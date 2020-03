L'horoscope du 3 mars 2020

publié le 03/03/2020 à 05:30

Bélier

Vous aurez très envie de retenir la nuit, 3ème décan, Vénus étant encore chez vous. Cela dit, elle forme une dissonance avec Saturne qui pourrait vous priver de votre plaisir, un plaisir que vous attendiez ou que vous aviez imaginé comme étant possible. Toutefois, vous serez éventuellement en bonne compagnie et très désireux de prouver votre amour, mais il se peut que l'autre ne soit pas du tout au diapason et que vous soyez déçu, et finalement très frustré de ne pas pouvoir conclure.

Taureau

Hélas, si vous êtes du 3ème décan, Vénus et Saturne sont fâchées et vous pourriez vous sentir frustré parce que votre partenaire se montrera plus distant/e que d'habitude. Cette planète possède tout pouvoir sur votre signe, qui est son domicile, et ses aspects sont donc plus importants pour vous que pour d'autres. Toutefois, Vénus sera aussi en phase avec la Lune et on peut penser que c'est plus une question de confort qui vous ennuiera qu'un problème amoureux...

Gémeaux

La Lune étant chez vous, 3ème décan, vous rêverez d'une soirée romantique où vous pourrez vous laisser aller à vos sentiments. Mais non, quelque chose vous retiendra ! C'est en tout cas ce que dit la dissonance entre Vénus et Saturne, déjà active depuis deux ou trois jours et qui est généralement privative, frustrante. Vous risquez aussi, dans certains cas, d'apprendre de décès d'une personne que vous avez connue par le passé ou... de vous sentir un peu seul.

Cancer

Né après le 15 juillet, vous serez sensible à la dissonance entre Vénus et Saturne qui peut vous plomber un peu la journée, parce que quelqu'un manquera à l'appel. Vous pensiez peut-être voir ou revoir une personne pour qui vous avez des sentiments et cette personne renoncera ou pourrait même vous poser un lapin. La meilleure des choses à faire c'est de vous préparer à cette éventualité, ou si cela se fait quand même, de vous attendre à une ambiance pas très sentimentale.

Lion

Né après le 17 août, vous passeriez une agréable et douce soirée si quelqu'un ne venait pas jouer pas les trouble-fêtes. Ou alors c'est un détail très trivial qui vous dérangera ! Quoi qu'il en soit, vous serez un peu contrarié et la soirée ne sera pas aussi parfaite et amusante que vous l'aviez imaginé ou espéré. Mais il arrive souvent, quand les Poissons sont aux commandes (jusqu'au 20 mars) qu'on se fasse des idées et qu'on soit déçu par la réalité. C'est peut-être ce qui se passera dans la journée ou la soirée.

Vierge

3ème décan, vous vous priverez d'un plaisir auquel vous avez droit, le plus souvent parce que vous penserez, vous imaginerez que cela va mal se passer. Et si c'était le contraire ? Mais bon, maintenant que vous vous êtes mis dans la tête que ça ne se passera pas comme prévu, il est évident que ce sera un flop ! Vous ferez en effet tout pour vous donner raison ! Toutefois, certains seront ennuyés par une histoire d'argent, une somme dont ils ont besoin et qui ne leur est pas payée.

Balance

Vénus et Saturne se regardent en chiens de faïence, si vous êtes né après le 17 octobre, n'attendez rien des autres, ne leur demandez rien, vous ne pourriez qu'être déçu. En outre, cette dissonance est souvent liée à un sentiment de perte, d'abandon, et si vous avez eu cette peur dans votre enfance, elle pourrait être de nouveau présente. Heureusement, cela ne concerne que la fin du signe et la responsable, Saturne cessera sa dissonance pendant quelque temps à partir du 23 mars.

Scorpion

Il n'est pas sûr que la conjoncture vous touche vraiment, toutefois on risque de vous reprocher d'être insensible Mais ce sera une attitude de défense, pas de l'égoïsme. Vous ne voudrez pas être touché par une certaine situation, surtout 3ème décan, pour ne pas donner de vous l'image de quelqu'un de trop sensible, ce qui pourrait être une preuve de faiblesse. En fait, cela n'a vraiment rien à voir, la sensibilité n'est absolument pas liée à la faiblesse, elle est liée à votre degré de réceptivité.

Sagittaire

Les sentiments sont là, vous pouvez en être sûr, mais l'autre aura du mal à les montrer, peut-être qu'il ou elle est trop pudique ou craint un manque sérieux de votre part. Il arrive que vous ne soyez pas très rassurant parce que vous êtes là sans être vraiment là. Certains Sagittaire ont même une double vie, un conjoint d'un côté, et un/e ami/e de l'autre, ce ne sont pas des situations très rares. Et vous n'êtes pas près d'éclaircir les choses, vous ne voulez rien lâcher.

Capricorne

Alors que vous devriez révéler vos sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs, il y a quelque chose qui bloque en vous 3ème décan. Il faudrait savoir d'où vient ce blocage, le débusquer serait la meilleure manière de ne plus avoir à le subir : quand on prend conscience, qu'on comprend d'où vient tel ou tel comportement qui joue contre vous, c'est déjà un très important pas de franchi. Après, vous n'avez plus qu'à laisser les choses évoluer d'elles-mêmes. Ce qui compte c'est de comprendre.

Verseau

Lune et Vénus en harmonie pourraient vous offrir une tendre soirée, mais avec la dissonance de Saturne, vous vous regarderez agir et serez coupé de vos sentiments. En effet, Lune et Vénus s'accordent, mais Vénus et Saturne sont en guerre. Quoi qu'il en soit, votre soirée sera intéressante ; mais vous pouvez aussi, que ce soit par téléphone ou par courrier, avoir des nouvelles inquiétantes d'un proche avec qui vous avez un lien spécial, ou alors être soudain en froid avec un frère ou une soeur.

Poissons

1er décan, Mercure rétrograde chez vous et retournera mercredi en Verseau, emportant avec elle, mais provisoirement, ce que vous pensiez être une intéressante proposition. Mais cela reviendra aux alentours du 16 mars, quand Mercure repointera son nez dans votre signe. Et s'il ne s'agit pas d'une proposition, mais par exemple d'un rendez-vous qui a été reporté sin die, ne vous inquiétez pas, ne vous en préoccupez pas pour l'instant, vous en aurez des nouvelles autour du 16.