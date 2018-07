L'horoscope du 31 juillet 2018

publié le 31/07/2018 à 08:00

Bélier

Essayez de ne pas être trop centré sur vous-même aujourd'hui, l'un de vos proches pourrait attendre quelque chose de vous, soyez davantage à son écoute. Si vous restez centré sur vous-même, vous n'entendrez pas sa silencieuse demande, une demande qu'il ou elle n'exprimera pas clairement par pudeur, par réserve. Ce sera à vous de la deviner, mais ça ne sera pas bien difficile à faire, surtout 3e décan. Vous pourrez facilement utiliser votre intuition.

Taureau

Une agréable conjoncture pour ceux qui sont nés après le 13 mai. Vous vous sentirez séduisant et ce sera confirmé par les regards de ceux que vous croiserez. Quel que soit votre âge, on admirera quelque chose de vous, de votre physique ou de votre caractère. Cela dit, ceux du début du signe ne sont pas de très bonne humeur en ce moment et on les comprend : vous avez, pour certains, un poids très lourd sur vos épaules et l'envie pressante de vous en débarrasser.

Gémeaux

Lune et Vénus ne seront pas très gentilles avec vous, 3e décan, mais dans les limites du raisonnable. Un petit souci familial récurrent que vous savez bien gérer. Un enfant, ou votre conjoint seront l'objet de vos critiques parce qu'ils ne se conduiront pas bien avec vous ou ne respecteront pas une sorte de tradition liée aux vacances. 2e décan, vous allez bientôt recevoir les influx du Soleil en Lion et dès que vous pourrez échanger avec les autres, vous vous sentirez exister davantage.

Cancer

Vous apprécierez la conjoncture, Lune et Vénus sont en harmonie avec vous et vous-même devriez être en harmonie avec tous ceux qui vous entourent, 3e décan. Cela ne durera que quelques heures, la Lune étant sans cesse en mouvement, mais ce sera agréable sur le moment, en particulier si vous êtes né autour du 15 juillet. 2e décan né après le 5 juillet, Jupiter continue à vous envoyer des influx épanouissants et qui mettent l'accent sur votre développement personnel ou professionnel.

Lion

Une opposition entre Lune et Vénus depuis vos secteurs financiers met l'accent sur votre argent. Si vous avez une dépense à faire, réfléchissez à deux fois, dit Vénus. C'est du superflu, de l'inutile dit-elle encore, vous pouvez vous en passer. Mais la Lune n'est pas de cet avis et votre inconscient vous dit le contraire : pourquoi ne pas te faire plaisir, après tout c'est les vacances ; ou le retour de vacances et il faut bien compenser le déplaisir d'avoir à se remettre au travail.

Vierge

C'est dans votre signe que cela se passe, Vénus occupe votre 3e décan et la Lune est face à elle, en Poissons. Il pourrait y avoir du flottement dans vos sentiments. Vous ne serez plus certain d'aimer ou d'être aimé, ce qui à mon avis est une vue de votre esprit. Vous pensez trop, on le sait, et vous analysez trop vos sentiments - quand vous n'analysez pas ceux de l'autre alors que vous n'êtes pas dans sa tête ni dans son coeur. Ne prenez pas ces éventuels errements du coeur au sérieux.

Balance

Vous serez pris d'une sorte de paresse, d'un " aquoibonisme " qui n'est pas habituel et ne peut que vous questionner. Surtout, 1er décan, en lutte contre lui-même. Je vous félicitais hier de surmonter les problèmes que crée Saturne, mais on ne peut ignorer que c'est aussi vous-même que vous devez affronter, l'un de vos comportements étant remis en question par la situation actuelle. Mais il n'y a pas d'événement particulier en ce moment : c'est juste Saturne qui rétrograde et vous demande de réfléchir, de digérer.

Scorpion

L'opposition Lune/Vénus vous va bien, 3e décan. Vous serez sollicité de plusieurs côtés par vos amis ou des relations professionnelles et vous sentirez utile. Vénus étant en Vierge, le signe du service, vous serez disposé à vous dévouer pour quelqu'un qui a besoin de vous, de vos conseils ou simplement de votre présence, que vous soyez en vacances ou non. 1er décan, Mars et Uranus sont encore en dissonance et jouent sur vos nerfs. Vous avez envie de tout envoyer promener.

Sagittaire

3e décan, je vous disais hier que la semaine n'était pas géniale, et c'est surtout aujourd'hui que vous le ressentirez : votre gendarme intérieur sera très actif. Vous aurez le sentiment que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, que vous êtes comme prisonnier de vos obligations. Essayez de ne pas vivre les choses de cette manière et de vous dire que, peut-être, vous faites du bien à quelqu'un et qu'après vous aurez une agréable sensation, celle du devoir accompli.

Capricorne

Vous n'êtes pas affecté par l'opposition du jour entre Lune et Vénus, au contraire. Né après le 11 janvier, il y a du plaisir et du bien-être à prévoir en ce mardi. Vous ne mettrez pas vos habituelles barrières contre le monde extérieur et celui-ci fera irruption, mais de manière agréable. Peut-être partez-vous en vacances aujourd'hui, vous prenez la route, le train, tout ce qui peut vous éloigner et vous dépayser sera très bien accueilli et vous profiterez de l'instant présent.

Verseau

Comme pour le Lion, ce sont des secteurs financiers qui sont en jeu, 3e décan. Un virement ne vous a pas été fait et vous avez beau réclamer, rien ne se passe. C'est peut-être dû au fait que Mercure est rétrograde dans le 3e décan du Lion : tout ce qui est lié à la transmission, au mouvement, aux échanges est ralenti par cette rétrogradation qui dure jusqu'au 19 août. Donc inutile de vous énerver dans la mesure où vous ne possédez pas le contrôle. Il faut faire avec.

Poissons

Chez vous, la Lune s'oppose à Vénus, votre 3e décan y étant réceptif. Vous vous poserez des questions non pas sur vos sentiments mais sur ceux de l'autre. Cela ne durera pas, quelques heures à peine (la Lune est rapide), mais cela pourrait vous laisser une impression, une sensation désagréable. Il vous est conseillé de ne surtout pas vous y attarder car, par ailleurs Jupiter revient bientôt vers vous avec de bonnes intentions, et surtout celle de vous donner confiance.