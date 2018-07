L'horoscope du 30 juillet 2018

publié le 30/07/2018 à 07:44

Bélier

Comme la Balance, vous avez bien du mérite 1er décan, d'un côté la peur de perdre ou d'être en échec vous taraude, de l'autre un projet vous sert d'échappatoire. Il vous laisse entrevoir (ce projet, ou une relation amicale ou autre) le bout du tunnel, un tunnel qui dure depuis l'année dernière et qui prendra fin définitivement en décembre (et même avant pour ceux du tout début du signe). 3e décan, vous vous poserez des questions sur une personne que vous appréciez.

Taureau

Nous reparlerons du 1er décan et de sa volonté de se libérer de ses chaînes, mais c'est le 3e décan qui a la vedette cette semaine : tout le plaisir sera pour vous. Cela dit, ce sera rapide car il s'agit d'un bon aspect de Vénus qui durera 24 ou 48h pour chaque membre du décan. Mais cela suffira à donner une bonne impulsion si vous partez en vacances par exemple ; vous vous retrouverez pile dans l'endroit où vous avez envie d'être et avec ceux que vous aimez...

Gémeaux

Pas de grosse dissonance active sur votre signe et l'aventure continue pour le 1er décan. Mais pour l'instant, elle est plus dans votre tête que dans la réalité. En effet, Mars en Verseau vous pousse à aller vers l'inconnu, à partir à la découverte, mais la planète étant rétrograde, ce n'est peut-être qu'à l'état de projet pour le moment. A moins que vous ne fassiez une formation... Par ailleurs, 3e décan, Vénus vous envoie un aspect qui favorise les réunions familiales ou les retrouvailles avec de vieux amis.

Cancer

Comme pour d'autres, c'est votre 3e décan qui reçoit les bons influx de Vénus. Ils indiquent que vous serez bien entouré ou que vous serez dans un endroit top ! Et il n'y a pas de cas où vous vous disputerez avec vos proches : par la grâce de Vénus, c'est-à-dire grâce à votre volonté d'harmonie, tout se passera bien, vous ferez ce qu'il faut pour. Par ailleurs, la période étant propice aussi aux acquisitions, veillez à ne pas dépenser vos économies pour du superflu, vous le regretteriez.

Lion

Une mésentente entre Mars et Uranus marque cette semaine comme la précédente et si vous êtes du 1er décan, vous êtes dans une situation plutôt stressante. Mais tout le 1er décan n'est pas sensible à cette configuration, déjà active la semaine dernière, ce sont seulement ceux qui sont nés en juillet qui sont bousculés, au bord de la crise de nerf ou... d'une rupture à laquelle ils ne s'attendaient pas. Si vous partez en vacances, attendez-vous peut-être à devoir changer vos plans.

Vierge

Une belle semaine pour ceux qui sont nés après le 13 septembre. Vénus est conjointe à votre Soleil et vous invite à aimer et surtout à vous laisser aimer. Comme vous avez tendance, naturellement, au contrôle de soi, certains d'entre vous ne se laissent pas aimer, alors qu'ils en ont très envie dans le fond. Avec Vénus sur votre Soleil, vous serez plus dans la détente et le plaisir que dans la volonté de contrôler ; votre coeur se sentira donc plus libre de battre comme il veut.

Balance

Je dis bravo au 1er décan, vous avez bien du mérite car Saturne crée de la peur et de la déprime, alors qu'une partie de vous (gérée par Mars) réagit et se mobilise. Vous ne laissez pas la morosité saturnienne faire la loi, vous avez les moyens de lutter et vous les utilisez à bon escient. Mais ça peut vraiment être un peu dur à vivre avec, ou à cause d'un membre de la famille qui semble se détacher de vous et vous en a fait voir de toutes les couleurs dans l'année.

Scorpion

Né en octobre, vous aurez encore du du mal avec l'aspect stressant de Mars et Uranus, qui vous oblige à remettre votre couple ou une association en question. Vous êtes totalement investi dans ce qui se passe, or il serait bon que vous preniez du recul pour pouvoir rester objectif. Vous pourrez le faire à partir du 8 août, quand Uranus entamera sa rétrogradation, laquelle durera jusqu'à l'année prochaine. Vous aurez donc tout le temps de faire un pas en avant et deux en arrière...

Sagittaire

C'est plutôt une bonne semaine, même si elle n'est pas très fun pour le 3ème décan. Vous aurez probablement quelqu'un à prendre en charge, un parent semble-t-il. Vous le ferez peut-être par devoir, mais si on creuse bien on trouvera toute l'affection que vous avez pour cette personne et que vous montrez en prenant soin de lui/elle. 1er décan, même si Mars est à présent rétrograde, la planète de l'action est toujours en harmonie : quelque chose ou quelqu'un vous stimule.

Capricorne

En-dehors de la présence de Saturne, fatigante pour ceux de décembre, le reste du signe est bien servi, surtout le 3ème décan à qui les voyages seront profitables. Ils seront une source de plaisir, Vénus étant en harmonie avec vous toute la semaine c'est le bon moment pour partir, que ce soit vers un lieu familier ou au contraire à la découverte de nouveaux endroits. En outre, que ce soit réel ou juste dans votre tête, vous pourriez vivre une petite aventure amoureuse.

Verseau

Votre vie prend, semble-t-il, une nouvelle direction si vous êtes né en janvier, vous tournez le dos au passé pour explorer un nouveau milieu, une nouvelle activité. C'est l'interprétation la plus positive que l'on peut faire de la conjoncture qui pourrait bien bousculer vos habitudes. Mais, évidemment, on peut l'interpréter autrement... 3e décan, il se peut que vous attendiez une réponse à une proposition qui vous a été faite ou que vous-même avez faite.

Poissons

Vénus s'oppose à vous toute la semaine 3e décan, mais elle est bien disposée et vous place au centre d'un groupe amical, ou renforce les liens dans votre couple. Vous pouvez très bien partir en vacances à plusieurs et en tirer du plaisir, ou partir à deux et vous rapprocher sensiblement. 2e décan, peu à peu Jupiter et Neptune retrouvent leur harmonie et c'est très enrichissant matériellement ou spirituellement pour ceux qui sont nés autour du 5 mars.