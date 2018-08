L'horoscope du 4 août 2018

publié le 04/08/2018 à 08:00

Bélier

Le ciel n'est pas compliqué aujourd'hui, il vous dit de profiter de l'instant présent, d'être satisfait de ce que vous avez, sans penser à ce que vous n'avez pas. En particulier si vous êtes du 1er décan et que vous êtes réceptif à la dissonance que Saturne vous envoie (né autour du 24 mars) et qui a déjà été active en janvier. Elle a déclenché quelque chose qui n'évolue pas selon votre désir et qui vous oblige, d'une certaine manière, à déposer les armes.



Taureau

La Lune est chez vous et si vous voulez passer une bonne journée, soyez vous-même, ne cherchez pas à être meilleur, on vous appréciera tel que vous êtes. Ne soyez pas trop protecteur non plus avec ceux qui vous entourent, certains aiment et d'autres n'aiment pas du tout. Si vous êtes du tout début du signe, ce sont vos pensées qui seront troublées ce matin par les remous qui vous agitent depuis le mois de mai (voire avant) et bouleversent un peu votre vie.

Gémeaux

Évitez si possible de vous mêler des affaires des autres aujourd'hui, cela n'arrangerait pas les choses, bien au contraire. Restez sagement dans votre coin. Bien que cela soit très difficile pour le Gémeaux de ne pas se manifester car il a besoin de prouver qu'il existe. Cela dit, si vous êtes en vacances il se peut que vous soyez obligé de rester à l'ombre parce que vous avez attrapé des coups de soleil dès le premier jour ou que vous êtes un peu patraque.

Cancer

Si vous ne voulez pas vous inquiéter pour ce que l'avenir vous réserve, essayez de modérer votre imagination, toujours fertile lorsqu'il s'agit de voir le pire. Cela ne concerne que le 1er décan, gêné dans ses choix et décisions par l'opposition de Saturne. Mais vous êtes également en bon aspect avec Uranus et c'est justement un projet d'avenir, quelque chose de nouveau, qui peut être en lien avec le choix que vous avez à faire et qui est si difficile.

Lion

Restez zen, ami Lion du mois de juillet, vos remous intérieurs vont se calmer au fil des heures. Et Vénus approchant la Balance, on saura vous réconforter. En tout cas si vous êtes du tout début du signe, né entre le 23 et le 26 juillet. Né autour du 23, vous retrouverez la même conjoncture en septembre. Par ailleurs, bon anniversaire au 2e décan, et si vous êtes né ces jours-ci, vous pourrez mettre un point final à un problème touchant la maison, des travaux ou un déménagement.



Vierge

Prévoyez un bon week-end, vous serez dans le désir de plaire, de séduire et quand vous vous y mettez, vous êtes beaucoup plus efficace que vous ne le pensez. En tout cas, il sera difficile de vous résister, de vous dire non, car votre séduction s'accompagnera de beaucoup de gentillesse, et avec vos yeux malicieux vous ferez un malheur ! Cela dit, vous ne chercherez peut-être pas à séduire sur le plan amoureux, vous pouvez avoir un autre objectif...

Balance

Vous vous demanderez, et c'est souvent le cas, si les sentiments de l'autre sont sincères. Demandez-vous plutôt pourquoi vous manquez de confiance en vous, et pourquoi il ou elle ferait semblant ? Mais il est vrai que vous avez une insécurité de base et que vous êtes souvent dans le doute, voire jaloux ; mais votre thème natal peut corriger cela et selon la position de Vénus lors de votre naissance vous pouvez être plus sûr de vous ou... encore moins.

Scorpion

Ce sera encore contrariant aujourd'hui pour ceux d'octobre, mais vous tenez le bon bout ; sortez ce que vous avez sur le coeur, ne le gardez surtout pas. Ça va toujours mieux en le disant et surtout vous ne conservez pas du poison à l'intérieur de vous. Essayez cependant de ne pas vous montrer blessant, Mars vous incite à être un peu trop franc du collier : certaines personnes sont plus vulnérables que vous le pensez et souvent vous n'y prêtez pas attention.

Sagittaire

Un week-end qui sera très occupé, vous aurez du travail à faire chez vous mais vous pouvez être sûr que cela vous fera du bien, autant au physique qu'au moral. Ce n'est pas bon pour un Sagittaire de rester inactif, vous avez besoin d'être en mouvement et même si vous n'avez rien de prévu, vous trouverez quelque chose à arranger chez vous ou un service à rendre à quelqu'un, un ami à qui donner de bons conseils. Et qui vous écoutera religieusement !

Capricorne

Ce qui vous mettra en phase avec l'autre, c'est d'être plus ouvert et surtout de ne pas cacher ce que vous ressentez même s'il y a de la rancune entre vous. Il est en effet possible, si vous êtes de décembre, que l'attitude de votre partenaire ou d'un proche vous ait contrarié et même si cela s'est passé il y a un certain temps, vous le ressentez comme une blessure toujours ouverte et vous lui en voulez. Pour votre bien-être, il faut que vous régliez le problème, vous avez jusqu'en septembre.

Verseau

Vous serez un peu soucieux aujourd'hui, peut-être à cause d'un membre de votre famille qui ne va pas bien et vous ne pouvez pas faire grand-chose pour lui/elle. Vous qui êtes toujours prêt à aider, à conseiller, vous êtes un peu démuni face à l'attitude irrationnelle de ce parent, (frère/soeur, enfant) qui n'est vraiment pas dans son assiette. Cela ne concerne que ceux qui sont du début du signe, mais la famille sera au premier plan pour tous les Verseau ce week-end.

Poissons

Une agréable fin de semaine vous attend, vous serez plus communicatif et serez en phase avec vos proches ; de plus, certains pourront prendre la route des vacances. Il y a une notion de mouvement dans la conjoncture de ce jour, mais il est possible aussi que ce soient vos proches qui se déplacent pour venir vous rendre visite et même passer quelques jours chez vous. Quoi qu'il en soit, vous vous sentirez bien entouré et serez rassuré par le tour que prendront vos relations.