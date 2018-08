publié le 30/08/2018 à 06:35

Bélier

C'est encore la grande forme, vous avez une volonté de fer, mais ceux des 10, 11 avril ne sont pas aussi bien servis, ils vivent une crise qui implique un choix. Fort heureusement, cela se terminera ce week-end, avec la fin de la dissonance entre Vénus et Pluton. En outre, une autre dissonance se termine aujourd'hui, celle de Mercure et Jupiter, qui vous a vu exagérer vos propos (né autour du 7 avril). 1er décan, le Soleil continue à appuyer sur la touche " prudence " et " perfectionnisme ".

Taureau

Certes vous avez le cuir tanné, vous êtes résistant et persévérant. Mais alors côté susceptibilité, vous êtes champion et vous le prouverez aujourd'hui encore. Cela dit, il est possible qu'on vous parle mal, surtout que Mercure (la parole) occupe un secteur familial et que c'est un membre de la famille qui risque de vous faire une remarque désagréable, surtout si vous êtes né autour du 9 mai. Votre conjoint peut aussi être un peu moqueur et vous le prendrez mal.

Gémeaux

Il y a de l'impatience dans l'air, vous ne tiendrez pas en place aujourd'hui et autant vous le dire tout de suite, cela énervera beaucoup ceux qui vous entourent. Au bureau ou à la maison, vous serez nerveux que vous soyez du 1er ou du 2ème décan. Ceux du 3ème bénéficient depuis mardi de bons influx de Vénus, ce qui les incite à avoir d'autres priorités et à être plus calmes que d'habitude. Il y a du plaisir dans l'air, c'est une bonne raison pour vivre l'instant présent et ne pas trop se projeter dans le futur.

Cancer

Comme hier, vous ne serez pas très à l'aise, trop émotif probablement, et vous serez un peu trop brusque avec ceux qui vous entourent. De la douceur SVP ! En temps normal, vous n'êtes pas aussi brusque avec vos proches, sauf justement quand ils provoquent en vous des émotions trop fortes ; la brusquerie est une réaction automatique chez les Cancer. Par ailleurs, né autour du 14 juillet, vous allez bientôt pouvoir sortir de votre impasse relationnelle (à partir de 2019).

Lion

Vous le savez, à cause ou grâce à votre signe, vous êtes construit sur des certitudes, et lorsqu'elles vacillent, c'est vous qui vacillez. Le 1er décan est visé, ces temps-ci. La dissonance que vous envoie Uranus vous contraint remettre en question votre carrière ou ce que vous avez construit d'une manière générale. Vous pouvez effectivement ne plus supporter votre mariage, il est trop contraignant à vos yeux, à moins qu'un parent ne soit trop présent dans votre vie et ne soit une contrainte.

Vierge

Vous devez absolument croire en vos intuitions si vous êtes du 2ème décan, même si vous passez pour parano : il y a en effet quelqu'un qui cherche à vous manipuler. Cela concerne en particulier ceux qui sont nés autour du 11 septembre, mais vous ne ressentirez pas tous la conjoncture de la même manière. Il peut aussi y avoir un peu de jalousie aujourd'hui et là, ce sera pour le 3ème décan. Pour le 1er, il n'y a rien à dire, sauf à lui souhaiter un bon anniversaire et une belle année.

Balance

Les invitations, les réunions amicales et les activités de groupe sont au centre de ce jeudi, 2e et le 3e décan, même si ce dernier est face à un insoluble problème. En tout cas si vous êtes né autour du 14 octobre, Vénus et Pluton sont toujours en mauvais termes et il y a comme une impasse. Quant à ceux qui sont nés après le 21 octobre (les deux derniers jours du signe en fait), un aspect dynamique de Mars vous oblige à vous affirmer ou à prendre une décision rapide.

Scorpion

Le 1er décan truste les meilleurs aspects du moment, en particulier une harmonie Soleil/Saturne, des plus favorables à votre travail et à vos apprentissages. Vous avez peut-être entamé une formation ou vous avez fait un stage (ou allez le faire), et cela donnera les résultats que vous espérez. La période Vierge est celle de l'espoir et les bons influx que le Soleil reçoit en ce moment laissent penser que ces espoirs ne resteront pas vains.

Sagittaire

Aujourd'hui vous aurez besoin, pour votre propre bien-être, d'exercer votre pouvoir de séduction. Aussi foncez, même si vous en faites trop ce n'est pas grave ! Ça ne peut pas faire de mal, bien au contraire car ceux que vous chercherez à séduire en seront flattés. Né autour du 13 décembre, il est possible que vous tombiez sur un os et qu'une personne en particulier ne soit absolument pas sensible à votre charme... On ne peut pas plaire à tout le monde !

Capricorne

La dissonance entre Vénus et Pluton est activée aujourd'hui, si vous avez une impression négative sur quelqu'un, il se peut que vous ne vous trompiez pas. Mais ce n'est évidemment pas la seule interprétation de cette conjoncture ; vous pouvez aussi souffrir des tourments de la jalousie, ou de l'amour non partagé. Et cela peut faire très mal ! Vous pouvez également être face à un insoluble problème d'argent, surtout si vous êtes né autour des 11, 12, 13 janvier.

Verseau

D'une manière ou d'une autre, vous direz ce que vous pensez et si cela crée une polémique tant pis. Vous vous sentirez d'attaque pour imposer vos idées. Cela dit, vous pourriez vous trouver face à un obstacle si vous êtes né autour des 9, 10 février : un de vos interlocuteurs risque de mal prendre vos propos, de les détourner, de les transformer en propos polémiques alors qu'ils ne l'étaient pas au départ. Restez méfiant face à certaines personnes.

Poissons

A force de parler d'amour, on devient amoureux a dit Blaise Pascal et il se trouve que cela correspond à votre nature, souvent impressionnable et influençable. Sauf si vous avez un Jupiter fort dans votre thème ; dans ce cas, vous êtes absolument sûr de vous, rien ne peut vous ébranler, sauf si la réalité, une réalité différente de la vôtre, fait irruption dans votre vie, contredisant tout ce en quoi vous croyiez jusqu'à présent. Cela a pu arriver à certains Poissons ces dernières années, ceux qui recevaient Neptune.