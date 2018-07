L'horoscope du 29 septembre 2016

publié le 29/09/2016 à 06:31

Bélier

Vous aurez besoin des services de quelqu'un, d'un avocat peut-être si vous êtes du 1er décan, et surtout ne vous dites pas que vous pouvez régler la question tout seul. On sait à quel point vous aimez ne pas avoir besoin des autres pour s'occuper de vos affaires, mais la situation requiert probablement au minimum un conseil spécialisé. Comme nous l'avons vu précédemment, le climat est à l'orage et si vous ne faites pas ce qu'il faut, les choses pourraient mal tourner.

Taureau

Même si vous n'avez plus Jupiter dans votre manche, vous continuez à être chanceux et à sortir vos griffes au bon moment, pour saisir les bonnes occasions. En ce moment, les natifs du 1er décan ont de bons influx qui les boostent ; non seulement Mars est en harmonie avec vous, mais sa dissonance avec Jupiter ne vous dessert pas, au contraire. Vous qui êtes d'habitude un peu flegmatique, vous êtes pris d'une énergie et d'une envie d'agir rapidement qui ne vous ressemble pas !

Gémeaux

Si vous voulez vous expliquer avec quelqu'un, c'est le moment de le faire. La rencontre Lune/Mercure est là pour ça, surtout si vous êtes né après le 6 juin. Certes l'explication risque d'être un peu houleuse car elle provoquera des émotions que vous tenterez de contrôler le plus possible et l'autre aura l'impression que vous n'avez pas du tout d'émotions. Par ailleurs, né en mai il y a probablement une décision à prendre rapidement concernant un problème avec votre banque.

Cancer

Né après le 8 juillet, vous n'êtes pas concerné par l'orage planétaire qui agite le 1er décan. L'un de vos rendez-vous pourrait se révéler très constructif aujourd'hui. Vous aurez peut-être quelqu'un de proche à convaincre, ou un client, et vous saurez trouver les mots pour le dire. Né en juin, l'opposition que Mars vous envoie se double d'une dissonance avec Jupiter et il est possible que vous ayez une décision difficile à prendre qui peut vous voir beaucoup hésiter.

Lion

Né fin juillet, la Vénus en Scorpion est déplaisante c'est chaque année la même chose. Vos affaires de coeur passent par des hauts et des bas, mais rien de grave ! En effet, Vénus est rapide, elle ne s'arrête pas et ne fait pas de boucle avant février 2017. Là, elle s'arrêtera en Bélier ce qui sera excellent pour vous et un peu moins pour le reste du monde. Né après le 2 août, vous aurez droit aux influx de Vénus à partir de samedi, attendez-vous vous aussi à être un peu mécontent de vos amours.

Vierge

Toujours chez vous, la Lune est de meilleure composition et rencontre Mercure. Vos réflexions, vos investigations ou vos analyses précises vous seront très utiles. En tout cas vos petites cellules grises auront du boulot aujourd'hui, surtout si vous êtes né après le 10 septembre. Il se peut aussi que vous ayez un rendez-vous ou une démarche à faire, et les choses se passeront comme vous l'avez prévu. 1er décan, Vénus vous sourit toujours et booste la complicité avec votre entourage.

Balance

Une rencontre Lune/Mercure vous donnera de quoi réfléchir, il y a un sujet qui tourne en rond dans votre tête, être dans l'action vous aidera à ne plus trop penser. Plus on reste inactif avec son corps, plus la tête prend l'énergie que le corps devrait dépenser. Mais il arrive que vos petites cellules grises continuent quand même à fonctionner et si les pensées ou les images sont déplaisantes, chassez-les vigoureusement et remplacez-les par les plus belles images que vous puissiez voir.

Scorpion

Pour vous, cette rencontre entre l'astre de la nuit et Mercure est pain béni. 2e décan, vous aurez des idées malignes et vous les aurez bien avant les autres. Votre sens de l'anticipation est en effet accentué par cette conjoncture mais il faudra faire attention à ne pas anticiper négativement, à vous imaginer des maladies par exemple, ou que le monde va à sa perte... 1er décan, vous aurez tendance à parler un peu trop franchement, soyez attentif à la sensibilité de vos interlocuteurs.

Sagittaire

Il est possible que vous ayez un important rendez-vous ou que vous ayez un travail un peu ennuyeux à terminer rapidement parce qu'il y a un délai à respecter. Mais cela concerne surtout ceux qui sont nés après le 9 décembre et qui sont, pour le moment, dans une évolution positive. En revanche, né autour du 1er décembre, ce n'est pas le nirvana parce que des prises de conscience successives vous obligent à vous détacher progressivement de quelque chose ou de quelqu'un.

Capricorne

Dans le contexte actuel, ceux du 1er décan pourraient prendre une décision rapide et audacieuse et dépasser la peur qui les limite. On les encourage, bien sûr. Il faut dire que, comme nous l'avons déjà évoqué, Mars est conjointe à votre Soleil et que cela peut effectivement décupler votre courage et votre force de décision. Mais attention aussi à ne pas être trop impatient, trop impulsif, certains risquent de se faire du mal eux-mêmes à cause de gestes trop précipités.

Verseau

Né en janvier, vous évoluez toujours dans un climat positif qui vous conduit au succès, cependant vous ne vous ménagez pas assez et avez des coups de pompe. C'est en tout cas ce que nous indique la présence de Mars en Capricorne, qui sera en relation avec vous jusqu'au 12 octobre. Vous serez donc impacté chacun pendant deux ou trois jours et si vous parvenez à lever le pied, croyez-moi vous vous ressourcerez très rapidement. Cela dépend de vous...

Poissons

Vous serez un peu le roi de l'indécision, en tout cas si vous êtes du 2e décan né après le 6 mars. De plus, vous laisserez les autres semer le doute en vous. Aussi, il vous est conseillé certes d'écouter leurs conseils mais de ne pas tout accepter : prenez ce qu'il y a de bon et ne vous laissez pas parasiter par des pensées négatives, du genre : " si je ne l'écoute pas, il ou elle ne m'aimera plus ". Il faut oublier cette tendance car elle vous oblige à adopter des jugements ou des idées qui ne vous correspondent pas.