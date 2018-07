L'horoscope du 29 octobre 2017

publié le 29/10/2017 à 09:28

Bélier

Pour vous, la gentillesse semble s'apparenter à de la faiblesse mais il y a gentillesse et gentillesse. L'une d'entre elles est au contraire une preuve de courage, surtout pour un Bélier ! Elle consiste à être à l'écoute de l'autre et à lui accorder autant de pouvoir que vous en avez. C'est au premier plan pour ceux de mars. 2e décan, vous êtes encore gêné par Vénus/Pluton et, peut-être, dans une situation d'impasse affective. 3e décan, né après le 15/4, un espoir prend une grande importance.

Taureau

3e décan, vous aurez tendance à rechigner face à certaines obligations, mais faites contre mauvaise fortune bon coeur et vous finirez par y trouver un avantage. Vous n'aimez pas qu'on vous impose quoi que ce soit, cela vous ôte votre sentiment de liberté, mais c'est une vue de votre esprit, vous pouvez changer cela ! 2e décan, né vers le 9 mai, un rendez-vous prévu pour demain vous préoccupe, ou une visite à rendre aujourd'hui. 1er décan, un petit problème de forme peut vous contrarier.

Gémeaux

Au tour du 3e décan de se sentir plus en forme que d'habitude, même si vous avez des difficultés à cause de Saturne. Vous pourrez bientôt y trouver une solution. Peut-être pas aujourd'hui mais très prochainement, et cela s'arrangera définitivement fin décembre. Vous n'aurez plus les mêmes freins. 2e décan, né vers le 9 juin, prévoyez une bonne journée, qui vous changera les idées et vous détendra. 1er décan, a priori tout baigne, vos actions et décisions vous semblent justes en ce moment.

Cancer

Né après le 16 juillet, un processus visant à vous libérer d'une tutelle ou d'une contrainte est en marche depuis des mois et vous savez ce que vous devez faire. Seulement, dans votre tête ça se bouscule et vous avez du mal à vous déterminer car vous ne voulez pas que votre décision blesse quelqu'un. 2e décan, né autour des 10, 11 juillet, votre intérêt est de ne pas garder certaines choses pour vous et de prendre conseil auprès de vos proches. 1er décan, auriez-vous mal quelque part ?

Lion

Si vous avez un message à faire passer, 1er décan, et que vous vous y prenez bien c'est-à-dire en douceur et tout en délicatesse, vous serez écouté avec attention. Maintenant, avec un proche, si vous essayez de lui faire rentrer quelque chose dans la tête sans tenir compte de sa sensibilité, ça ne marchera pas. 2e décan, vous aurez des nouvelles qui ne vous plairont pas ou verrez quelqu'un que vous n'avez pas envie de voir ! 3e décan, Uranus s'enfuit bientôt, vous avez jusqu'en mai 18 pour valider un projet.

Vierge

3e décan, né après le 17 septembre, si quelque chose ou quelqu'un vous fait souffrir, vous allez sûrement pouvoir améliorer votre situation d'ici la fin de cette année. En effet, Saturne en est responsable et elle terminera sa dissonance en décembre. Vous serez tranquille pour longtemps de ce côté-là ! 2e décan, né vers le 11 septembre, vous devriez avoir les nouvelles que vous attendez d'un proche, ou d'une somme qu'on vous doit. 1er décan, né vers le 28/8 ça coince côté argent.

Balance

Né après le 19 octobre, vous avancez et reculez, les moments de contrainte que vous vivez dans une relation accentuent votre besoin de liberté mais vous avez peur. Ou vous n'avez pas les moyens de prendre cette liberté pourtant indispensable à votre bien-être et à votre développement personnel. Cela s'éclaircira bientôt. 2e décan, né autour des 11, 12 octobre, tout va bien mieux, Vénus ayant dépassé Pluton vous êtes moins angoissé. 1er décan, vous devez prendre une décision !

Scorpion

Si vous fêtez votre anniversaire, la conjonction du Soleil et de Jupiter annonce une année de développement et d'aventures, mais aussi des petites tracasseries. Probablement du côté de la forme et de la santé, Mars étant mal placée dans l'ombre de votre signe (en Balance). Vous avez aussi des moments de faiblesse, où la motivation vous manque. 3e décan, des humeurs en dents de scie aujourd'hui, auriez-vous mal dormi ? 2e décan, né vers le 11/11, un rendez-vous, une visite ?

Sagittaire

Quand ça vous prend, vous n'en faites qu'à votre tête et n'écoutez personne, sûr que vous êtes de détenir la vérité. Mais Saturne vous oblige à contrôler votre nature, 3e décan en particulier. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'écouter les conseils et de tenir compte de votre expérience sur le terrain qui vous en apprend beaucoup. 2e décan, né vers le 10/12, un bon dimanche : amitié et solidarité dominent. 1er décan, un souci avec un proche vous oblige à agir pour lui/elle.

Capricorne

Une contrariété vous prend la tête 1er décan, il se peut qu'on vous ait refusé quelque chose ou qu'on vous ait donné une directive que vous ne trouvez pas appropriée. Et cela peut encore être le cas jusqu'au mardi 7 novembre. La semaine qui vient ce sont ceux du 26 au 30/12 qui seront concernés. 2e décan, de judicieux conseils vous seront donnés aujourd'hui, ou c'est vous qui serez de bon conseil (né vers le 9). 3e décan, né autour du 14/1, un problème de santé vous empêche d'avancer.

Verseau

3e décan, à votre tour de recevoir la Lune et son bon aspect avec Saturne et Uranus. Un projet avance, certes lentement, mais il va sûrement pouvoir voir le jour. A moins que ça ne soit déjà fait, mais que vous peiniez à le faire démarrer. Mais vous n'aurez plus aucun frein à partir du mois de janvier, promis ! 2e décan, né vers le 7 février, Vénus vous a valu ou va vous valoir un contrat, une entente avec un partenaire professionnel ou affectif. 1er décan, la conjoncture semble booster votre carrière.

Poissons

Je sais, je sais, dites-vous souvent. Mais non, et Saturne vous en donne la preuve en ce moment 3e décan : elle vous démontre que vous avez encore à apprendre. A tirer la leçon de certaines situations qui ne sont pas faciles à vivre et que, pour certains, vous auriez peut-être pu éviter ? 2e décan, vos amours semblent vivre une crise passagère, mais vous avez des amis pour vous consoler, un réseau bien structuré, surtout né autour du 9 mars. 1er décan, vous avez des envies d'ailleurs ces jours-ci.