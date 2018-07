L'horoscope du 29 octobre 2016

publié le 29/10/2016 à 08:35

Scorpion

On reparle de la dissonance Mars/Uranus qui est exacte ce week-end. Il se peut qu'une conversation tourne mal et que vous employiez des mots trop forts. Vous vous laisserez peut-être entraîner par une colère ou par une autre émotion que vous ne contrôlerez pas. Soyez également très attentif et prudent si vous prenez le volant, vous pourriez être maladroit et il risque d'y avoir de la tôle froissée. Toutefois, beaucoup de Scorpion ne seront pas affectés par cette conjoncture ou alors indirectement.

Bélier

C'est électrique dans votre signe et les natifs du 3e décan ne passeront pas un week-end de rêve. Vous vous sentirez poussé et même contraint à prendre une décision. Ou alors un imprévu vous tombera dessus et vous n'aurez pas la bonne réaction. Cela dit, le problème peut venir d'un parent avec qui les relations se sont tendues et pourraient être sur le point d'éclater. En particulier si vous êtes né autour du 12 avril. Vous pouvez aussi être à la croisée des chemins côté boulot.

Taureau

Comme d'autres, vous supportez mal toute forme de conflit ou de violence et quoi qu'il se passe que ce soit personnel ou non, vous chercherez à arranger les choses. Il se peut cependant, si vous êtes du 3e décan né autour des 12 et 13 mai, que vous ayez des idées à défendre : des certitudes bien ancrées en vous et qu'on cherche à remettre en question. Cela peut par exemple toucher vos convictions religieuses, vos croyances, ce domaine étant sujet à une remise en question.

Gémeaux

Vous serez plus sensible à la conjonction Vénus/Saturne qu'aux autres aspects. Vous devrez combattre la peur de perdre ou de ne pas être aimé si vous êtes du 2e décan. Heureusement, Saturne a repris de la vitesse et ne vous embêtera plus très longtemps et, de plus, vous disposez à présent de bons influx de Jupiter, lesquels vont vous redonner la confiance et le goût de la vie que Saturne vous a fait perdre depuis plusieurs mois (2e décan né après le 5 juin).

Cancer

3e décan, vous êtes de ceux qui auront du mal avec la conjoncture électrique de ce week-end. Vous aurez l'impression qu'il faut vous défendre de tout et de tous. Certains pourraient même se sentir très déstabilisés, en particulier ceux qui sont nés autour des 14, 15, 16 juillet. Cela dit, il n'est pas impossible que vous deviez quitter quelqu'un ou un endroit que vous aimez bien, et que ce soit un peu déchirant pour vous. Mais c'est une étape de votre évolution, une expérience que vous ne pouvez pas éviter.

Lion

Rien ne sert de râler, si ce n'est de vous libérer de vos angoisses ! Le mieux est quand même d'agir en fonction des valeurs que vous défendez habituellement. Apparemment, quel que soit le problème qui se pose avec la dissonance Mars/Uranus (un aspect fort et qui peut se révéler assez violent), vous aurez la bonne boîte à outils, surtout si vous êtes né autour des 13 et 14 août. Vous pourriez être témoin d'une agression par exemple, et vous ferez ce qu'il faut pour aider.

Vierge

Vous n'êtes pas visé par la dissonance Mars/Uranus, mais plutôt par la conjonction Vénus/Saturne, natif du 2e décan surtout. Vous prendrez beaucoup sur vous de manière à ne pas être atteint émotionnellement par un événement qui peut toucher un membre de votre famille. Vous chercherez plutôt à faire votre job de Vierge, c'est-à-dire à soigner, à protéger, à soutenir, mais cela pourrait s'avérer vain et vous vous sentirez très frustré de ne pas pouvoir être vous-même.

Balance

La conjoncture s'en prend aux natifs du 3e décan, mais la situation ne vous est pas inconnue : la vie vous demande encore une fois de ne plus vous laisser faire. De rompre avec un comportement qui ne fait que se retourner contre vous et donner à l'autre (conjoint, patron) un pouvoir qu'il ne devrait pas avoir. Mais vous avez peut-être peur de vous retrouver seul, ou vous n'avez pas les moyens de changer de boulot ? Demandez conseil, faites-vous aider, vous serez tellement fier de vous et mieux dans votre vie !

Sagittaire

Mars et Uranus pourraient jouer un rôle dans un problème matériel, quelque chose à faire réparer d'urgence pourrait vous tomber dessus et ce n'est pas le moment. Peut-être parce que cela risque de vous coûter cher... Dans certains cas, c'est éventuellement toute une partie de la maison qu'il faudra faire réparer suite à des dommages dont vous n'êtes pas responsable. On peut aussi penser, vu la position d'Uranus, à une possible opération de chirurgie esthétique.

Capricorne

La conjoncture continue à être difficile pour votre 3e décan, en particulier né autour du 13 janvier ; vous devez vous mobiliser pour prendre une décision drastique. A moins que vous n'ayez un imprévu à gérer et qui peut avoir des conséquences sur votre futur. Mais vous avez peut-être aussi un déménagement à affronter, que ce soit vous qui changiez de lieu ou qu'un enfant quitte la maison. Et si vous êtes jeune, un parent peut vous pourrir la vie et vous en avez marre !

Verseau

Vous serez plus spectateur qu'acteur, la dissonance du jour étant très atténuée pour vous personnellement. Mais vous pourrez apporter votre aide à quelqu'un, ou à un groupe de personnes qui vivent des moments difficiles. Il peut aussi y avoir des troubles de l'ordre public dans votre quartier et vous chercherez à comprendre comment les choses ont pu en arriver là. Le climat étant peut-être un peu violent, vous chercherez des explications et des solutions à travers un compromis.

Poissons

En bonne éponge que vous êtes, vous serez plus sensible que d'autres à l'ambiance qui règnera et surtout aux conflits qui pourraient se cristalliser autour de vous. En général, vous les fuyez, vous laissez les autres les régler car c'est physique chez vous, vous ne supportez pas les conflits ni l'agressivité. Mais comme cela peut toucher un ami, un groupe que vous fréquentez ou encore des idées que vous défendez, vous ne pourrez pas ne pas vous préoccuper de la situation.