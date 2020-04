L'horoscope du 3 avril 2020

publié le 03/04/2020 à 05:30

Bélier

Dans le 1er décan des Gémeaux, Vénus vous regarde jusqu'au 15. Prévoyez des drôles d'échanges amoureux, parfois très coquins si votre chéri/e est confiné/e ailleurs. Vous pourriez aussi, célibataire, décider de flirter sur Internet : vous aurez une irrésistible envie de vous amuser, certainement pour lutter contre la morosité ambiante. Le jeu, sous toutes ses formes, peut également faire votre bonheur.



Taureau

Dans votre secteur d'argent, Vénus indique que vous pourriez recevoir une certaine somme, 1er décan ; elle ne tombera pas du ciel, vous l'attendiez depuis longtemps. Ceci est valable jusqu'au 15 avril, mais Vénus va rétrograder jusqu'en juin et fin juin, début juillet seront encore des périodes favorables à vos finances. Côté amour il va falloir surveiller une tendance à attendre un peu trop de l'autre et à être jaloux.



Gémeaux

Vénus va rester chez vous à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 7 août. Pour l'instant ce sont ceux de mai qui en profitent et qui pourraient vivre un agréable moment, peut-être même un moment fort dans le registre amoureux. Il est possible qu'un heureux événement soit au programme, ou une bonne nouvelle. Cependant, il est possible que vous ayez des arrière-pensées et que vous vous posiez des questions.



Cancer

Vénus circulera jusqu'en août dans l'ombre de votre signe et vous vous poserez certainement des questions sur vos choix amoureux. Une réflexion s'impose. Il est possible que vous ne soyez pas tombé sur les bonnes personnes jusqu'à présent et vous prenez conscience du fait que cela peut venir de vous ; surtout dans la mesure où ça se répète.



Lion

Né en juillet, avec Vénus Gémeaux c'est l'amitié qui est au premier plan et certains en ont bien besoin en ce moment ; un soutien et la solidarité sont au programme. Il se trouve que Mars s'oppose à vous, Saturne également et ce n'est pas une sinécure. Cependant, le bon aspect de Vénus, un peu trop rapide à votre goût, peut venir à votre secours sous la forme d'une aide, d'un efficace coup de main venant d'un ami.



Vierge

Vénus domine à présent votre ciel pour plusieurs mois, ce qui va compter le plus pour vous c'est de tenir le coup, non seulement pour vous mais aussi pour votre entourage. Il faudra leur donner du courage, être celui ou celle qui soutient, qui conseille, qui se dévoue à ceux qu'il/elle aime. Mais vous êtes peut-être dans le domaine médical (souvent, les Vierge) et on vous applaudit bien fort.



Balance

Un anticyclone personnel va stationner au-dessus de votre tête jusqu'en août, vous aurez l'impression d'être élu par la chance : ce sera une vraie détente malgré le contexte. Pour l'instant c'est le 1er décan qui en profite et ce n'est peut-être pas encore le maximum de ce que Vénus en Gémeaux va vous donner ; c'est surtout en juin et début juillet, pendant presque un mois, que vous en ressentirez le plus les effets positifs.

Scorpion

Vénus en Gémeaux est joueuse et elle va surtout s'exprimer dans une tendance à taquiner ceux que vous aimez... Certains se sentent à bout et veulent s'amuser. Le problème c'est que cela ne plaira pas forcément aux personnes de votre entourage et même que ça peut amplifier une crise qui était déjà là à l'état latent. Vénus peut aussi influencer le domaine financier et être une aide efficace pour faire rentrer ce qu'on vous doit.





Sagittaire

Vénus étant face à vous, vous allez retomber amoureux de votre femme ou de votre chéri. 1er décan, vous ouvrez le bal, vous avez jusqu'au 15 pour re-séduire l'autre. Célibataire, si vous faites une rencontre, elle sera virtuelle et si elle ne donne rien pour le moment, a priori elle reviendra au premier plan après le 10 juin (jusqu'au 11 juillet). Peut-être aussi que vous avez un choix à faire entre deux amoureux/ses...



Capricorne

Vénus gère vos satisfactions personnelles, vos plaisirs et il semble que c'est dans vos activités quotidiennes que vous trouverez votre bonheur. Elles vous distrairont. Toutefois, il n'est pas exclu que vous tombiez sur quelqu'un, dans vos promenades sur Internet, une personne qui vous plaira et avec qui vous aurez envie d'entamer une relation, virtuelle pour le moment.



Verseau

Soit vous vous aimerez davantage et serez parfois content de vous, soit quelqu'un exprimera des sentiments qui amélioreront l'image que vous avez de vous. Vénus traverse en effet un signe qui parle de votre image et du sentiment d'exister à travers l'autre, mais si vous êtes du 1er décan, ce n'est pas maintenant que ça va se présenter, Mars et Saturne étant toujours gênantes. C'est plutôt entre juin et juillet que ça se passera.



Poissons

Il y a plusieurs interprétations possibles à cette Vénus Gémeaux, la première étant que vous pouvez avoir repris contact avec quelqu'un du passé et que vous voulez renouer. Mais vous pourriez aussi profiter du confinement pour aménager différemment l'endroit où vous vivez. En dernier lieu, certains seront intéressés par un bien qu'ils ont vu sur le Web, mais ça ne se fera pas avant juin-juillet, bien évidemment.