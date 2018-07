L'horoscope du 30 août 2017

publié le 30/08/2017 à 06:24

Bélier

Vous serez indifférent à ce qui ne va pas car vous ne verrez que le positif aujourd'hui. Alors faites circuler afin que les autres, ceux qui voient tout en noir, en profitent. Il y aura beaucoup de mécontents ou de déprimés autour de vous, soit à cause de problèmes personnels, soit à cause de la politique menée par le gouvernement. Mais comme vous ne pourrez rien ni à l'un, ni à l'autre, vous déciderez de ne pas vous en faire. Né après le 15 vous pourriez cependant avoir envie de réagir, de contester !

Taureau

Vous êtes un des signes les plus sédentaires du zodiaque, mais aussi un des plus solides psychiquement. 1er décan, il va cependant falloir bouger et évoluer. Ce qui peut être très déstabilisant pour vous, encore plus que pour des signes comme les Gémeaux ou le Sagittaire, qui aiment la variété et le changement. Comme je vous l'ai déjà dit, Uranus n'est pas loin de votre signe où elle entrera l'année prochaine et avec cette planète, mieux vaut prévenir que guérir. Sachez anticiper ces changements.

Gémeaux

3e décan, touché mais pas coulé ! On reparle de Saturne et de son interminable transit face à vous ; il dure depuis 2014 et bonne nouvelle, il se terminera en décembre. Ses effets ont été très divers, séparation et deuils pour les uns, perte d'emploi pour les autres, ou des freins de tous les côtés et l'obligation d'attendre que la vie veuille bien débloquer la situation. La rencontre Lune/Saturne d'aujourd'hui vous remet tout cela en mémoire et vous fait mesurer le chemin parcouru (1er, 2e décan).

Cancer

Né en juin, vous recevez des influx un peu contrariants depuis quelque temps ! Il vous semble qu'un cycle de termine, mais dites-vous qu'un autre va démarrer. Vous allez en effet recevoir une opposition de Saturne (elle est déjà dans les tuyaux depuis plusieurs mois) mais vous allez aussi disposer d'un bon aspect d'Uranus, qui signe les changements, les évolutions. Si vous quittez un job, par exemple, ce sera certainement pour mieux. Mais il y a toujours la nostalgie...

Lion

Né au début du signe, il se pourrait que vous soyez tourneboulé depuis quelque temps. Trop de changements à venir alors que vous n'aimez pas le changement. Je vous rappelle que vous êtes un signe Fixe et que si vous appréciez de pouvoir évoluer professionnellement, vous n'aimez pas trop que cela bouge dans votre vie affective. Cela dit, les astres indiquent que c'est plutôt côté boulot que les choses pourraient ne pas vous convenir ; il y a une notion de contrainte, de manque de liberté.

Vierge

Avez-vous remarqué que vous n'étes pas toujours en phase avec les Sagittaire ? Ils font trop de vent à votre goût ; l'un d'entre eux confirmera votre feeling aujourd'hui. Vous ne vous sentirez pas bien en présence d'une personne en particulier et il se pourrait bien que ce soit un Sagittaire ou ascendant Sagittaire, ils ont le don de vous agacer par leur esbroufe et leur mépris des détails ; vous qui savez que parfois, justement, le diable se cache dans les détails !

Balance

Ce sera moins léger qu'hier à cause de l'association Lune/Saturne qui vous attristera pour quelqu'un de votre entourage, ou parce que les nouvelles ne seront pas bonnes. S'il s'agit d'informations lues, vues ou entendues, cela passera rapidement, et si vous devez consoler l'un de vos proches qui déprime, vous saurez trouver les mots qui réconfortent. Parfois, seule votre présence sera suffisante et les natifs du 1er décan en auront un retour gratifiant.

Scorpion

Vous serez préoccupé par une question d'argent, il vous manque une somme qui ne vous a pas été versée, qui n'a pas été comptabilisée ou que vous avez dépensée, mais vous ne savez plus pour quoi ! Cela dit, les problèmes d'argent pourraient être plus fréquents depuis l'entrée de Saturne en Sagittaire fin 2014, chaque décan y ayant eu droit à son tour et c'est à présent le 3e qui reçoit des influx qui représentent une diminution des gains et par conséquent de votre qualité de vie.

Sagittaire

La Lune et Saturne se rencontrent dans votre 3e décan et provoquent de la tristesse, ou parfois une froide colère contre le système qui écrase et qui broie. Selon vous. Votre signe symbolise, entre autres, la Loi et ses représentants aussi certains d'entre vous ont pu être victimes d'une forte injustice ou d'une espèce d'arnaque considérable (nés dans les premiers jours de décembre). Sachez que Saturne vous quittera pour le Capricorne en décembre prochain. Ouf !

Capricorne

Vous serez provisoirement de mauvaise humeur à cause d'une affaire qui n'avance pas, et comme vous n'en avez pas le contrôle vous enragerez dans votre coin. Mais essayez de ne pas vous mettre la rate au court-bouillon pour autant ! Du coup, vous afficherez une mine sombre et comme vous n'expliquerez pas ce qui se passe à votre entourage parce que vous considérerez que c'est une perte de temps, on vous trouvera parfois infréquentable. Soyez-en conscient, ça vient de vous !

Verseau

Vous aussi vous ne serez pas satisfait d'un projet qui devrait se concrétiser beaucoup plus vite, mais seulement si vous êtes du 3e décan. Laissez du temps au temps. Ce retard a sûrement un sens, il doit éventuellement vous permettre de peaufiner votre projet et de lui donner des bases plus solides. Certains pourraient même trouver un solide partenaire financier et éviter ainsi de se lancer sans garanties. Mais vous pourriez aussi vous faire du souci pour la santé de l'un de vos amis.

Poissons

Vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de mou, notamment né après le 9 mars. Pas d'événement stressant, mais la crainte qu'un événement de cet ordre se produise. C'est toujours la même situation frustrante représentée par la dissonance de Saturne et qui peut vous faire en effet penser que vous allez perdre quelque chose, probablement votre travail. Et si c'est déjà fait, vous serez dans la croyance (fausse peut-être) que vous n'allez pas en retrouver.