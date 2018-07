L'horoscope du 31 octobre 2017

publié le 31/10/2017 à 06:19

Bélier

Il n'est pas impossible que vous viviez une situation difficile, 3e décan, et que cela produise en vous de fortes tensions. Le problème, c'est que vous y êtes contraint. Or, vous détestez tout ce qui ressemble à une contrainte, surtout en ce moment. En particulier né après le 15/4. 2e décan, vous n'aurez pas une forme olympique, mais c'est juste aujourd'hui ; un petit coup de mou, une trop forte sensibilité. 1er décan, prenez le parti du compromis, même si ça vous défrise n'attisez pas les querelles.

Taureau

Vénus s'intéresse à ceux nés après le 11 mai et vous propose une relation forte au travail, ou avec quelqu'un que vous voyez souvent mais qui n'est pas libre. Il est donc évident que cette relation doit rester secrète et il n'est pas sûr que ce soit très satisfaisant pour vous, en tout cas sur la longueur. 2e décan, quelqu'un suscite en vous une forte admiration mais ce n'est pas forcément dans le registre amoureux. 1er décan, une question d'argent risque de vous mettre en colère (né vers le 27/4).

Gémeaux

Encore une fois, les natifs du 3e décan se sentiront ballotés et surtout en manque de sécurité, et cela peut autant être sur le plan affectif que sur le plan professionnel. Il y a une dissonance Lune/Saturne, passagère, mais elle produira des émotions négatives si vous êtes né après le 15 juin. Vous serez très insatisfait. 2e décan, né autour des 1er, 2 juin, votre carrière ne prend pas la direction que vous souhaitez, essayez une autre voie. 1er décan, c'est surtout demain que vous serez au top !

Cancer

Ce n'est pas encore le repos du guerrier pour le 3e décan, mais vous avez ou allez avoir de bonnes idées pour dépasser ou au moins contourner votre problème. Les rapports avec une hiérarchie, avec un parent ou même avec votre conjoint doivent évoluer différemment et vous ne savez pas comment faire. 2e décan, vous disposez toujours de Neptune et votre soif d'apprendre ou de comprendre votre situation est décuplée. Quelqu'un vous aide à y voir clair. 1er décan, en dépit des bons influx de Jupiter, Mars vous rend un peu irritable et susceptible en ce moment.

Lion

Déménagement, achat de terrain avec construction, ce sont des domaines qui semblent être en vedette pour les natifs de juillet. Et c'est déjà très avancé ! Certains ont acquis le terrain ou la maison, mais attention aux problèmes administratifs qui risquent de vous conduire à une situation très compliquée. 2e décan, peu d'aspects ces jours-ci, peut-être que vous êtes en vacances et que vous privilégiez le farniente ? 3e décan, vous n'aurez pas les yeux en face des trous aujourd'hui !

Vierge

Vous manquerez de confiance en vous et en votre avenir, natif du 3e décan. Ce sera plus basé sur des impressions et des sensations, que sur une réalité tangible. Essayez de prendre du recul et de faire ce que vous savez si bien faire en temps normal : rationaliser. Et Mercure peut vous aider à trouver des idées ; écoutez vos proches. 2e décan, vous continuez à être dans le flou ou dans le déni, tout dépend de la situation que vous affrontez (né autour du 4 septembre). 1er décan, vous avez l'impression que la vie répare ce qui avait été endommagé.

Balance

Je vous rappelle, natif de septembre, que Mars est conjointe à votre Soleil et que, une fois n'est pas coutume, vous risquez de prendre une décision trop rapide. Mais peut-être êtes-vous poussé par les circonstances ou par quelqu'un qui a intérêt à ce que vous preniez cette décision ? Ne vous laissez pas faire. 2e décan, rien à l'horizon de cette journée, mais la semaine prochaine ce sera à votre tour de vous battre avec Mars ! 3e décan, c'est très remuant dans le domaine sentimental.

Scorpion

Une bonne journée pour le 3e décan, qui reçoit une harmonie Lune/Mercure. Vous allez pouvoir exprimer vos émotions, ou aider un proche à comprendre les siennes. Mais vous pouvez aussi recevoir une nouvelle qui vous intéressera, qu'on vous appelle, qu'on vous écrive ou que vous l'entendiez à la radio. 2e décan, vous n'avez que le bon aspect de Neptune, qui accentue votre besoin de donner/recevoir de l'amour. Vous en avez en trop (né vers les 3, 4 novembre). 1er décan, gare à la grosse tête !

Sagittaire

Jupiter vous fait la tête, natif de novembre et début décembre. Vous êtes peut-être moins chanceux, mais en même temps vous êtes protégé des gros coups durs. De plus, vous disposez de Mars, active pour donner vie à un projet ou en faire progresser un qui est déjà sur les rails. 2e décan, le ciel n'est pas très généreux en ce moment, la future relation entre Soleil et Neptune (exacte samedi) accentue une dépendance existante. 3e décan, bientôt libéré d'une peur de l'échec ?

Capricorne

Une ou mêmes des bonnes nouvelles pour le 3e décan, vous allez réussir quelque chose grâce à une aide, ou alors un projet attirera l'attention sur votre activité. Vous n'êtes jamais apprécié à votre juste valeur, du moins c'est ce que vous pensez. Mais est-ce la réalité ? Cela reste à prouver : vous n'êtes jamais vraiment satisfait. 2e décan, vous vous sentirez en phase avec vos proches et si vous êtes en relation avec une clientèle, vous saurez les convaincre d'acheter ! 1er décan, vous récupérerez votre forme après vendredi.

Verseau

Vous recevez une harmonie de Vénus jusqu'au 7 novembre, 3e décan. Elle est un signe de détente, autant dans vos relations que dans votre tête. En congé peut-être ? Les vacances se terminent dimanche, vous êtes peut-être encore loin de ce qui vous stresse et vous en profitez bien ! 2e décan, pas d'influx des planètes rapides, mais toujours ceux de Neptune qui enrichissent les uns et donnent aux autres une impression vraie ou fausse d'appauvrissement. 1er décan, avec Jupiter on peut vous accorder beaucoup de crédit ou au contraire vous discréditer.

Poissons

2e décan, la rencontre Lune/Neptune vous incite à vous rabaisser, à avoir une mauvaise image de vous qui est irrationnelle. Pourquoi ne pas vous faire aider ? Né début mars, ce que vous vivez requiert de votre part une analyse pour mieux comprendre et vous débarrasser du problème. Vous pouvez le faire ! 1er décan, si on vous emprunte de l'argent, je vous en prie, réfléchissez bien avant d'accepter. Vous devez " conserver " en ce moment. 3e décan, il y aura de la tristesse aujourd'hui.