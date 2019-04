L'horoscope du 3 avril 2019

publié le 03/04/2019 à 05:50

Bélier

L'évènement du jour c'est encore la rencontre Mercure-Neptune, elle continue à créer du souci pour le 2e décan, pour votre santé ou celle d'un de vos proches. De plus ce n'est très tranché, on ne sait pas de quoi il s'agit, quelle est l'origine du problème. Il peut très bien être lié au stress, ceux qui sont nés autour du 10 avril y étant très sensibles en ce moment et cela peut se traduire par un réaction du corps, qui se met à somatiser. Mais le mal n'en est pas moins réel.

Taureau

Pas de problème pour vous, sauf qu'avec le Soleil en Bélier vous sous-estimez vos forces et parfois la place que vous occupez dans le coeur de vos amis proches. Évitez de voir ce qui vous manque - enfin ce que vous pensez qui vous manque - et essayez de ne voir que le positif et il y en a en ce moment. La fameuse conjonction Mercure/Neptune fait progresser le 2e décan, vous êtes beaucoup plus ouvert et sensible aux malheurs des autres, ils vous donnent envie de faire quelque chose.

Gémeaux

Cette conjonction Mercure/Neptune qui dure depuis au moins une quinzaine de jours est encore exacte jusqu'à vendredi. 2e décan, gare aux fausses rumeurs. C'est une possibilité, comme il y a aussi la possibilité d'un gros mensonge pour les uns, ou d'influences néfastes pour les autres. La conjoncture se défait dimanche, d'ici là évitez de croire en ce qu'on veut vous faire croire et prenez toute information avec des pincettes, cela peut très bien être de l'intox.

Cancer

Encore une bonne journée pour vous, la rencontre de Mercure et Neptune va dans votre sens et vous est utile côté intuition. Votre feeling sera imparable, quel que soit votre décan vous disposerez d'une sorte de prescience, ou même d'une certitude irrationnelle que ce que vous pensez est juste, que vous ne vous trompez pas. 2e décan, vous pouvez vous reposer totalement sur vos intuitions, la rencontre Mercure/Neptune vous est favorable jusqu'à dimanche.

Lion

1er décan, vous n'est pas sensible à l'aspect du jour, en revanche vous êtes dopé par Mars et vous focalisez sur un projet et même parfois sur plusieurs. En tout cas, vous constatez avec satisfaction que vous pouvez avancer sans rencontrer d'obstacle et que si vous en avez un (Uranus), Mars vous aide à le dépasser et à voir plus loin que le moment présent. Né autour des 24, 25, 26 juillet, peut-être commencez-vous à vous adapter au changement ?

Vierge

2ème décan, continuez à considérer une relation avec objectivité, quitte à brûler ce que vous avez adoré parce que vous constatez que vous êtes mal considéré. Il est vrai que cela peut être une vue de votre esprit, que vous pouvez répéter une situation de votre enfance, surtout né entre 1975 et 1980. En principe, cela ne concerne pas tout le décan, juste ceux nés après le 7 septembre. Mais comme il s'agit d'une opposition de Mercure/Neptune, cela peut " ratisser " plus large.

Balance

Non seulement le Bélier s'oppose à vous 2e décan, mais vous êtes sensible à Mercure et Neptune. Évitez de laisser les autres vous imposer leur loi, vous devez leur mettre des limites sinon eux n'en auront pas et chercheront à avoir encore plus d'influence sur vous. Par ailleurs, ça boume pour le 1er décan, bien soutenu par Mars et par une énergie débordante. Vous êtes probablement sur un travail qui vous donne la sensation de vous élever, de pouvoir atteindre des sommets.

Scorpion

Vous avez plusieurs atouts en poche, 2e décan, d'abord la force du Soleil qui vous met en vedette au travail et le côté visionnaire aussi de Mercure et Neptune. Suivez vos intuitions, comme vous le faites probablement déjà depuis plusieurs jours : vous " sentez " quelque chose et vous sentez juste ! Né début novembre, vous disposez d'un rapide bon aspect de Vénus, fait pour vous procurer du plaisir ou pour que vous en donniez à ceux que vous aimez.



Sagittaire

L'opposition de Mars continue de contrarier ceux du mois de novembre. On pourrait vous opposer un refus, ou vous imposer de faire un choix difficile. Les deux situations seront source de colère, car vous êtes de ceux chez qui elle monte rapidement ! Mais attention, vous pouvez aussi être missionné pour atténuer un conflit ou régler un différend, que ce soit dans votre entreprise ou dans votre vie privée. Jouer les médiateurs pourrait vous plaire.

Capricorne

Vous aussi vous êtes gêné par Mars, natif de décembre. En effet, vos collaborateurs ou employés pourraient avoir une attitude désinvolte, ce qui ne peut que vous énerver tant vous prenez votre travail au sérieux et n'appréciez pas ceux qui le bâclent. C'est quelque chose que vous constaterez, mais est-ce que vous pourrez agir pour que cela change ? Probablement pas, sauf si c'est vous le chef. Dans ce cas, dites ou faites ce qu'il faut, sans vous préoccuper des réactions.

Verseau

1er décan, il y a du bon et du moins bon dans votre conjoncture. D'un côté vous êtes très sollicité et fier de l'être, de l'autre des contraintes vous énervent. A moins qu'un changement, voire un déménagement pour certains, n'aient des effets un peu angoissants et créent des incertitudes sur votre avenir. Il faudrait peut-être décider d'ajouter une activité à votre activité principale, de manière à ne pas être financièrement dépendant d'une seule activité.

Poissons

Né en février, on risque de ne pas vous reconnaître tant vous vous énervez facilement et c'est tout juste si vous ne cherchez pas querelle autour de vous. C'est un des effets de la dissonance de Mars, mais elle peut en avoir bien d'autres. Nous avons déjà évoqué un éventuel déménagement, ou des travaux à faire chez vous - obligatoires - et cela pourrait beaucoup vous ennuyer à cause de l'aspect financier, surtout si vous faites partie des Poissons qui n'ont jamais d'argent devant eux.