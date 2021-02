L'horoscope du 3 février 2021

publié le 03/02/2021 à 05:30

Bélier

Certes vous avez de beaux aspects dans votre zodiaque, mais la rencontre Vénus/Saturne est de nature privative et restrictive dans le domaine de vos plaisirs. Mais peut-être que cela vous conviendra quand même ? En tout cas elle est en bon aspect avec vous, ce qui signifie qu'elle n'a pas un impact aussi négatif que pour d'autres signes. Le Verseau où a lieu cette conjonction est votre signe d'amitié, aussi est-il possible que l'un de vos amis vous pose problème ou soit en froid avec vous.

Taureau

Plus que les autres jours, vous risquez d'être sensible à la dissonance que la conjonction Vénus/Saturne forme avec votre 1e décan. Plusieurs possibilités : vous pouvez manquer de confiance en vous face à une situation à laquelle vous accordez beaucoup d'importance. Mais il se peut aussi que vous ayez un sentiment de manque, de perte, parce que vous n'arrivez pas à faire le deuil d'une relation par exemple. Toutefois, on peut aussi vous priver d'un plaisir que vous attendiez.

Gémeaux

Tous et toutes vous sembleront critiquables aujourd'hui, mais la vraie raison de cette mauvaise humeur sera que l'un des plaisirs que vous anticipiez (Vénus) peut être annulé au dernier moment (Saturne). A moins qu'une personne qui n'est pas très proche de vous mais avec qui vous avez des liens ne disparaisse. Quoi qu'il en soit, vous serez mécontent ou un peu malheureux et cela se reportera sur vos relations avec votre entourage, à la maison ou au travail.

Cancer

En dépit de la rencontre Vénus/Saturne, toujours active pour le 1er décan, une jolie Lune en Scorpion vous remontera le moral. Vous aurez d'agréables perspectives en tête, peut-être un futur départ en vacances (elles commencent samedi) ? Quoi qu'il en soit, quelque chose vous fera rêver et vous serez certainement mieux disposé et plus souriant, plus amène, que ceux que vous croiserez et qui feront grise mine ou seront inquiets. Cela dit, la conjoncture de la semaine n'est pas top !

Lion

Le passage de la Lune en Scorpion aujourd'hui et demain risque de réveiller d'anciennes colères ou d'accentuer celle que vous ressentez depuis quelques jours. Vous êtes frustré par la rencontre de Vénus et de Saturne, quelque chose de restrictif ou de privatif vous met de très mauvaise humeur pour les uns, et vous rend triste pour les autres. Né en juillet, ce n'est pas la meilleure semaine de l'année, mais ça se calmera dès la semaine prochaine. Haut les coeurs !

Vierge

Essayez de positiver, de ne pas croire tout ce que vous lisez ou entendez, plus vous douterez, moins vous serez réceptif aux informations qu'on peut vous transmettre ou que vous lirez/entendrez. Vous pourriez en effet être plus sensible que d'habitude et du coup, ces infos auront une influence sur vous qui ne sera pas toujours bonne. Mais souvent vous êtes de ceux qui doutent, aussi vous n'aurez pas trop de mal à remettre les propos des autres en question.

Balance

Vénus, planète qui domine votre signe, est toute la semaine en conjonction avec Saturne (1er décan), ce qui peut vous permettre de consolider votre couple, de lui donner des bases plus solides. Mais vous pouvez aussi apprécier le célibat (pas trop longtemps quand même) ou rencontrer quelqu'un de plus âgé que vous, voire qui n'est pas libre. Autre interprétation possible, moins positive : vous pouvez avoir un sentiment de perte, l'un de vos amis étant parti ou s'étant fâché avec vous.

Scorpion

Dans votre signe la Lune est fâchée avec Vénus et Saturne. Vos émotions, vos sentiments vous sembleront trop envahissants et vous ne pourrez que les refouler. Mais ce n'est pas une bonne idée car les douleurs morales que vous refusez de ressentir peuvent se transformer en douleurs physiques ; rien ne se perd jamais ! Aussi, si quelque chose vous attriste, laissez-vous aller à votre chagrin... Même attitude si vous êtes frustré d'un plaisir que vous vous étiez promis, il reviendra !

Sagittaire

Pour une fois, vous n'exprimerez pas ce que vous ressentez, par crainte de faire de la peine à l'un de vos proches qui attend de vous quelque chose que vous ne pouvez pas, ou ne voulez pas lui donner. Vous allez beaucoup hésiter et rester quelques jours dans l'incertitude, mais vous finirez par dire ce que vous pensez parce que vous ne pourrez pas le garder pour vous. Cela dit, autre interprétation : un proche peut briller par son absence et vous vous apercevrez qu'il/elle vous manque.

Capricorne

2ème décan, vous faites des efforts qui mériteraient d'être récompensés. Et ils le seront cette année, vous allez faire de grands pas en avant et, peut-être, découvrir de nouveaux aspects de votre personnalité. Le mieux serait que vous parveniez, grâce à un travail sur vous-même, à vous débarrasser des contraintes que vous vous imposez, et surtout de la tyrannie de l'image. Vouloir toujours donner la meilleure image de soi est un défi difficile et, au fond, très fatigant.

Verseau

La rencontre de Vénus et de Saturne revient sur le devant de la scène, surtout pour ceux de janvier. C'est une journée un peu difficile sur le plan affectif, à moins que vous n'ayez un souci d'argent. En tout cas, le problème c'est que vous êtes confronté à une réalité pénible, que vous avez même (pour certains) un sentiment de manque, de perte : il se pourrait qu'un ou une amie soit parti/e et que ce que vous ressentez soit la conséquence normale de ce départ, que vous n'aviez peut-être pas anticipé.

Poissons

La Lune va vous faire rêver aujourd'hui. Située en signe d'Eau, elle accentue votre nature imaginative et il se peut que ce soit l'idée de partir en vacances qui vous transporte. Peut-être pourrez-vous prendre quelques jours puisque les vacances d'hiver commencent en fin de semaine et que vous anticipez ce départ. Toutefois, la rencontre Vénus/Saturne pourrait, je dis bien pourrait, indiquer que vous allez devoir renoncer à quelque chose. Pas à vos vacances, j'espère !