. Ou dans une association.

Vierge

L'harmonie Soleil/Neptune n'est pas très positive pour vous car vous ne voyez pas où est le mal et vous faites preuve d'un excès d'indulgence avec l'autre. C'est surtout le 2e décan qui est touché puisque c'est lui qui reçoit cette opposition de Neptune dont nous avons souvent parlé. Le fait que l'aspect du Soleil sur Neptune soit positif ne lui enlève rien de sa nocivité, il vous permet juste de faire l'impasse sur ce qui vous déplaît dans votre relation avec un/votre partenaire.

Balance

1er décan, la dissonance de Saturne sera au 1er plan demain, dès aujourd'hui activez vos systèmes de défense et ne laissez pas l'un de vos proches vous dévaloriser. Il est vrai que l'on peut vous reprocher une chose, vous êtes beaucoup trop investi dans une mission d'aide à l'autre ou dans la bonne entente entre les membres de votre famille et vous prenez certaines choses trop à coeur. Des incidents qui passeraient inaperçus si Saturne n'était pas en dissonance avec vous.

Scorpion

Le ciel est toujours harmonieux pour votre 2e décan, le Soleil et Neptune vous envoient des influx qui vous font découvrir une forme d'amour inconditionnel. Peut-être avez-vous eu un enfant récemment, à moins que vous n'ayez rencontré quelqu'un qui correspond à votre idéal ? Quoi qu'il en soit, et si Jupiter joue bien son rôle, vous vivez des moments de bonheur et d'épanouissement personnel. Mais cela peut aussi être professionnel pour certains.

Sagittaire

1er décan, Mercure et Mars sont vos meilleurs amies ces jours-ci, votre pouvoir de conviction est très accentué et il sera très difficile de vous contredire ! Vous serez affirmatif et persuadé d'avoir raison en tout mais ce sera peut-être le cas... Et que vous soyez en vacances ou non, il serait bon que vous vous dépensiez davantage ; un peu plus d'exercice (si vous n'en faites pas déjà) peut vous permettre de réguler votre nervosité intérieure, accentuée par un conflit entre vous et un proche.

Capricorne

Certains natifs du 2e décan seront sensibles à l'entente Soleil/Neptune, favorable à vos relations avec votre entourage, notamment avec les plus jeunes. Enfants ou petits-enfants embellissent votre vie et vous font comprendre l'intérêt et surtout l'utilité de la transmission. Les valeurs qui sont les vôtres peuvent se perpétuer si vous les transmettez à vos enfants et à vos petits-enfants, et cela peut être quelque chose de très positif pour vous.

Verseau

2e décan, né après le 1er février, soit vous avez un problème juridique sur le dos qui sera bientôt réglé, soit vous atteignez vos objectifs dans votre travail. Quelque chose pourrait être en train de croître et de multiplier, et ce n'est pas terminé. Vous avez déjà eu un épisode semblable en décembre 2017, que ce soit en positif (croissance) ou en négatif (problème administratif, juridique). Né fin janvier, hélas Mars est toujours là et vous demande de vous investir à fond dans votre travail ou dans un projet.

Poissons

Le Soleil décuple l'influence que Neptune a sur votre vie, 2e décan. Jusqu'à mercredi prochain, tenez-vous à distance des séducteurs de tout poil. Vous serez en effet très sensible au charme de quelqu'un et cette personne est tout à fait capable de vous embobiner, comme il/elle l'a certainement déjà fait. Cela dit, l'aspect Soleil/Neptune représente aussi toutes les formes d'addiction : nourriture, alcool, drogues ou sexe... Dans ce cas, vous manquerez de limites.