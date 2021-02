L'horoscope du 4 février 2021

publié le 04/02/2021 à 05:30

Bélier

Vous êtes forcément sensible à la dissonance entre le Soleil et Mars, notamment 2ème décan. A priori, elle sera moins active à partir de dimanche mais en attendant vous serez en colère parce qu'un projet risque d'être contrecarré alors que vous comptiez dessus. On vous avait peut-être promis quelque chose et ce sera retardé, vous ne pourrez rien y faire et c'est ce qui peut vous mettre en colère. Et ça ne sera peut-être même pas pour vous, mais vous vibrerez avec ceux qui sont furieux.

Taureau

Vous êtes le signe le plus patient du zodiaque, avec le Capricorne, mais la dissonance Soleil/Mars risque de vous obliger à réagir sans attendre parce qu'on vous aura imposé une contrainte, qu'on ne vous laissera pas la liberté d'exercer votre métier ou de faire ce que vous avez envie de faire. Cela concerne tout le monde, mais vous serez particulièrement sensible à la conjoncture, surtout si vous êtes du 2ème décan. La dissonance se défera dimanche, mais Mercure prendra hélas le relais.

Gémeaux

Il se peut que vous ne soyez pas très sensible à la dissonance Soleil/Mars, sauf si votre activité et vos objectifs sont dans le collimateur de ceux qui décident à votre place. Et il se peut qu'une décision ne vous convienne pas parce qu'elle retarde vos projets, peut-être pas de beaucoup, mais vous allez devoir encore patienter et vous n'avez plus de patience en réserve. Cela affecte le 2ème décan en particulier, mais tout le monde aura des échos de la conjoncture.

Cancer

Ne laissez personne vous influencer, ne soyez pas trop sensible aux prévisions que certains pourraient faire. Vous avez une bonne année devant vous, surtout 1er décan, même si la conjoncture est encore remuante en ce moment. Elle atteindra son maximum lors de la nouvelle Lune du 11, puis vous verrez progressivement l'agressivité ambiante décroître. Il ne restera que les questions d'argent pour vous ennuyer, mais si vous êtes de juin, vous serez satisfait à partir d'avril-mai.

Lion

Si ceux de juillet subissent la froideur et la distance produites par Saturne, le 2ème décan reçoit une dissonance du Soleil et de Mars, réputée pour créer de la colère. Peut-être est-elle le résultat d'une décision qui a été prise et que vous rejetez de toutes vos forces. Mais vous n'avez probablement pas la main, et c'est ce qui vous met en rage. Normalement, la conjoncture sera de moins en moins active au fil des jours, mais je crains que celle de la semaine prochaine n'en rajoute une couche.

Vierge

Vous êtes un signe double, aussi on peut se demander si vous éteindrez les incendies aujourd'hui, ou si au contraire vous jetterez de l'huile sur le feu ! La dissonance actuelle du Soleil et de Mars se terminera dimanche, mais c'est Mercure qui prendra le relais et sera en mauvais termes avec Mars. On a donc plutôt l'impression que vous ne ferez rien pour calmer les esprits, même si cela était en votre pouvoir, et c'est à propos de votre travail que vous serez très contrarié.

Balance

Vous êtes frustré, déçu par une situation bloquée et vous qui vous mettez rarement en colère, vous aurez envie de mordre tellement vous serez furieux. En réalité, la dissonance entre le Soleil et Mars pourrait rendre tout le monde furieux parce qu'elle a un côté injuste ou qu'elle favorise les uns au détriment des autres et que toute empathie semble être absente. C'est comme si tout le monde vous semblait dur et sans sentiments, notamment 2ème décan.

Scorpion

Toujours de passage chez vous, la Lune active la dissonance entre le Soleil et Mars, ce qui ne va pas vous calmer. Au contraire, vous aurez l'impression qu'on vous en veut personnellement, alors qu'une décision prise ne sera peut-être pas personnelle mais concernera un groupe, une corporation. Il n'empêche que votre colère ne va pas de calmer comme ça, même si le Soleil et Mars se séparent dimanche. Mercure va prendre la suite et sera en dissonance avec Mars la semaine prochaine.

Sagittaire

La question que vous vous posez en ce moment, c'est de savoir jusqu'où vous pouvez aller, si vous devez vous poser des limites ou si vous pouvez vous laisser aller. Il s'agit, comme la veille, de ce que vous avez envie de dire et je pense qu'avec Mercure (la parole, l'échange) rétrograde, vous n'avez pas trop intérêt à vous exprimer en ce moment. Attendez que la planète reprenne une marche directe autour du 20. Au moins ce que vous direz ne se retournera pas contre vous.

Capricorne

Je vous parlais de progression hier, mais il faut que vous soyez patient car il y a pas mal de dissonances dans le ciel et elles peuvent vous donner l'impression que vous n'arriverez à rien. Vous avez des projets, des espérances, mais rien ne peut se concrétiser pour le moment. Cependant, vous avez de grandes réserves de patience et vous n'êtes plus à un mois près (après une année 2020 catastrophique pour certains). Il y a des domaines qui vont rouvrir, se remettre à fonctionner après le 21 février.

Verseau

Le Soleil et Mars progressent, toujours en dissonance, et vous la recevez si vous êtes né autour des 3, 4 février. La moutarde pourrait vous monter au nez parce qu'on vous mettra, peut-être, devant un fait accompli, quelque chose à quoi vous ne vous attendiez pas. Cependant, le Soleil avance plus vite que Mars et la dissonance ne sera plus active après samedi ou dimanche au plus tard. Il se peut aussi que vous vous soyez fait mal quelque part et que cela se calme au cours du week-end.

Poissons

Si vous vous êtes fait un joli film dans votre tête, il se peut que la réalité vous rattrape entre aujourd'hui et dimanche. Vous ne serez pas aussi libre que vous le pensiez et votre colère sera alors légitime. Il ne faut pas oublier que le Soleil et Mars sont en mauvais termes et que cela produit précisément de la colère. Mais celle-ci pourrait toucher toute une corporation, suite à de nouvelles restrictions ou parce que celles qui auraient dû être levées ne le seront peut-être pas.