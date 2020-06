L'horoscope du 3 juin 2020

publié le 03/06/2020 à 05:30

Bélier

2ème décan, vous avez probablement envie, je dirais même besoin, d'être actif pour les autres en ce moment, de prouver que vous êtes concerné par leur bien-être. Certains peuvent en effet avoir quelqu'un à soigner, à moins que ces soins ne s'appliquent à vous-même parce que vous avez des maux de tête ou autre problème très banal mais qui risque de vous casser les pieds deux ou trois jours.

Taureau

Au contraire du Bélier, ce sont vos amis ou alliés professionnels qui seront actifs pour vous aujourd'hui. Si vous avez besoin d'un service, vous n'aurez qu'à demander. Mars est en bon aspect avec vous et la planète est activée par le passage de la Lune en Scorpion ; donc vous pouvez y aller, il n'y a aucun risque qu'on vous refuse quoi que ce soit. Mais cela ne concerne que ceux du 2ème décan.

Gémeaux

La Lune occupe le Scorpion aujourd'hui, cela indique que vous serez perfectionniste, un peu tatillon, mais vous serez aussi très imaginatif et créatif dans ce que vous ferez. Les uns devront soigner un petit bobo (éventuellement 2ème décan), ou devront digérer une vexation (ce qu'ils feront)... les autres auront un proche à soigner : il faudra être attentionné avec lui/elle, et en même temps le/la secouer un peu de sa léthargie.

Cancer

Ça boume pour vous 2ème décan. Vous aurez envie de vous dépasser, d'être proactif et de faire la compétition avec ceux que vous considérez comme des concurrents. Il faut dire que vous serez servi par une énergie très positive et que vous aurez de profondes motivations. Mais le 1er décan n'est pas à plaindre, Mercure est en phase avec Uranus et on pourrait vous faire une proposition top, ou c'est vous qui aurez une idée géniale.

Lion

Alors que votre coeur vous conseille de faire la paix avec votre partenaire ou un proche, quelque chose en vous résiste et garde de la rancune ; est-ce bien raisonnable ? La rancune est une potion amère que vous avalez tous les jours, ou en tout cas à chaque fois que vous y pensez, et elle vous bouffe de l'énergie ; juste pour la garder bien au chaud. Ne vaudrait-il pas mieux vous expliquer en face à face ?

Vierge

De l'inattendu au programme de votre journée, surtout si vous êtes né début septembre. Apparemment, on pourrait vous faire une proposition d'ici vendredi. Les travailleurs indépendants pourraient être plus concernés ; on peut leur commander quelque chose alors qu'ils ne s'y attendaient pas. Quant aux salariés, on pourrait leur confier un dossier très important et qui peut les faire progresser.

Balance

Vous serez tracassé, apparemment pour des questions matérielles sur lesquelles vous n'aurez pas de contrôle, comme vos dépenses ou celles de votre conjoint. Et même parfois les enfants... Cela dit, il est possible aussi que la conjoncture soit plus positive qu'on ne pourrait le penser et vous soyez payé cette semaine ou que vous ayez une bonne surprise : une prime par exemple.

Scorpion

De bons aspects dans le ciel de ce mercredi, si vous avez quelque chose de précis à demander ou peut-être à proposer à votre entourage, il n'y a pas de discorde en vue ; comme cela peut arriver parfois quand vous faites votre tête de mule et que vous vous montrez inflexible. Certes, vous ne lâcherez pas le morceau mais vos interlocuteurs seront bien disposés, vous pourriez même en être surpris.

Sagittaire

Essayez de vous isoler, de ne pas intervenir dans les histoires des autres ; vous aurez besoin d'un temps de réflexion pour ne pas agir avec précipitation, 2ème décan. Certes, vous êtes un peu sur des charbons ardents, avec la dissonance de Mars, mais si vous allez trop vite, vous le regretterez tout aussi vite (né autour des 6 et 7 décembre aujourd'hui, mais la situation peut être active depuis deux ou trois jours).

Capricorne

Le ciel du jour est favorable à vos projets, parlez-en en famille ou avec des amis, ce sera un moment de respiration et de détente. Peut-être sera-t-il question de vacances, celles qui sont à venir... Il faut trouver un endroit, ou vous assurer que votre endroit habituel est disponible. Les relations avec les amis auront leur importance parce que vous prévoyez peut-être de partir avec l'un d'entre eux, ou en groupe. Mais... tout dépendra du virus.

Verseau

Votre gendarme intérieur, celui qui canalise vos tendances rebelles est actif aujourd'hui. Vous serez donc plus raisonnable, mais pas côté coeur où vous vous lâcherez. Vénus et Mars sont toujours en dissonance et cela pourrait correspondre à des besoins sexuels débridés (!!!), à une quête du plaisir, une volonté de séduire, mais cela peut évidemment passer par autre chose que par le sexe. Par la gourmandise, par exemple.

Poissons

C'est aujourd'hui que Vénus et Mars sont en exacte dissonance, 2ème décan votre chéri peut vous en faire voir de toutes les couleurs, ou c'est vous qui serez difficile à vivre. En fait, Mars est conjointe à votre Soleil (né autour du 4 mars précisément) et cela pourrait correspondre donc à une grosse dispute et c'est votre attitude qui sera en cause. Affrontez la discussion au lieu de donner l'impression que vous la fuyez.