L'horoscope du 30 juin 2017

publié le 30/06/2017 à 06:39

Cancer

La Lune occupe la Balance ce week-end et vous donne l'esprit de famille. Mais peut-être allez-vous partir en vacances en famille, ou dans une maison familiale ? A moins que vous ne soyez dignement fêté par vos amis (et votre famille) parce que c'est votre anniversaire ? Dans ce cas, la Lune Balance vous fera apprécier de retrouver certains membres de la famille que vous ne voyez pas assez souvent. Mais né autour du 9, attention, l'ambiance est toujours conflictuelle.



Bélier

Ce sont les natifs de mars qui sont en vedette ! Votre boss pourrait vous solliciter pour un travail, ou même pour quelque chose de personnel et ça vous cassera les pieds. Vous ne pourrez pas faire autrement que de répondre à sa demande, mais elle peut aussi émaner d'un parent ou d'un membre de la famille envers lequel vous vous sentez redevable. Bref, les autres vous demanderont plus qu'ils ne vous apporteront, selon vous, et vous trouverez que ce n'est pas juste !



Taureau

Vous aurez du travail ce week-end, mais un travail qui vous plaira. Faire vos valises par exemple, ou alors vous occuper de vos plantations voire de vos animaux. On le sait, vous êtes plus " nature " que culture et vous adorez autant la faune que la flore. On trouve d'ailleurs beaucoup de paysagistes parmi vous, d'horticulteurs, etc. Mais on trouve aussi un bon nombre d'artistes car il faut avoir une vision esthétique pour ce type d'activité et vous l'avez !



Gémeaux

Vénus est en approche et si vous êtes né en mai, vous devez déjà sentir ses influx sensuels et qui sont un appel à l'amour. Mais c'est très intellectualisé chez vous. C'est-à-dire que vous avez besoin de penser à quelqu'un, de l'avoir dans votre tête, et parfois cela suffit à votre bonheur ! J'exagère peut-être, mais il y a de ça... Cela dit, Vénus étant rapide, mobilisez-vous dès son arrivée dans votre signe qui aura lieu mercredi prochain et elle y restera jusqu'au 14 pour le 1er décan.



Lion

Un beau week-end s'annonce, un petit déplacement chez des proches ou chez des amis vous mettra du soleil dans la tête. Vous saurez faire rire et détendre les autres. Bref, on aura tout intérêt à vous inviter aux fêtes et aux anniversaires, vous serez un véritable boute-en-train, même si tout n'est pas si " champagne " dans la réalité. Certains natifs du 2e décan ont en effet eu maille à partir avec un virus, une douleur, quelque chose qui a pu les mettre provisoirement à plat.



Vierge

La priorité de la Vierge c'est de travailler, mais aussi de se rendre utile. Et vous rendrez service plutôt deux fois qu'une ce week-end, en particulier à vos amis. Cela vous donnera le très agréable sentiment d'être apprécié pour ce que vous faites, à l'exception toutefois du 3e décan qui, à cause du déplaisant aspect de Saturne n'aura pas le coeur de se mettre au service de ses proches ; et parfois, pas l'énergie ! Un peu de patience, vous oublierez Saturne en fin d'année.



Balance

Vous êtes délicat, attentif aux autres, c'est votre nature si votre ascendant ne dit pas le contraire. Mais aujourd'hui, vous ne vous sentirez pas apprécié à votre juste valeur. Vous aurez beau faire des efforts (et pourtant vous en avez assez de faire des efforts), il y aura toujours l'un de vos proches pour être mécontent parce que vous n'avez pas fait assez, ou pas fait ce qu'il/elle attendait de vous. Ne vous laissez pas impressionner, répliquez en lui expliquant que vous n'êtes pas à son service.



Scorpion

Vous ne serez pas des foudres de guerre dans le travail, mais alors pour ce qui est de séduire, vous y mettrez toute votre énergie ! Et ça marchera, 3e décan en tout cas. En effet, Vénus se trouve face à vous en Taureau (le domaine des autres) et avec cette planète ils ne peuvent qu'être charmés par vous. Cela dit, côté travail vous pouvez avoir à séduire un client, et dans ce cas vous n'avez pas à vous en faire, vous pourrez le mettre dans votre poche (3e décan toujours).



Sagittaire

Ça se bouscule dans votre tête, d'un côté d'agréables projets, probablement pour les vacances, et de l'autre les soucis représentés par Saturne et qui sont déprimants. Certes, ils semblent être derrière vous puisque la planète est rétrograde, mais il y a encore des éléments de la situation qui n'ont pas été digérés et vous pourrez le faire jusqu'à ce que Saturne reprenne une marche directe fin août. C'est un travail de réflexion sur vous-même qu'elle demande aux natifs du 3e décan.



Capricorne

Votre tendance naturelle à vous sentir responsable de tout et de tous est accentuée ce week-end, mais ne ratissez pas trop large. Ne vous occupez que des très proches. Vos enfants, en particulier, ou votre conjoint à la rigueur. Mais pour tous ceux autour de vous qui sont adultes, ne les prenez pas en charge automatiquement car c'est une façon de les infantiliser, de les faire retourner à un état de dépendance, ce dont ils n'ont certainement pas envie. A moins qu'ils le demandent expressément.



Verseau

Évidemment les voyages ou leurs préparatifs seront au programme de ce week-end pour certains d'entre vous, qui sentent déjà le vent du large leur tourner la tête. Les juillettistes partiront le coeur léger, avec l'envie de prendre une vraie distance avec leur travail. Mais le pourront-ils ? C'est une autre question... Parce que, dans votre tête, ça travaille toujours, ça ne s'arrête jamais. Vous avez une véritable usine à idées dans votre cerveau, des bonnes et des mauvaises !



Poissons

Il faudra faire vos comptes, établir un budget, payer des factures, bref vous ne serez pas tranquille tant que vous n'aurez pas mis de l'ordre dans vos affaires d'argent. Je sais que c'est généralement pénible pour le Poissons que vous êtes, mais une fois que ce sera fait, vous aurez l'esprit tranquille et de beaux aspects vous promettent un agréable week-end. Aussi ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, surtout que vous aurez peut-être des valises à boucler demain !