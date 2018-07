L'horoscope du 30 mars 2017

publié le 30/03/2017 à 06:18

Bélier

Jupiter et Pluton sont en exacte dissonance et si vous êtes né autour du 10 avril, il faut vous battre contre une injustice ou parfois contre des accusations sans fondement. Mais le destin peut aussi se montrer capricieux avec vous, il peut y avoir des deuils, de remises en question qui vous obligent à faire table rase du passé et de vous réinventer une nouvelle vie en partant de zéro. En outre, pour tout le monde, un scandale peut être au centre de l'attention générale.

Taureau

La conjonction de Lune et de Mars, qui était déjà active hier le sera encore aujourd'hui et si vous êtes du 2e décan, une petite crise pourrait prendre une ampleur imprévue. Il se trouve qu'en plus de recevoir cette conjonction qui se fait dans votre signe, les deux planètes en question sont boostées par Jupiter, qui a le don de tout exagérer. Donc ne vous laissez pas emporter par la colère, si vous le pouvez canalisez-la en ne réagissant pas au quart de tour.

Gémeaux

Exception faite du 1er décan, plutôt favorisé, Il se peut que vous ne soyez pas dans une forme exceptionnelle. Une douleur ou une fièvre soudaine pour le 2e décan. Ça ne durera pas, c'est sûr, mais sur le moment vous aurez envie de vous replier, de rester tranquillement chez vous. La douleur isole toujours, vous ne pouvez la partager avec personne, sauf avec le médecin. Et encore, pas toujours ! Né au début du signe, vous vous projetez dans une relation, mais pour l'instant il ne se passe rien.

Cancer

Vous êtes sensible à la dissonance Jupiter/Pluton, qui n'est pas nouvelle et qui prouve qu'on abuse de votre gentillesse ; vous ne l'avez compris que récemment. Cela ne se passe pas toujours dans votre vie amoureuse, cela peut être en amitié ou dans un tout autre domaine. Le point commun à toute situation possible c'est le côté abusif de la relation et le fait qu'aujourd'hui l'autre se conduit de plus en plus mal avec vous. Il faut absolument lui poser des limites.

Lion

Surveillez-vous, posez-vous des limites, surtout si vous sentez que vous allez vous montrer trop dur et trop exigeant avec certains de vos collègues ou employés. Il est possible, si vous êtes du 2e décan, que quelque chose ou quelqu'un vous mette très en colère et que vous teniez des propos vexatoires. Toutefois, il y a d'autres interprétations à la conjoncture : vous pouvez avoir plus de travail que d'habitude et faire des heures supplémentaires.

Vierge

Lune et Mars sont à votre service et vous donnent des envies d'ailleurs. Ça tombe bien, les vacances commencent bientôt et certains y sont déjà dans leur tête. Elles seront sympas car non seulement Mars est toujours bien disposée et si vous faites du sport vous serez performant, mais Mercure entre demain en Taureau (un signe allié) et vous pourrez vous faire des relations. Vous serez moins timide, moins à l'écart et serez ouvert à tout. Du coup, on aura envie de vous connaître.

Balance

La dissonance Jupiter/Pluton peut avoir un impact sur vous, né autour des 12, 13, 14 octobre. Des angoisses datant de votre enfance sont réveillées et vous perturbent. L'idéal serait de faire un travail sur vous-même et de creuser, de manière à affronter vos " démons " en direct. La plupart du temps, vous vous apercevrez que ce sont des tigres de papier, des réflexes qui ne devraient plus avoir cours dans la mesure où vous pouvez, en tant qu'adulte, contrôler les choses.

Scorpion

Vous aurez affaire à un partenaire, affectif ou professionnel, qui sera de fort mauvaise humeur et ce sera à vous mettre de l'eau dans votre vin afin de le/la calmer. Ce sont surtout ceux du 2e décan qui auront affaire à ce problème relationnel, a priori le 1er et le 3e décan auront d'autres chats à fouetter. Certains natifs des 11, 12, 13 novembre pourraient être sensibles à une dissonance entre Jupiter et Pluton qui leur donnera l'impression (fausse) de compter pour du beurre.

Sagittaire

Vous qui êtes d'habitude si fougueux et toujours partant pour tout, vous serez très modéré aujourd'hui, même si votre patience est mise à rude épreuve, 2e décan. Vous tempérerez vos élans et ferez des efforts pour vous montrer persévérant dans votre travail. En revanche, toutes vos entreprises semblent être encouragées si vous êtes des premiers jours du signe, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Si vous voulez séduire quelqu'un, ne vous en privez pas (né autour du 25).

Capricorne

Vous penserez que c'est injuste, cela vous révoltera peut-être, mais la dissonance Jupiter/Pluton crée une impasse pour ceux qui sont nés vers les 9, 10, 11 janvier. A moins que vous ne soyez au centre d'un scandale ou de quelque chose d'un peu glauque. Cela dit, c'est peut-être une situation générale, à quelques semaines des élections les candidats pourraient se tirer dans les pieds et certaines révélations seront faites pour discréditer l'un d'entre eux.

Verseau

A mon avis, vous serez encore très en colère 2e décan et pourtant, de tout le zodiaque, vous êtes le signe le moins rancunier qui soit. Que vous arrive-t-il ? On vous a peut-être fait une promesse qui n'est pas tenue, ou alors vous êtes spectateur de manœuvres bassement politiques et qui vous dégoûtent. Ce sont surtout ceux qui sont nés autour des 3, 4 février qui seront furieux, à moins qu'ils n'aient une décision à prendre concernant un éventuel déménagement.

Poissons

Lentement mais sûrement, Vénus revient vers vous, elle s'installera dans votre 3e décan dimanche pour tout le mois d'avril. Mais ça ne sera pas une partie de plaisir. Je vous expliquerai pourquoi le moment venu. Pour aujourd'hui, la conjoncture est plutôt bonne, surtout pour ceux qui ont un rendez-vous à prendre ou à assurer : vous serez particulièrement convaincant et si vous êtes né autour du 5 mars, vous pouvez être assuré d'obtenir ce que vous désirez.