L'horoscope du 31 août 2017

publié le 31/08/2017 à 06:21

Bélier

La Lune est en Capricorne et vous n'aimez pas les sensations qui vont avec. Le sentiment que vous êtes obligé de, qu'il faut, que vous devez... Que du Surmoi ! Le Surmoi étant une instance du psychisme qui régit justement la culpabilité et ses conséquences, la morale, etc. Ce qui nous empêche finalement de nous conduire comme si nous étions seul au monde. Vous aurez donc des obligations aujourd'hui, qui vous empêcheront de ne faire que ce que vous avez envie de faire.

Taureau

Le 1er décan sera d'humeur conviviale, mais alors le 3e sera carrément hors de lui ! De retour en Lion, Mercure est conjointe à Mars et ça risque d'être très orageux. Cela étant, vous ne vous gênerez pas pour dire ce que vous pensez, notamment si vous êtes né après le 17 mai, et cela va durer quelque jour où vous serez furieux. Et si vous ne pouvez pas dire ce que vous avez à dire, si vous vous retenez, cela n'arrangera rien et c'est vous qui aurez à en souffrir. N'ayez pas peur du conflit !

Gémeaux

C'est encore une question d'argent qui va vous turlupiner et vous aurez beau tourner et retourner le problème dans votre tête, il n'y aura pas de solution immédiate. C'est dans le temps et surtout en changeant d'attitude vis-à-vis de l'argent que vous obtiendrez un résultat qui vaut le coup. Vous parez toujours au plus pressé, ce qui fait que vous n'êtes jamais tranquille, il vous manque toujours de quoi boucler vos fins de mois. Ce n'est pas tous les Gémeaux, mais quand même beaucoup d'entre vous.

Cancer

Comme le Capricorne, vous avez souvent une armure mais ce n'est pas pour vous protéger des autres, c'est pour vous préserver de vos propres émotions. Elles sont envahissantes, nous en avons souvent parlé, et elles sont généralement négatives, c'est-à-dire qu'il s'agit plus de peurs que de joies. Aujourd'hui encore, vous serez dans la crainte de quelque chose : qu'un rendez-vous soit annulé ou qu'un proche avec qui vous avez prévu de faire quelque chose ne vienne pas.

Lion

Le travail sera au premier plan de vos préoccupations, peut-être parce que vous reprenez demain et que vous avez décidé que ce premier jour serait parfait. Pour une raison personnelle, vous avez le sentiment que vous devez montrer tout de suite l'étendue de vos talents et la force de votre expérience. Mais ne soyez pas trop pressé, ne montrez pas tout d'un coup ! Au contraire, faites-vous apprécier au fil des jours... Vouloir épater la galerie peut vous valoir beaucoup de jalousies.

Vierge

Vous serez en phase aujourd'hui et plutôt content de votre vie. Si c'est votre anniversaire, vous allez au-devant d'une année constructive, propice à la stabilité. Après des années difficiles dues à l'opposition de Neptune, vous êtes complètement sorti d'affaire et les bons aspects conjugués de deux poids lourds du zodiaque, Saturne et Uranus (le passé et l'avenir) vont vous permettre de redresser complètement la barre et même d'entrer dans une nouvelle phase de votre vie.

Balance

Un peu triste, un peu nostalgique, rêveur, vous serez très intériorisé, mais ça ne durera pas, c'est juste un rêve, une pensée passagère qui provoquera ces émotions. Peut-être que vous avez fait un rêve cette nuit qui faisait apparaître quelqu'un de votre passé ou un parent qui n'est plus là ? Les sentiments que vous éprouviez pour cette personne seront soudain très présents, très vivants, mais ils s'éloigneront et disparaîtront au fil des heures.

Scorpion

Vous aussi vous serez en phase et en particulier avec les idées des autres. C'est rare, car vous prenez souvent un malin plaisir à contester tout ce qu'on vous dit. C'est presque un automatisme chez vous et il est possible que vous n'en soyez pas conscient et que donc vous ne puissiez pas à vous en empêcher. Vous pourriez aussi vous montrer particulièrement ironique ou sarcastique aujourd'hui, ce qui fera rire les uns et déconcertera les autres. Ne vous étonnez pas si on vous fuit.

Sagittaire

Le vide, l'inactivité, sont difficilement supportables pour vous et c'est pourquoi vous êtes toujours sur la brèche, toujours en quête d'action. Vous ne vous arrêtez jamais. Mais ce n'est pas une raison pour imposer le même rythme à ceux qui vous entourent : vous devez absolument prendre conscience du fait qu'ils ne sont pas comme vous et il est vrai que nous avons tous tendance à penser que nous sommes faits de la même manière. Mais non, et heureusement.

Capricorne

La Lune étant dans votre 1er décan aujourd'hui, vous serez plus sensible, plus dans l'empathie avec les autres. Mais la réaction d'un proche pourrait vous décevoir. Vous connaissez la valeur de ce que vous donnez aux autres mais eux n'en sont pas toujours conscients. Du coup, il est possible que vous reconstruisiez le mur qui, souvent, vous sépare des autres et qui n'est fait que pour vous protéger et non pour vous isoler. Même si le résultat est identique, hélas.

Verseau

Lointain, distrait, vous paraîtrez perdu dans vos pensées, mais il faut se méfier de l'eau qui dort. Vous avez toujours un coup d'avance, vous préparez quelque chose. On s'en doute quand on voit que la Lune va aborder votre signe le week-end prochain et que Vénus devrait vous permettre de conclure un accord. Mais cela n'ira pas sans discussions car vous et vos interlocuteurs ne serez pas d'accord sur tout. Ne vous braquez surtout pas (3e décan en particulier).

Poissons

Mercure cesse de s'opposer à vous provisoirement, et vous permet ainsi d'éviter soigneusement une discussion qu'il faudra pourtant aborder dans quelques jours. La planète rétrograde et repasse le seuil du Lion et si vous êtes du 1er décan cela vous arrange bien... Mais Mercure refranchira le seuil de la Vierge le 10 septembre et là vous serez au pied du mur, vous ne pourrez pas fuir l'échange. Il se peut aussi qu'on vous ait fait une proposition et que vous hésitiez énormément.