L'horoscope du 30 novembre 2016

publié le 30/11/2016 à 06:24

Sagittaire

Lune et Saturne se rencontrent chez vous mais qu'importe. Soutenu par Jupiter et Mars vous avez pris ou allez prendre une décision qui peut tout changer, 2e décan. Cela s'adresse surtout à la fin du décan, né après le 9 décembre. Vous n'êtes plus du tout victime, semble-t-il et malgré les difficultés que Saturne vous impose, vous prenez les choses en main avec beaucoup de courage, de pugnacité et finalement d'efficacité. Quant au 1er et au 3e décan, que d'encouragements planétaires !

Bélier

Né après le 10 avril, Uranus s'est installée chez vous pour dix-huit mois et ça peut tout changer. Tout dépend de l'expérience de vie à laquelle vous êtes confronté. Elle bouleverse tous les codes, ceux de la pensée et même les certitudes que vous aviez sur vous-même et sur la vie. Mais cela peut être un cadeau du ciel dans la mesure où vous allez en ressortir tout neuf ! Vous aurez balayé tout ce qui vous empêche d'être vous-même, toutes ces conventions que vous jugez dépassées.

Taureau

Si le 2e décan est sous la contrainte et en délicatesse avec l'autorité, le 3e décan reçoit un bon aspect de Vénus et obtient ce qu'il veut en faisant du charme. En outre, au plan pratique, cette configuration est très positive : vous pourriez décider d'un voyage en fin d'année, ou d'une échappée belle avec l'élu de votre coeur. Mais vous pouvez aussi voir revenir avec grand plaisir l'un de vos proches qui habite peut-être l'étranger, ou à l'autre bout du pays.

Gémeaux

Né après le 7 juin, Lune et Saturne s'opposent à vous et vous engagent à vous éloigner des autres, à prendre de la distance et même à vous montrer un peu froid. C'est sûrement un besoin de vous protéger parce que vous ne voulez pas souffrir. Certains sont en effet très ennuyés parce qu'ils se sont engagés dans une relation dont ils ne veulent plus mais l'autre fait preuve d'une grande mauvaise volonté et vous êtes obligé de supporter une situation très déplaisante.

Cancer

3e décan, Vous avez vous aussi ressenti des tensions avec le désaccord Vénus/Uranus et cela a pu créer un conflit ouvert. Heureusement, ça se calme. Mais il faut savoir que vous avez hérité d'un aspect dynamique d'Uranus depuis quelques mois et que vous en avez - avant qu'elle ne sorte de votre décan - jusqu'en mai 2018. Toutefois, avec Uranus, le climat est changeant, il y a des hauts et des bas, ce n'est jamais un problème permanent, il est sporadique et imprévisible.

Lion

Jupiter et Saturne sont en harmonie avec vous si vous êtes né après le 10 août. Et elles ne sont pas les seules : de bons aspects qui vont ramener la paix en vous. Certes, Mars est toujours à l'opposition de votre Soleil et cela place un obstacle sur votre route (né entre le 7 et le 12 en ce moment), mais étant donné que les autres planètes vous offrent leurs services, le problème ne peut que se régler très rapidement. En plus, il ne s'agit peut-être que d'un choix à faire ou d'une décision à prendre.

Vierge

Né après le 12 septembre, à sa manière Uranus va s'occuper de vos finances pendant quelque temps. Votre rapport à l'argent devrait changer du tout au tout, sous peine de vous retrouver avec des contraintes que vous supporterez mal. Si vous avez toujours été près de vos sous, vous devriez moins vous focaliser sur les économies que vous pouvez faire. Et si vous êtes trop généreux, il est temps de considérer l'argent a sa juste valeur : il est le fruit du travail et il mérite que vous le respectiez.

Balance

Vous aussi vous avez été stressé par Vénus et Uranus, il y a eu un conflit avec un partenaire, un conflit répétitif. 3e décan, vous en avez encore pour quelque temps ! Vous ne lâcherez pas prise facilement, surtout s'il s'agit de votre couple. La remise en question sera là, mais vous ferez tout pour conserver un consensus avec votre partenaire. Cette volonté de préservation peut être un atout important pour que le couple survive, mais dans certains cas cela ne suffira pas.

Scorpion

2e décan, il se peut que vous vous sentiez envahi, que votre territoire soit occupé et que vous ne vous sentiez plus libre. Mais bon, ce n'est que pour quelques jours ! De plus, vous exagérez probablement ce que vous ressentez et ce n'est pas aussi terrible que vous voulez bien le dire. Cela dit, un aspect ayant toujours plusieurs interprétations, il est possible aussi que vous déménagiez ou que vous fassiez des travaux chez vous. Cette semaine, c'est pour ceux nés entre le 7 et le 12 novembre.

Capricorne

Vénus et Uranus étaient fâchées depuis quelques jours, il y a eu des tensions pour ceux du 3e décan, dans le couple ou en famille. L'aspect se termine aujourd'hui. Mais ces tensions disent quelque chose de l'état de votre couple ou d'une relation et même si le problème a été réglé concrètement pour beaucoup d'entre vous, il demeure dans votre tête sous la forme d'une colère qui revient sporadiquement ou d'un rejet vis-à-vis de la personne qui est responsable de ces tensions.

Verseau

3e décan, un bon aspect d'Uranus ne va plus vous quitter jusqu'en mai 2018 ! Que des progressions et des nouveautés excitantes et c'est déjà dans les tuyaux. Peut-être un nouveau travail, ou une extension de ce que vous faites actuellement, et qui va prendre des proportions sous l'influence d'Uranus bien sûr, mais aussi de Jupiter qui va servir d'amplificateur. Vous n'avez pas fini d'être surpris par les développements qui vont s'offrir à vous dans les prochains mois.

Poissons

On vous demande des résultats, natif de février ? Ne paniquez pas et soyez à l'écoute : Mercure sera en phase après vendredi et de bons conseils vous aideront. Quelqu'un vous prendra sous son aile, peut-être juste le temps d'une journée, mais il ou elle vous montrera comment vous en sortir pour être plus rapide et plus efficace. Mais il est vrai que certaines planètes pèsent lourd sur le 2e décan (né après le 7 mars) et que vous avez souvent la tête ailleurs, ce qui vous ralentit.