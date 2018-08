publié le 31/08/2018 à 07:10

Bélier

Comme souvent, vous trouverez vos proches trop lents à la détente et vous prendrez sur vous pour ne pas les houspiller. Mais c'est vous qui êtes trop pressé ! A moins d'un ascendant Taureau ou Vierge qui vous " pose ", vous êtes souvent l'impatience incarnée et rien ne vous agace plus que d'avoir à attendre quelqu'un. Pourquoi ne pas essayer de prendre votre temps, de profiter de l'instant présent, et de faire à l'autre ce qu'il vous fait, c'est-à-dire le faire attendre !



Taureau

Comme beaucoup, vous serez sur la route du retour et il est conseillé de faire une étape chez un ami ou chez un proche parent. Vous en serez content, 1er décan. Ce sera peut-être imprévu et vous n'aimez pas les imprévus, mais il aura un côté positif que vous ne devriez pas ignorer. Si vous avez la possibilité de faire un petit détour pour rendre cette visite, n'hésitez pas. Né autour du 12 mai, ne vous vexez pas si on vous fait une remarque, elle est peut-être justifiée.

Gémeaux

A part le 3ème décan, caressé dans le sens du poil et bien dans sa peau, vous serez un peu en retrait parce que vous aurez l'impression de ne pas être apprécié. Cela dit, ce qu'on attend de vous est très banal : que vous vous bougiez un peu pour aider, pour ne pas arriver à la dernière minute et faire la mouche du coche... Ce que vous savez très bien faire quand vous n'avez aucune envie de faire ce qu'on vous demande. Je ne vous dis pas d'être soumis, mais de participer tout simplement.



Cancer

Il n'y a pas que l'amour et ses tourments dans la vie, il y a aussi l'amitié et elle ne compte pas pour du beurre. D'ailleurs, vos amis vous sont très fidèles en général, vous pourrez encore le constater aujourd'hui : si vous avez besoin d'un coup de main, vous l'obtiendrez sans problème. Et si c'est à vous qu'on demande de l'aide, ou de défendre une idée, vous le ferez sans vous poser de questions. Par ailleurs, le 1er décan semble être très près du but (par rapport à un projet).

Lion

Une très belle conjoncture pour les natifs du 3ème décan ! Mercure vous a rejoint et s'est associée à Vénus, ce qui peut vous valoir un rendez-vous en or ! Vous obtiendrez exactement ce que vous désirez, rien ne pourra faire obstacle à une parfaite entente avec votre interlocuteur. Quant au 2ème décan, il sera bientôt débarrassé, si ce n'est déjà fait, des tracasseries en provenance de Jupiter, qui vous a confronté à des personnages pas très honnêtes, ou à un déménagement.

Vierge

Même si vous allez prendre la route du retour, un bon week-end vous attend, vous êtes dans un nouvel état d'esprit, à la fois constructif et ouvert à la nouveauté. Il est vrai que, pour l'instant, vous avez une autoroute devant vous, aucun obstacle en vue, et seul un aspect dynamique de Jupiter (à venir à partir du mois d'octobre) risque de vous ennuyer un peu ; mais ce sera probablement une question administrative à régler, ou un déménagement déjà programmé.

Balance

Les nouvelles sont bonnes pour le 3ème décan, Mercure et Vénus sont en phase avec vous et vous aurez certainement le courrier ou la convocation que vous attendez. Et le ciel vous sera ainsi favorable jusqu'à jeudi prochain, profitez-en : exprimez vos idées, dites ce que vous pensez sans mettre de filtre, vous serez écouté et vos propos plairont. Les petits déplacements seront également une source de plaisir, même s'il s'agit juste de rentrer de vacances ce week-end.

Scorpion

1er décan, c'est Uranus qui prend le dessus aujourd'hui et vous rappelle que vous avez intérêt à changer d'attitude avec un partenaire, professionnel ou affectif. Mais les bons influx qui mettent de solides amitiés ou relations professionnelles au premier plan sont toujours présents et si vous avez un besoin quelconque, faire jouer vos relations est peut-être une bonne idée, même si cela vous contrarie d'avoir à demander : mettez votre orgueil de côté.



Sagittaire

Vous saurez instinctivement qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre et c'est en jouant sur les sentiments que vous obtiendrez ce que vous désirez. On ne vous verra pas venir, vous ferez du charme et on vous aidera volontiers... Vous-même serez assez malin pour proposer votre aide à une personne pour le ou la mettre dans votre poche ; du coup, il ou elle vous devra quelque chose et vous n'oublierez pas, le moment venu, de lui rappeler le service que vous lui avez rendu.

Capricorne

Essayez de ne voir que le bon côté des choses aujourd'hui, décidez que vous serez positif et ne pensez qu'en termes de progression et non de régression. Plus de dissonance à l'horizon, seule la présence de Saturne dans votre 1er décan pourrait vous inciter à retrouver vos inquiétudes, pour vous ou pour un proche. Mais le bon aspect d'Uranus doit absolument prendre le dessus, il vous invite à regarder devant vous avec optimisme : un projet pourrait nettement améliorer votre vie.

Verseau

1er décan, vous espérez un retournement de situation et en effet, il peut avoir lieu mais il va falloir être très patient et ne pas attendre sans rien faire. Bougez-vous ! C'est entre mars et juin prochain que les choses pourront évoluer pour le 1er décan, un changement de cap pouvant avoir lieu, que ce soit de votre fait ou qu'on vous le propose de manière inattendue. Aujourd'hui, les natifs du tout début du signe pourraient avoir un espoir, mais il sera probablement sans suite.

Poissons

Si vous devez prendre le volant parce que vous rentrez de vacances, aujourd'hui et demain sont les meilleures journées pour un déplacement sans problèmes. Vous serez même content de votre voyage, peut-être parce que vous choisirez les petites routes et que vous associerez le plaisir des yeux à celui de vous déplacer. Toutefois, une autre interprétation est possible : des nouvelles ou la visite d'un proche, éventuellement un de vos frères et sœurs.