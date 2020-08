L'horoscope du 30 août 2020

publié le 30/08/2020 à 05:30

Bélier

Ce dont vous aurez le plus besoin aujourd'hui, c'est de vous sentir totalement libre, de ne pas avoir d'obligations et malgré tout vous en aurez quelques-unes. Comme de faire des rangements chez vous, des tris, bref des choses ennuyeuses dont vous aimeriez ne pas avoir à vous occuper. Et pourquoi ne pas mettre quelqu'un de votre entourage à contribution ? Il semble que l'un de vos proches ne demandera pas mieux que de vous aider...

Taureau

Vos responsabilités vous pèseront plus que d'habitude, mais pour une fois vous ne laisserez pas les choses traîner, vous vous dépêcherez de vous en débarrasser. Vous avez besoin de temps pour tout, vous êtes plus dans la lenteur que les autres (sauf ascendant en signe de Feu), mais quand il s'agit d'obligations, de contraintes, là vous savez être rapide à les dégager. Né entre 20 avril et le 1er mai, c'est pour vous aujourd'hui. Demain, ce sera pour les autres : la reprise du travail peut-être ?

Gémeaux

Au contraire de votre voisin Taureau, vous vous sentirez libre de toute obligation parce que vous vous direz que c'est dimanche et que tout peut attendre demain. Et vous n'en éprouverez aucune culpabilité ! Cela dit, il est possible aussi qu'il soit question de voyager (vous rentrez de vacances ou vous partez ?) et donc de changer d'horizon, ce qui aura pour vertu de vous créer un nouvel espace dans lequel vous serez très à l'aise. Sur le moment.

Cancer

Né en juin et début juillet, vous serez préoccupé par une histoire d'argent qui est une contrainte pour vous en ce moment. Toutefois, rien que vous ne puissiez régler rapidement. Vous êtes très malin et vous saurez trouver la solution qui vous échappe peut-être ces jours-ci... Il n'est pas exclu qu'en demandant conseil à un proche, ou à un ami, vous ayez une réponse à la question que vous vous posez et qui concerne donc votre productivité, voire une vente.

Lion

Vous serez trop exigeant avec ceux que vous aimez ou avec votre conjoint. Évitez si possible de les obliger à vous suivre dans votre besoin de partir à l'aventure. En ce moment, vous devez éviter de créer des liens de dépendance, surtout si vous êtes à deux, le problème étant que parfois vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites et vous " enfermez " l'autre dans une sorte de cage dorée, par crainte qu'il ou elle n'ait envie de s'envoler. Ce qui lui donne justement envie de s'envoler.

Vierge

Vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer, pas le temps de trop penser, vous aurez des travaux à faire chez vous et cela vous occupera toute la journée. Et c'est tant mieux car la dissonance Mercure/Neptune pourrait vous inciter à vous polariser sur le problème relationnel dont nous parlions hier pour ceux qui sont nés entre le 8 et le 13 septembre. Le fait de " travailler " vous permettra de vous concentrer sur autre chose, cela vous aidera.

Balance

Mis à part le 3e décan, vous passerez une bonne journée, vous aurez du plaisir dans tout ce que vous ferez, mais plus pour les autres que pour vous. D'habitude je vous conseille de penser à vous avant tout, parce que vous ne le faites pas assez, mais aujourd'hui il semble que vous serez en harmonie si vous vous occupez des autres et que vous avez dans l'idée de les aider, et non de les sauver d'eux-mêmes. Ça, vous ne pouvez pas le faire pour eux !

Scorpion

Vous vous sentirez obligé de faire acte de présence en famille, de montrer que vous vous intéressez à vos proches, mais votre désir sera de faire tout autre chose. Ce qui ne vous plaira pas, c'est l'idée d'être contraint, de ne pas avoir le choix par rapport à quelque chose que vous n'avez pas décidé. Mais bon, cela ne durera que quelques heures et vous retrouverez très vite votre liberté. Aussi, prenez sur vous et pliez-vous à la tradition familiale qui est mise en avant aujourd'hui.

Sagittaire

C'est une bonne journée pour bouger, vous déplacer, faire de l'exercice, tout ce qui vous permettra de dépenser votre énergie physiquement et de ne pas vous énerver. Il est vrai que certains détails auront le don de vous agacer, mais ne réagissez pas en vous mettant en colère. Faites du sport, ou boxez vos coussins, vous avez un trop-plein d'énergie et il faut vous en débarrasser. Né autour du 11/12, ne parlez pas à tort et à travers, ne faites aucune promesse.

Capricorne

Vous serez content d'une harmonie entre Mercure et Jupiter parce qu'on vous donnera raison lors d'une discussion. Vous serez conforté dans vos certitudes, dans votre vision du monde et de la situation en général. Cela s'adresse surtout à ceux nés autour du 9 janvier. Les autres auront des préoccupations plus matérielles, sur lesquelles ils risquent de faire une fixette ! Vous ne pourrez pas vous en empêcher, mais cela ne durera que quelques heures.

Verseau

La Lune passe la journée chez vous 1er décan, cela indique que vous pourriez vous faire du souci pour votre santé mais votre imagination y sera pour beaucoup. Je vous l'ai souvent dit, vous avez tendance à la nosophobie (peur des maladies) et cela peut vous créer de véritables angoisses qui ne sont, en général, basées que sur des impressions et des sensations et d'ailleurs, quelque part vous le savez parce que contrairement aux hypocondriaques, vous n'allez pas voir le médecin.

Poissons

Vous serez tenté de vous replier et même parfois de vous renfermer sur vous-même alors que la conjoncture vous demande au contraire de vous ouvrir aux autres. C'est en tout cas l'objet de la période Vierge, qui met votre relation aux autres et à votre conjoint au premier plan. Essayez de lutter contre cette tendance au repli, parce qu'elle mène directement à la solitude et vous n'avez pas vraiment envie d'être seul.