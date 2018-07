L'horoscope du 30 mai 2018

publié le 30/05/2018 à 06:45

Bélier

Avec Mercure et le Soleil en Gémeaux, même combat pour vous montrer convaincant et obtenir un rendez-vous ou des documents indispensables. Vous aurez en tout cas l'occasion d'exprimer ce que vous voulez et votre ou vos interlocuteurs ne pourront rien vous refuser. Un ou des petits déplacements pourraient aussi être au programme ; jusqu'au 4 juin pour le 1er décan. Un aller-retour pourrait être nécessaire, par exemple.

Taureau

En-dehors du problème que rencontre le 1er décan, vous vous ferez également du souci pour vos économies. Ce qui vous rassurera ce sera de ne pas dépenser ! Ou le moins possible en tout cas. Mais vous aurez peut-être un cadeau à faire pour un anniversaire ? Quelle que soit la personne à qui vous ferez ce cadeau, tâchez de trouver ce qui lui fera plaisir et non ce qui coûte le moins cher. Si vous tenez à cette personne, il faut le lui montrer concrètement.

Gémeaux

Observateur et plus curieux que jamais, vous serez aussi très bavard et l'harmonie entre Mercure et Mars laisse penser que vous aurez un humour dévastateur. Vous ne laisserez rien passer à personne et tenterez de faire rire sur tout ou de rire de tout. En outre, votre mental sera souvent en surchauffe (1er décan jusqu'au 4 juin) et vous aurez probablement du mal à vous endormir le soir, tant vos pensées vagabonderont. Contacts, démarches, rendez-vous et déplacements seront favorisés.

Cancer

Avec Mercure dans l'ombre de votre signe, vous vous exprimerez de manière sibylline ; il faudra décrypter ce que vous direz, vous demander des explications car vous aurez du mal à être clair ! En fait, vos émotions prendront souvent le pas sur le rationnel et c'est là où on aura du mal à vous comprendre (1er décan jusqu'au 4 juin). En outre, certains d'entre vous seront plus timides que d'habitude, aussi repoussez certains rendez-vous après le 4 juin (pour le 1er décan).

Lion

Vous aurez des idées à profusion et certaines vous aideront à voir plus clair dans une situation difficile, 1e décan. Des conseils vous seront aussi très utiles et vous avez tout intérêt à les écouter car ils vous permettront d'avancer. La situation ne sera pas réglée, mais elle ne sera pas figée non plus. En outre, si vous avez besoin d'une explication avec un partenaire, professionnel ou affectif, les prochains jours y seront favorables (né autour des 28, 29 juillet).

Vierge

Vous serez à fond sur plusieurs sujets ou dossiers, mais si vous essayez de tout faire en même temps, il semble que vous ne serez pas aussi efficace que d'habitude. Essayez de prioriser vos tâches, de vous attaquer à ce qui est le plus urgent en premier, etc. Un important rendez-vous pourrait aussi être programmé dans les prochains jours (1er décan jusqu'au 4 juin) ; il se peut que vous soyez impressionné, que vous ayez le trac : essayez de bien vous détendre avant le rendez-vous.

Balance

Avec Mercure en Gémeaux, vous serez à l'aise en toute circonstance et les rendez-vous que vous aurez, les contacts que vous prendrez, tout s'avèrera positif. 1er décan jusqu'au 4 juin... C'est également une bonne conjoncture pour vos voyages, qu'il s'agisse de partir ou d'en planifier un. Cela dit, nous entrons aussi dans une période d'examens, pour vous ou vos enfants, et Mercure sera un excellent auxiliaire pour votre mémoire et votre compréhension des choses en général.

Scorpion

Vous remarquerez tout chez les autres, surtout le détail qui tue. Et vous ne pourrez pas vous empêcher d'en parler sur un ton moqueur, même si cela embarrasse. Vous serez vraiment très taquin avec Mercure en Gémeaux, ce sera parfois limite. Si vous ne voulez pas qu'on se fâche, mettez la pédale douce. Sinon, une discussion pourrait porter sur une somme d'argent qu'on vous doit, ou sur un emprunt que vous désirez faire. 1er décan, jusqu'au 4 juin.

Sagittaire

Le Soleil et Mercure à présent s'opposent à vous, c'est de bon augure si vous êtes du 1er décan. Propositions et discussions à propos d'un contrat seront au menu. Vous obtiendrez tout ce que vous voulez si vous n'êtes pas trop exigeant et si vous arrivez à accepter des compromis. En tout cas, soyez davantage à l'écoute de vos proches ou de vos collègues, ne leur donnez pas l'impression que vous êtes ailleurs quand ils vous parlent. Vous avez toujours mille choses en tête et paraissez distrait...

Capricorne

Vos collègues, collaborateurs ou employés seront une source de contrariété passagère. Vous trouverez qu'ils ne s'impliquent pas assez dans le boulot ou qu'ils ne le prennent pas assez au sérieux et cela vous agacera beaucoup. D'ailleurs, tant que Mercure Gémeaux sera en relation avec vous (jusqu'au 4 juin) vous vous énerverez facilement, pour un oui ou pour un non et ce sont vos proches qui prendront. Et je ne vous garantis pas un sommeil très réparateur sous cette conjoncture.

Verseau

Une bonne conjoncture pour vous aussi, Mercure en Gémeaux vous vaudra quelques compliments bien tournés. Vous-même serez un peu flatteur, ce sera la meilleure manière de plaire (selon vous). Toutefois, Mercure est rapide (1er décan jusqu'au 4 juin), ses influx ne se feront sentir qu'une journée à peine. Autre domaine qui peut être concerné par Mercure : les enfants et surtout vos adolescents. Il pourrait y avoir une discussion plutôt positive avec l'un d'eux.

Poissons

Mercure va vite rattraper le Soleil, ils se rencontreront la semaine prochaine et ce sera un moment clé pour certains, le moment de tourner une page (2e décan). Mais pour l'instant et jusqu'au 4 juin, c'est le 1er décan qui est concerné et qui pourrait se trouver avec un proche qui lui rappellera plein de souvenirs ; à moins que vous ne regardiez ensemble quelques vieux albums photos. Par ailleurs, donnez des nouvelles à certains amis que vous n'appelez pas assez souvent.