L'horoscope du 3 août 2018

publié le 03/08/2018 à 07:10

Bélier

La Lune étant encore chez vous, votre énergie sera à la hauteur de ce que vous entreprendrez, 3e décan. Mais vous ne tiendrez pas trop sur la longueur. Si vous prenez le volant pour partir en vacances, par exemple, faites des pauses régulières afin de recharger vos batteries. Elles seront rapidement à leur meilleur niveau et vous n'êtes pas à ¼ d'heure près si vous êtes en congé ! Né en mars, un projet a pu être retardé ou même remis au mois de septembre ou octobre.

Taureau

La Lune entrera dans votre signe aux alentours de 22 heures, aussi vous risquez de voir un conflit ou un problème récurrent resurgir si vous êtes né en avril. Et en particulier dans les premiers jours de votre signe, entre le 20 et le 26 avril. Mais vous savez probablement de quoi je parle... Si ce n'est pas le cas, c'est que la conjoncture n'a pas d'effet sur vous parce que vous êtes protégé par d'autres bons influx, peut-être par Saturne qui représente votre capacité d'endurance.

Gémeaux

Vous avez l'impression, 2e décan, que tous les efforts que vous faites pour trouver ou garder un travail sont vains. Mais vous avez les ressources pour dépasser cela : les influx de Neptune finiront bien par vous laisser tranquille et vous retrouverez votre stabilité. D'ici là, il faudrait vous interroger sur une tendance propre aux Gémeaux à s'ennuyer très vite dès que quelque chose est répétitif. Et il est vrai que tout travail comporte quelque chose de répétitif, à moins d'être dans un métier qui bouge beaucoup !

Cancer

Né après le 17 juillet, Vénus vous invite à retrouver une complicité avec votre partenaire, ou à vous intéresser de plus près à quelqu'un que vous connaissez, qui fait partie de votre entourage mais que vous regardiez différemment jusqu'à présent. Mais à mon avis, ce sera très passager, peut-être parce que cette personne vous fera des confidences qui vous toucheront et que son cas vous incitera à réfléchir à votre propre cas et à vos comportements amoureux.

Lion

Avec la Lune en Bélier, c'est encore un jour de grand départ ou de grand retour et quel que soit le sens de votre voyage, 3e décan, le plaisir sera au rendez-vous. Si vous rentrez, vous serez peut-être content de retrouver quelqu'un, ou même votre cadre de vie habituel. Si vous partez, vous serez tellement impatient d'arriver que vous soûlerez les autres de paroles. 1e décan, courage, la configuration est stressante mais elle se défera à partir de dimanche.



Vierge

Jusqu'à fin août, vous recevrez les influx d'une harmonie Jupiter/Neptune. Elle vous mettra très en confiance, aussi restez vigilant si vous êtes du 2e décan. En effet, né autour du 9 septembre, vous recevez l'opposition de Neptune dont nous avons déjà longuement parlé et même s'il s'agit d'un bon aspect de Jupiter, votre crédulité et votre tendance à la dépendance ou aux tocs peuvent être accentuées ; vous n'y verrez que du feu, vous serez même plutôt heureux, mais gare aux désillusions.

Balance

Avec le Soleil et Mercure en Lion, vous êtes très focalisé sur l'avenir, plus sur celui d'un proche que sur le vôtre. Ce qui est en train de se préparer vous inquiète et vous occupe la tête en permanence. Mais attention, ce n'est pas forcément négatif, au contraire : vous pouvez être content de ce qui vous attend, vous ou ce proche. Vous êtes content pour lui/elle, mais en même temps anxieux parce que - bien sûr - vous ne pouvez pas savoir ce que vous réserve l'avenir...

Scorpion

Vous serez le grand bénéficiaire d'une harmonie Jupiter/Neptune, 2e décan. Un coup de chance sur le plan financier ou une reconnaissance qui vous valorisera. En particulier si vous êtes né autour du 9 novembre. Mais vous pouvez aussi décider de légaliser une union... En outre, vous pourriez également vous sentir grandi, élevé, par votre foi, votre croyance en une religion : cela vous apaise et surtout apaise les tourments que tout Scorpion peut ressentir (jusqu'à fin août).

Sagittaire

Un focus sur le 3e décan, qui reçoit les influx de Vénus depuis le 28 juillet. Né après le 17 décembre, une satisfaction vous attend, mais vous espériez mieux. Vous ne serez heureux qu'à moitié alors que ce que vous obtiendrez plairait beaucoup à la grande majorité des gens. Mais vous voulez toujours plus, n'est-ce pas ? Et si vous essayiez de vous contenter de ce que vous avez ? On peut aussi vous avoir envoyé une somme qui ne correspond pas à ce que vous attendiez...

Capricorne

L'harmonie Jupiter/Neptune, qui se met en place et sera active jusqu'à fin août, c'est du gâteau pour ceux du 2e décan. Vos relations vous rendront heureux, ou peut-être une relation en particulier, même s'il ne s'agit pas d'amour. Il y aura de l'amour de toute façon, et même un amour inconditionnel, mais il s'agira plus d'amour platonique que charnel. Un amour désintéressé et qui fera de vous quelqu'un de meilleur. Du moins c'est ainsi que vous le ressentirez.

Verseau

Si vous êtes du 2e décan, né après le 2 février, l'un de vos projets pourrait vous rapporter gros. Vous y avez mis beaucoup d'espoir et vous avez eu raison, vous avez réussi. Mais peut-être avez-vous été aidé par les circonstances, ou alors vous êtes tombé au bon moment, une mode étant favorable à votre projet. 1er décan, c'est toujours tendu et anxiogène pour ceux qui sont nés entre le 20 et le 25 janvier, mais Mars va bientôt vous laisser tranquille (semaine prochaine).

Poissons

Plus que pour les autres signes, l'harmonie Jupiter/Neptune aura une forte influence sur votre 2ème décan, et peut l'inciter à se détacher du monde matériel. Vous le ferez à travers une forme de religion, probablement. Mais cet aspect peut aussi accentuer les problèmes créés par Neptune, à savoir tout ce qui est lié au manque de limites. Certains boivent, mangent ou prennent des substances illicites sans être conscients du mal qu'ils se font et font à leur entourage.