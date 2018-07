L'horoscope du 31 juillet 2017

publié le 31/07/2017 à 07:51

Bélier

Dans votre secteur familial, Vénus vous invite à apprécier les réunions et autres petites fêtes qui vous permettront de voir ou de revoir de lointains parents. Vous aurez également besoin de vous sentir protégé par votre entourage ou au contraire de protéger ceux que vous aimez. Mais comme vous êtes un peu excessif en tout, vous en ferez trop et certains de vos proches (vos ados en particulier) pourraient ne pas y trouver leur compte, dans la mesure où ils se sentiront surveillés.

Taureau

Dans votre secteur familial, Vénus vous invite à apprécier les réunions et autres petites fêtes qui vous permettront de voir ou de revoir de lointains parents. Vous aurez également besoin de vous sentir protégé par votre entourage ou au contraire de protéger ceux que vous aimez. Mais comme vous êtes un peu excessif en tout, vous en ferez trop et certains de vos proches (vos ados en particulier) pourraient ne pas y trouver leur compte, dans la mesure où ils se sentiront surveillés.

Gémeaux

Vous serez gourmand de tendresse, de caresses alors que vous l'êtes beaucoup moins d'habitude. Mais Vénus en Cancer crée la demande et accentue vos besoins. A moins que votre partenaire ne soit celui ou celle qui vous colle un peu trop, justement parce qu'il ou elle a des envies. Attention aussi à une nette tendance à la dépense, surtout si vous avez quelque chose à compenser, en particulier natif du 3e décan, plutôt frustré à cause de l'opposition que Saturne lui envoie.

Cancer

Il n'y aura pas plus séducteur que vous, natif de juin pour l'instant. Votre technique pour attirer l'autre dans vos filets sera parfaite. En couple, l'entente sera idéale. Enfin, sur le papier car on ne sait jamais, il peut y avoir des étoiles contraires dans votre thème ; si vous êtes né avec Saturne sur votre Soleil par exemple (73, 74, 2003, 2004). Pour ceux qui sont concernés, il peut y avoir de la tristesse ou une difficulté à exprimer ce que vous ressentez au point que vous semblez insensible.

Lion

Vous pourriez passer de l'amoureux transi au bel indifférent, à moins que vos amours ne se vivent qu'en rêves pendant quelques jours, 1er décan jusqu'au 9 août. Si vous êtes à deux et en vacances, vous serez à la fois présent et absent tant vous aurez besoin de vous intérioriser : ce sera votre manière à vous ressourcer. Cela dit, on peut interpréter Vénus en Cancer comme étant source d'ennuis dans le domaine affectif, et surtout de questionnements sur votre couple - né en juillet notamment.

Vierge

Vous apprécierez probablement plus les manifestations amicales, la complicité et la grande liberté qu'offre l'amitié. L'amour vous paraît contraignant en ce moment. Cela ne va pas durer, mais profitez-en pour battre le rappel de vos amis et organiser des soirées ou des sorties. Si vous avez un conjoint, il faudra peut-être le traîner avec vous et cela ne vous plaira qu'à moitié. Par ailleurs, certains pourraient vouloir passer de l'amitié à une relation plus amoureuse.

Balance

Né début octobre, on ne vous reconnaît plus tant vous êtes déterminé à changer vos comportements et à ne plus laisser toute la place à votre conjoint ou aux enfants. Vous pensez à vous, à votre avenir, et vous avez raison ! Né en septembre, vous recevez les influx de Vénus et ils vous incitent, encore une fois, à prendre tout le monde en charge. Mais il faut croire que vous aimez ça, car rien n'indique que vous chercherez à vivre les choses autrement.

Scorpion

Vénus en Cancer vous promet des moments exaltants parce que vous vous sentirez bien accepté, ce qui n'est pas toujours le cas, et que vous serez en totale confiance. Et ce n'est pas non plus très souvent que cela vous arrive. Ce sont les natifs du 1er décan qui sont concernés pour le moment (jusqu'au 9 août) et qui doivent en profiter pour exprimer davantage leurs sentiments. Célibataire, vous pourriez rencontrer quelqu'un dont les racines sont étrangères.

Sagittaire

Vous serez ambivalent pendant quelque temps, 1er décan jusqu'au 9 août. Un jour vous exprimerez vos sentiments, le lendemain vous serez fermé comme une huître. Peut-être en voudrez-vous secrètement à l'autre, mais vous n'êtes pas du genre à garder longtemps vos ressentiments, aussi serez-vous mal à l'aise. Célibataire, vous serez magnétique, vous attirerez les autres, mais vous aurez du mal à franchir le pas, vous aurez envie et pas envie en même temps.

Capricorne

Du Cancer où elle se trouve, Vénus vous incite au compromis, à être plus attentif avec ceux que vous aimez, ou à faire des rencontres si vous cherchez l'âme soeur. En tout cas, les conditions sont réunies (1er décan jusqu'au 9) pour que vous soyez plus attirant, plus ouvert sur les autres que d'habitude. Toutefois, il n'est pas exclu, si vous travaillez, que cette semaine vous permette de sceller un accord ou de signer un contrat, et vous en serez très content.

Verseau

La conjoncture n'est pas votre came, Vénus en Cancer est trop sensible, trop romantique et rêveuse, des qualités que vous trouvez un peu trop fleur bleue. Or, pour le Verseau, ces choses-là (le romantisme) appartiennent à l'adolescence, à la rigueur au début de la vie adulte, ou même au tout début d'une relation. Mais vous considérez que lorsqu'on a un peu d'expérience on doit se montrer plus réaliste et trouver le moyen de vivre autrement la vie de couple, en préservant chacun sa liberté.

Poissons

Avec Vénus Cancer vous vous sentirez au top de votre séduction, bien dans votre peau et vous aurez l'agréable impression que tout le monde vous aime. Ce qui est précieux pour le Poissons, qui doute souvent de lui-même. Mais vous savez très bien vous montrer séducteur quand il le faut et si vous êtes de février, vous aurez des occasions de faire du charme avant le 9 août et de constater dans le regard de l'autre que vous ne le ou la laissez pas indifférent/e.