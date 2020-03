L'horoscope du 30 mars 2020

publié le 30/03/2020 à 06:20

Bélier

Mars et Saturne sont conjointes, mais pour vous c'est un plus, 1er décan. Vous avez un solide projet, ou vous attendez quelque chose d'important, il faut juste être patient. C'est une configuration qui pourrait vous voir très impatient, en tout cas avec Mars en Verseau, mais Saturne est là pour calmer les choses et vous inciter à persévérer, à ne pas lâcher prise en cours de route parce que votre projet traîne ou que l'attente est trop longue.



Taureau

La rencontre Mars/Saturne vous dit de ne prendre aucune initiative 1er décan. Quoi que vous entrepreniez, cela ne pourra pas aboutir puisque tout est bloqué pour l'instant. A moins que vous ne soyez obligé de vous " écraser ", comme tout le monde, face à une décision qui est très déplaisante. Mais vous devez aussi faire attention à ne pas vous montrer trop rebelle avec ceux ont autorité sur vous.



Gémeaux

Né en mai, Mars et Saturne sont acquises à votre cause, d'ailleurs vous défendrez vos idées et opinions avec la plus grande fermeté et vous serez des plus convaincants. Vous ne ferez pas preuve de dureté, mais d'une autorité liée à une assurance que vous n'avez pas toujours. Non pas que vous n'ayez pas confiance en vous, mais vous vous demandez toujours " et si je faisais autrement, est-ce que ça ne serait pas mieux ? ". Tout se passe dans votre tête !



Cancer

En ce qui vous concerne, Mars et Saturne sont en lien avec le domaine financier, il y a évidemment une crise dans ce domaine, accentuée semble-t-il pour ceux de juin. D'un côté, avec Mars vous voulez effectuer une opération un peu risquée depuis chez vous, mais on vous dit que vous prenez un risque inutile et on vous met des bâtons dans les roues. Ne vous butez pas, écoutez ce qu'on vous dit et laisser votre intuition vous guider.



Lion

Nous en avons déjà parlé, Mars et Saturne s'opposent à vous et vous avez peut-être un choix à faire à propos d'un engagement. Mais vous n'arrivez pas à vous décider et à prendre le recul nécessaire pour mieux juger la situation. Votre intérêt serait d'être un peu plus détaché, moins impliqué et vous y verriez plus clair. Mais Vénus arrive bientôt à votre secours (à partir de vendredi) et va vous aider : en fait, c'est un ami qui vous proposera son aide.



Vierge

Né en août, les premiers jours du signe, c'est le domaine du travail qui est impacté par Mars/Saturne, certains sont vraiment dégoûtés de ne pas pouvoir travailler. Ça les fatigue ! Autant physiquement que nerveusement, car apparemment ce que vous faites chez vous ne vous plaît pas, ou alors vous vous sentez mal traité par votre hiérarchie, ou par ceux qui sont en réseau avec vous.



Balance

La chance a tourné pour le 1er décan, qui va connaître une longue période de progression, au niveau de son image et de sa réputation. Il y aura de la reconnaissance. Pas tout de suite, évidemment, et encore : jeudi Vénus entre en Gémeaux, un signe ami, et va y rester jusqu'au mois d'août avec un premier passage du 3 au 15 avril et un deuxième du 10 juin au 11 juillet. Probablement les meilleures périodes de l'année.

Scorpion

1er décan, vous qui avez affronté des moments d'instabilité depuis deux ou trois ans, voilà que vous êtes assigné à résidence et que vous n'avez pas les moyens d'agir. La dissonance de Saturne, qui vous oblige à ralentir, voire à faire une pause, se double de la présence de Mars pendant plusieurs jours et vous allez probablement enrager de ne pas pouvoir disposer de votre liberté habituelle. Mais ce sera pour mieux avancer par la suite.







Sagittaire

La configuration est très bonne pour ceux de novembre. Si vous parvenez à tirer la leçon de vos expériences passées, celles-ci vont vous servir pour construire votre avenir. Vous ne provoquerez rien par vous-même, une situation s'est installée et vous ne pouvez pas faire autrement que de l'accepter. Profitez-en pour réfléchir et tirer des plans sur la comète, à mettre en action dès que l'autorisation vous sera donnée.



Capricorne

Né au début du signe, en décembre, Mars et Saturne peuvent créer du manque, un manque à gagner plus qu'un manque affectif. Il faut réduire votre train de vie. Cela ne doit pas être trop difficile pour vous dans la mesure où le Capricorne a la réputation de savoir se restreindre dans bien des domaines, d'ailleurs vous avez souvent un profil d'ascète... Vous subissez peut-être pour le moment, mais ça ne durera pas.



Verseau

Mars et Saturne se rencontrent dans votre 1er décan, alors pas de rébellion, pas de risques inutiles et surtout pas de précipitation ; il faut au contraire prendre votre temps. C'est en tout cas ce que dit Saturne, alors que Mars vous incite au contraire à aller vite, à vous montrer impatient. Mais Saturne est plus forte dans votre signe que Mars et c'est donc la raison qui devrait l'emporter. Attention aussi à ne pas vous faire mal (début du signe).



Poissons

Né en février, il est très possible que vous soyez moins en forme pendant quelques jours. N'essayez pas de l'ignorer, au contraire, reposez-vous, il n'y a rien d'autre à faire. Vous avez souvent tendance à laisser traîner les rhumes, les petites infections, ce genre de " bobos ", pensant qu'ainsi vous dopez votre immunité. Mais n'oubliez pas que les choses peuvent aussi ne pas se passer comme vous le pensez. La pensée n'est pas magique.