L'horoscope du 30 juin 2018

publié le 30/06/2018

Bélier

Vous n'êtes pas concerné par les fâcheries planétaires, vous risquez tout au plus d'être dans l'incertitude à propos de l'un de vos projets. Ça passera lundi. Peut-être avez-vous prévu de partir en vacances ? Dans ce cas, il peut y avoir un imprévu de dernière minute mais rien qui ne puisse vous empêcher de partir. Peut-être que vous déciderez de prendre la route le soir au lieu du matin, par exemple. Cependant, ces atermoiements risquent de vous stresser.

Taureau

Ce n'est pas mieux qu'hier car si vous êtes né entre le 20 et le 26 avril, la situation peut vous angoisser ou provoquer en vous un fort sentiment de révolte. Mais s'agit-il de votre situation personnelle ou de quelque chose de plus général et qui concernerait le pays dans son ensemble, ou un autre pays que le nôtre ? La situation économique peut être la préoccupation principale, mais on peut aussi avoir une catastrophe écologique ou climatique (prévisions écrites en avril).

Gémeaux

Ce n'est pas comme les Poissons, vous n'oubliez pas ce qui vous gêne, vous le minimisez et n'y accordez pas d'importance. Ce que vous ferez aujourd'hui. Cela dit il peut n'y avoir aucun événement particulier attaché à la conjoncture qui s'est mise en place et qui, sur le papier, est quand même assez difficile (comme en mai d'ailleurs). Mais les planètes impactées étant en bon aspect avec vous, cela peut vous passer complètement au-dessus de la tête.

Cancer

Avec la Lune en Verseau, le ciel est encore plus mouvementé qu'hier. En ce qui vous concerne, n'agissez surtout pas en réaction et sous le coup de l'émotion. C'est ce qui peut se passer si vous avez une petite crise dans votre couple, par exemple, ou avec l'un de vos enfants. Cela concerne le 1er décan, parce que le 2ème est protégé par Jupiter et Neptune qui vont bientôt être de nouveau en parfait aspect. Mais elles envoient déjà des ondes très bénéfiques.

Lion

Vous êtes un acteur majeur de la conjoncture actuelle, cette journée pouvant vous voir prendre une décision drastique, mais que vous remettrez en question. Lune, Uranus, Mercure vous poussent dans un sens, puis dans un autre, aucune de vos décisions ne peut pas être inscrite dans le marbre sous cette conjoncture. Elle ne concerne que le début du signe (22 au 25, 26 juillet). Né autour du 11 août Vénus caresse votre Soleil aujourd'hui, une journée très glamour ou... amoureuse.

Vierge

Sauf ascendant Capricorne ou Cancer, vous êtes le spectateur du 1er rang, pas impliqué dans la conjoncture mais qui en éprouve quand même les émotions. Au pire, vous risquez un passager problème de santé, à moins que vous ne vous fassiez mal quelque part (brûlure, coupure). Mais si vous ne faites pas n'importe quoi parce que vous vous énervez, il ne devrait pas y avoir de problème. D'ailleurs, vous avez des protections astrales en ce moment.

Balance

Même si le contexte n'est pas toujours très léger, vous passerez un bon week-end, les loisirs et les plaisirs étant au premier plan, avec votre chéri/e ou vos enfants. Il se peut, bien sûr, que vous partiez en vacances et que vous éprouviez un grand sentiment de liberté ; c'est peut-être ce dont vous avez le plus besoin en ce moment, surtout 1er décan. Par ailleurs, né autour du 12, Vénus vous envoie de très amicaux influx : de bons moments avec ceux que vous appréciez le plus.

Scorpion

Vos émotions mèneront la danse aujourd'hui et ça ne sera pas une bonne chose pour ceux du 1er décan. Dans l'idéal, il faut éviter de réagir au quart de tour. Vous risquez en effet de regretter ce que vous déciderez ou ce que vous ferez, surtout si vous êtes du début du signe (né entre le 23 et le 28 octobre). La situation est un peu volcanique, le mieux est d'attendre que cela passe et de voir ensuite s'il y a vraiment une action à mener ou une décision à prendre.

Sagittaire

Bienheureux que vous êtes, aucune dissonance ne vous atteint ! Il y a un départ en vacances pour les uns et des conversations passionnantes pour les autres. En outre, si vous partez il est possible que vous fassiez plusieurs arrêts chez les uns et chez les autres, des amis que vous considérez comme des frères ou des soeurs. A moins que vous ne vous arrêtiez vraiment chez l'un de vos frères et soeurs ! En tout cas vous serez en phase avec la conjoncture, même si elle est agitée.

Capricorne

Vous chercherez à vous rendre utile, vous serez plein de bonne volonté, mais ce n'est pas ce qu'on attend de vous. On attend que vous réagissiez avec vos tripes. Et comme c'est rare chez vous parce que vous vous contrôlez beaucoup (à moins d'un ascendant Scorpion), vos proches vous regarderont de travers. Vous ne comprendrez pas ce qu'ils veulent, sauf si l'un d'entre eux vous dit le fond de sa pensée. Cela pourrait vous aider à progresser sur la voie de la libération de vos émotions.

Verseau

Vous aussi, vous êtes dans la tourmente si vous êtes né au début du signe, entre le 20 et le 25 janvier. Est-ce un aboutissement, ou allez-vous tourner une page ? La conjoncture est forte mais elle n'est pas très explicite car elle peut autant concerner le passé que l'avenir ! Un avenir qui semble incertain pour quelques Verseau ; mais on ne s'en fait pas pour eux, ils ont (comme tous les membres du signe) une belle capacité à rebondir. Peut-être pas tout de suite, ça dépend de votre thème.

Poissons

Votre fameux système de défense, très efficace et qui consiste à " oublier " ce qui vous dérange, à le mettre quelque part ailleurs, fonctionnera parfaitement. Ce qui se passe autour de vous, ou même loin de vous, pourrait vous affecter car vous êtes un grand sensible, mais vous ferez tout pour penser à autre chose car, avant tout, vous aimez avoir l'esprit tranquille. Or, la conjoncture n'est pas du genre à vous accorder la sérénité dont vous avez besoin.