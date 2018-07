L'horoscope du 29 novembre 2016

publié le 29/11/2016 à 06:29

Sagittaire

Enfin une lunaison qui n'est pas sous l'égide de Saturne ! Né aujourd'hui elle vous remet la tête à l'endroit et vous dit d'être ce que vous n'étiez plus : opportuniste. La légèreté est de retour dans votre vie, non pas l'inconséquence mais le fait que les choses sont moins lourdes, et vous pourriez même avoir pas mal de chances sur votre route dans les prochains mois. C'est une sorte d'effet balancier : vous avez dégusté cette année, mais le vent a tourné en votre faveur.

Bélier

S'il vous plaît, évitez toute idée de grandeur ! C'est ce que la conjoncture semble vouloir dire. Ne tentez pas de vous prendre pour Icare, ce n'est pas le moment. Mais ça le sera d'ici quelques jours, quand l'influence de cette nouvelle Lune, marquée par sa dissonance avec Neptune, ne vous mettra plus dans l'illusion de la toute-puissance. C'est surtout valable pour le 1er décan, la NL étant directement connectée à ceux des 27 et 28 mars. Mais le 2e décan doit aussi profiter des bonnes énergies, tout en les canalisant (dixit Saturne).

Taureau

La nouvelle Lune s'occupe de vos sous et elle est joueuse ! Loin de moi l'idée que vous allez jouer avec vos économies, mais un placement audacieux vous tentera. A moins que vous n'ayez un prix à négocier, qu'il s'agisse de vendre ou d'acheter quelque chose. En principe cela concerne plus les natifs d'avril que les autres, mais on ne sait jamais, ils pourraient en avoir des échos. Une opération, autre que financière (chirurgicale par exemple) pourrait aussi être dans les tuyaux.

Gémeaux

Réunions, invitations, sorties à deux sont valorisées par la nouvelle Lune. Des moments agréables voire des rencontres sont au programme pour ceux de mai. Il est vrai qu'ils sont les plus favorisés de tout le signe à présent, puisque Saturne ne s'oppose plus à eux et que Neptune est aussi en train de terminer sa dissonance. Elle ne s'occupe plus que du dernier jour du décan, à savoir ceux du 30 mai, voire du 31. Mais c'est son dernier passage et vous allez retrouver une vie plus équilibrée.

Cancer

La conjoncture vous donne une loupe grossissante, mais elle ne grossit pas ce qui va bien. Au contraire, elle accentue tous les détails qui vous déplaisent. Ou les défauts de ceux qui vous entourent. Ou pire encore, vos propres défauts, dont vous avez l'impression qu'ils sont beaucoup trop visibles. Je parle plus de défauts physiques que des " défauts " de votre caractère ! Evidemment, ce sera une vue de votre esprit, quelque chose de subjectif que vous serez le ou la seule à voir.

Lion

Vous ne pourrez qu'apprécier la nouvelle Lune et même en être très flatté natif de juillet. Un succès, ou l'un de vos proches vous renverra une bonne image de vous. Rien de plus sympathique pour un Lion ! Vous ne l'avouerez jamais, ni à vous-même ni aux autres, mais vous avez grand besoin d'être rassuré sur l'image que vous projetez. Mais cela ne concerne apparemment que ceux de juillet, le 2e décan étant face à un conflit ou à une décision un peu difficile à prendre.

Vierge

Elle parle d'envie de changer de décor la nouvelle Lune, de besoin de repousser les murs ; ou alors de devenir propriétaire de vos murs pour vous sentir en sécurité. Né en août, vous êtes en effet les seuls à n'avoir aucune dissonance sur votre Soleil et la nouvelle Lune s'adresse à vous depuis un secteur qui représente votre patrimoine. Autant immobilier que génétique ou autre. Toutefois, le Sagittaire étant le signe du voyage, quelqu'un pourrait faire tout un trajet pour venir vous voir, ou inversement.

Balance

Encore une opportunité à saisir pour ceux de septembre, qui ont fait sauter certaines barrières ; du coup, la vie est libre de leur faire des propositions et elle ne se gêne pas ! La nouvelle Lune d'aujourd'hui en est la preuve, surtout pour ceux qui sont nés fin septembre et début octobre. Il est vrai que Jupiter est passée et ne reviendra pas, mais la géante du zodiaque a laissé des traces, a créé des ouvertures qui ne se refermeront que si vous-même ne faites rien pour les entretenir.

Scorpion

Quelque chose ou quelqu'un vous résiste, vous devriez pouvoir développer une idée, un projet ou même une relation, mais vos efforts sont sans résultats. Vous qui passez votre temps à vous poser des questions et à analyser les choses en profondeur, vous ne pouvez pas rester sans réponse face à cette impuissance qui n'est pas habituelle. Un conseil ? Parfois, quand on veut trop fort ce qu'on veut, cela crée un empêchement qui peut n'être que passager : lâchez prise.

Capricorne

La nouvelle Lune se tient au secret, dans l'ombre de votre signe et vous donne envie de cultiver le mystère, de garder pour vous ce qui vous arrive de bien. Dommage ! Un bonheur, une réussite, sont démultipliés quand on les partage... Mais ce n'est pas votre philosophie et je crois même que vous jouissez davantage des choses quand vous pouvez les garder pour vous un certain temps. Né autour du 11 janvier, Vénus et Uranus doivent créer une situation tendue depuis quelques jours. Ça ira mieux demain.

Verseau

Une très agréable conjoncture pour le 1er décan, les natifs de fin janvier ont décidément la cote mais il va falloir travailler si vous voulez l'entretenir. Ne vous reposez surtout pas sur vos lauriers, même si vous n'avez pas de dissonance sur votre décan dans les prochains mois. 2e décan, vous avez toujours une sorte de turbine en vous et il vous faut tout, tout de suite. Vous ne supportez pas la moindre attente, le moindre délai, vous êtes un peu insupportable.

Poissons

Ceux de février étant débarrassés des dissonances, la nouvelle Lune devrait représenter un nouveau départ et leur redonner l'envie de trouver leur place. Beaucoup, sous l'influence de Neptune, n'en avaient plus ou en avaient trop pris (en se retrouvant en surpoids par exemple). Mais à présent, vous avez tout loisir pour vous développer et être de nouveau vous-même, enrichi d'une expérience qui n'a certainement pas été facile à vivre pour beaucoup.