L'horoscope du 30 décembre 2017

publié le 30/12/2017 à 08:50

Bélier

Pour vous aussi de la gaieté dans l'air : vous ne pourrez pas vous empêcher de faire de l'humour trash 1er décan, et même parfois de taquiner votre entourage. Mais vous ferez rire et c'est le but recherché ; même si certains rient jaune à celles de vos plaisanteries qui les prendront pour cibles. Essayez d'épargner les sensibilités. 2e décan, né début avril, mettez le poing sur la table pour récupérer quelque chose, peut-être de l'argent. 3e décan, une histoire d'héritage, de donation vous occupera plusieurs mois.

Taureau

Il y a des dépenses à faire pour le week-end ou pour le réveillon, alors forcément vous ne serez pas d'excellente humeur. Certains Taureau n'aiment pas dépenser, ou alors uniquement pour leur confort ou pour ce qu'ils aiment : les meubles, les beaux objets, surtout pas des choses qui ne durent pas ou qui sont futiles. 1er décan, vous serez content de tout (né les 26, 27/4), 2e décan vous en voudrez à quelqu'un de créer un conflit (né autour du 3/5), 3e décan vos humeurs seront changeantes.

Gémeaux

Faire de l'humour c'est souvent une vocation pour le Gémeaux et vous ne faillirez pas à votre réputation de pitre, que ce soit aujourd'hui ou demain au réveillon. Vous serez celui/celle qui fait des bons mots ou raconte des histoires " poilantes " comme disait mon grand-père. C'est votre manière à vous de capter l'attention. 1er décan, les influx de Vénus vous rendront plus sérieux, 2e décan votre humour sera un peu vache, 3e décan, c'est demain que vous jouerez le rôle du comique de service.

Cancer

D'habitude vous aimez l'ambiance de fête qui règne ces jours-ci mais allez savoir pourquoi, vous aurez tendance à jouer les spectateurs plus que les acteurs. Cette Lune Gémeaux qui va régner jusqu'à lundi amusera la plupart des signes mais pas vous... Cependant, vous vous réjouirez peut-être de voir les autres s'amuser. 1er décan, vous avez de bonnes raisons de rester en retrait, en revanche pas le 2e décan qui semble avoir une sacrée pêche. 3e décan, c'est demain que vous serez préoccupé.

Lion

Vous apprécierez l'ambiance amicale et festive qui va régner, nonobstant les pensées un peu contrariantes qui vous traverseront l'esprit par moments, 1er décan. Vous recevez en effet depuis peu des influx de Saturne en provenance de votre secteur travail/forme et il pourrait y avoir un problème dans l'un de ces domaines. 2e décan, même ambiance très conflictuelle qu'hier et ça va durer jusqu'au 14 janvier, trois ou quatre jours pour chacun. 3e décan, tout baigne et encore plus demain.

Vierge

Vous n'êtes jamais très à l'aise avec la Lune du Gémeaux, vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur, quoi que vous fassiez, la cuisine ou du bricolage. Si vous devez réveillonner chez des amis ou organiser quelque chose chez vous, vous serez trop dans la volonté d'être parfait/e sous tous les angles. Soyez plus cool. 1er décan, pas de problème le ciel continue à être bienveillant. 2e décan, prenez des gants si vous avez quelque chose à balancer. 3e décan, vous avez jusqu'à demain pour recharger vos batteries.

Balance

Vous aussi la Lune Gémeaux vous mettra d'excellente humeur, vous profiterez d'autant plus de cette agréable trêve que certains ont de gros soucis (1er décan). Je parle bien sûr de ceux qui reçoivent la dissonance de Saturne et qui sont nés précisément au tout début du signe (23 au 27 septembre). Ça carbure dans votre tête. 2e décan, né après le 10/10, une visite ? Un courrier ou un message positif ? 3e décan, vous prendrez les choses du bon côté, aujourd'hui comme demain.

Scorpion

Vous êtes toujours remué par la rencontre Mars/Jupiter 2e décan, alors pas de repos pour les braves, il y a un combat à mener que ce soit le nouvel an ou pas. Vous serez traversé par des idées de vengeance, mais il vous est conseillé de laisser la vie faire le boulot afin de ne pas vous salir les mains. Elle sera plus cruelle que vous, soyez-en sûr. 1er décan, aucun nuage à l'horizon pour l'instant. 3e décan, du boulot ? Vous avez probablement une fête à organiser...

Sagittaire

En tant que 12ème signe jusqu'au 20 janvier, vous vous devez d'être dans la compassion, dans la générosité vis-à-vis d'autrui, notamment 1er décan. C'est d'actualité depuis le 22/12 et jusqu'à lundi. Donc vous devez avoir accompli ce que vous demandait le Soleil en Capricorne (générosité) et ce sera au tour du 2e décan à partir de lundi. Peut-être aussi que vous aurez quelqu'un à gâter, un parent à chouchouter en cette période de fêtes. 3e décan, la fête, rien que la fête pour vous.