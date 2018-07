L'horoscope du 31 janvier 2018

publié le 31/01/2018 à 06:22

Verseau

Avec Mercure chez vous, vous serez brillant, pétillant, jamais à court d'idées farfelues mais parfois géniales. Cependant vous aurez aussi des paroles très dures. Vous ne ferez pas de quartier, parce que votre désir sera d'éveiller les consciences et de mettre la réalité sous le nez de ceux qui rêvent, ou au contraire qui ne voient que ce qui ne va pas ! La planète sera rapide, 1er décan jusqu'au 6 février et il se peut qu'un entretien concernant un projet donne un excellent résultat.

Bélier

Comme le Verseau, vous ne manquerez pas d'idées et d'occasions de les partager avec des amis/alliés professionnels. Mais gare à une tendance à l'utopie. Votre enthousiasme peut vous faire aller trop loin et dépasser les frontières du réel... Cela dit, c'est ainsi que les meilleures inventions se sont faites, grâce à une idée utopique au départ. Par ailleurs, vous serez enclin à beaucoup anticiper et à vous projeter dans un futur un peu trop positif. Mais on ne peut pas vous le reprocher si cela vous fait du bien !

Taureau

Un important rendez-vous, un entretien avec la direction ou encore un déplacement pour le travail, tout cela peut être d'actualité pour le 1er décan jusqu'au 6/2. Ça ne sera pas toujours une partie de plaisir, surtout si vous devez vous déplacer : vous le vivrez comme une contrainte parce que vous n'aimez pas partir de chez vous. Par ailleurs, si vous avez des enfants, surveillez une tendance à l'extrême fermeté ; elle est nécessaire mais il faut veiller à ce qu'elle ne soit pas excessive.

Gémeaux

Nos actes les plus sincères sont aussi les plus calculés, a dit André Gide. Avec Mercure en Verseau, vous serez semble-t-il le plus sincère d'entre tous. Mais il est vrai que cette sincérité aura un but, calculé ou non, celui de donner confiance à vos interlocuteurs en vue d'une négociation, ou d'une demande que vous aurez à faire. Attention au retour de bâton de Mercure, qui peut vous rendre un peu trop sûr de vos opinions et vous inciter à les imposer envers et contre tous (1er décan, jusqu'au 6/2).

Cancer

Comme le Soleil et Vénus, Mercure influe sur votre secteur 8, qui est celui de la productivité. Gagner plus, et par des moyens inédits, sera votre moteur. Mais, avec Mercure en Verseau, il faudra aussi faire preuve de psychologie et ne pas vouloir contrôler vos interlocuteurs à tout prix. Essayez de voir, dans un premier temps, à qui vous avez affaire, à quel type de personnalité. Si c'est quelqu'un d'autoritaire, vous aurez le dessus en étant plus malin, plus retors, mais pas en étant plus autoritaire.

Lion

Mercure est face à vous et vous invite à être à l'écoute des autres. Je sais, c'est difficile pour vous qui aimez prendre la parole et la garder. Mais essayez ! Ce n'est pas calculé de votre part, mais vous vous sentez exister davantage quand vous pouvez monopoliser la conversation. Vous adorez raconter des histoires, décrire des situations, et si vous pouvez faire rire, alors là c'est le pompon ! Mais si vous voulez échanger, négocier, il faut bien que chacun puisse parler à son tour.

Vierge

Vous serez ingénieux, inventif et ce sont vos méthodes de travail qui en profiteront. Les vôtres ou celles de vos employés ; cependant, il y aura de la rébellion. Tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que vous tenterez de mettre en place, un nouveau process semble-t-il, mais vous savez qu'il est bon et qu'il peut faire gagner du temps, voire plus que cela. Un conseil, si vous ne voulez pas de problème, procédez en douceur, par paliers, ne heurtez pas de front les habitudes des autres.

Balance

Mercure rejoint la cohorte de planètes en Verseau et vous vaudra une pluie de compliments. Mais vous aussi vous saurez le manier, et avec délicatesse. Vous serez peut-être même le plus flatteur des signes pendant quelque temps, mais cela n'a jamais fait de mal à personne ! Malgré tout, n'oubliez pas que " la flatterie est une fausse monnaie " ; c'est La Rochefoucauld qui l'a dit. Donc, utilisez-la avec parcimonie, et l'autre ne se sentira pas manipulé.

Scorpion

Il faudra aller droit au but avec Mercure en Verseau. Ne laissez rien entendre implicitement comme vous aimez le faire et parlez sans détours. Je sais, ce n'est pas trop dans votre nature, vous n'êtes pas quelqu'un d'agressif, sauf ascendant Bélier. Mais vous ne pourrez pas faire autrement que de dire ce que vous pensez, certains souvenirs ou expériences du passé vous poussant malgré vous à être plus direct. Mais n'oubliez pas la petite flatterie pour adoucir votre propos.

Sagittaire

Vous aurez la bonne réponse, quelle que soit la question ! Une réponse à laquelle vos interlocuteurs ne s'attendront pas, et cela vous amusera de les surprendre. Toutefois, rien ne dit que ce ne sont pas eux qui vous étonneront en vous proposant des idées originales ou même un travail intéressant - mais je ne parle pas d'un CDI, plutôt de quelque chose de temporaire. C'est valable pour le 1er décan jusqu'au 6/2 et il y a des chances aussi pour que vous ayez des nouvelles d'un proche.

Capricorne

Mercure vous délaisse pour un an, mais ne sera pas inactive en Verseau. Au contraire, elle vous aidera à trouver des solutions ingénieuses à tout problème matériel. Si vous avez un souci d'argent, par exemple, c'est en discutant avec un proche ou même un client qu'une idée vous viendra. C'est même peut-être votre interlocuteur qui vous en fera cadeau sans s'en rendre compte. 1er décan, vous avez jusqu'au 6 février. Vous pourriez aussi recevoir un chèque ou un virement, mais pas une grosse somme.

Poissons

La planète des échanges étant à présent dans votre signe d'ombre, vous serez encore moins bavard et plus mystérieux. Il faudra qu'on devine vos pensées. Vous aurez la certitude intime que ce que vous pensez " se voit " et que les mots ne servent à rien. Mais vous vous trompez lourdement et cela risque de donner lieu à des quiproquos et des erreurs d'interprétation de la part de vos interlocuteurs. Essayez de lutter contre cette tendance qui n'arrange pas votre communication !