L'horoscope du 29 mai 2018

publié le 29/05/2018 à 06:34

Bélier

Une négociation pourrait être au menu de la pleine Lune, surtout 1er décan. Vous avez une certaine marge de manoeuvre mais ne vous avancez pas trop. Mars peut vous inciter à aller trop vite en besogne ou à faire une promesse dont vous ne savez pas si vous pourrez la tenir. Écoutez les conseils qu'on vous donne, si vous n'en faites qu'à votre tête vous risquez de ne pas obtenir ce que vous voulez. Saturne veille et vous tape sur les doigts si vous ne prenez pas votre temps.

Taureau

La conjoncture oppose vos secteurs d'argent et crée une hésitation si vous avez quelque chose à acheter. Ne vous mettez pas la pression, vous avez le temps. En effet, Saturne est peut-être rétrograde mais elle est en bon aspect avec vous et cela signifie qu'il ne faut vous précipiter sur rien et bien réfléchir avant de faire quoi que ce soit. En effet, la dissonance de Mars peut vous inciter à vouloir aller vite, à prendre les devants, or cela ne semble pas nécessaire.

Gémeaux

La PL oppose le Soleil dans votre signe et la Lune en Sagittaire. Invitations, propositions à faire ou à recevoir, c'est une PL très portée sur les relations. Les échanges sont évidemment aussi au programme et ils seront très satisfaisants grâce à la future entrée de Mercure dans votre signe. Donc, si vous êtes du 1er décan (pour l'instant), vous avez tous les atouts en mains pour aller de l'avant côté projets, attentes, etc. Mars vous encourage pour un bon bout de temps.

Cancer

Il va peut-être falloir prendre rendez-vous avec le professeur d'un de vos enfants et cela ne vous réjouira pas parce que vous aurez l'impression d'être jugé. Toutefois, l'influence de la pleine Lune peut aussi vous valoir une chance inattendue. Elle se place en effet sous la houlette de Jupiter, et la planète vous est très favorable en ce moment, surtout si vous êtes du 2e décan. La chance en question peut être professionnelle ou sentimentale.

Lion

Favorable aux relations, la pleine Lune vous dit de vous expliquer avec celui/celle qui s'oppose à vous en ce moment. Soyez conciliant et il y aura du progrès. Cela dit, si vous êtes né autour des 27, 28, 29 juillet vous êtes très remonté, mais ce n'est pas vous qui avez le pouvoir et vous ne pouvez pas imposer ce que vous voulez. Vous êtes obligé de passer par cette personne et c'est ce qui vous rend furieux. Comme je vous l'ai dit, ça ira mieux à partir de fin juin.

Vierge

Votre progéniture vous prend un peu la tête, surtout 1er décan. Vous leur demandez beaucoup côté travail et vous êtes trop exigeant à leur goût. Vous estimez, à raison, que ce n'est pas le moment de se relâcher, or vous avez l'impression qu'ils sont un peu moins assidus et vous le ou les poussez à la roue. C'est bien, c'est important de leur mettre un cadre mais il ne faut pas non plus les dégoûter du travail. Laissez-leur un minimum de liberté.

Balance

Très sympa cette pleine Lune, surtout pour ceux qui reçoivent les tristes influx de Saturne. Vos valises seront moins lourdes, la vie vous paraîtra plus simple. Et comme Saturne rétrograde, cela pourrait s'installer pour quelque temps ; il faut encore passer une partie de ce mois de juin si vous êtes de fin septembre et début octobre, puis l'ambiance sera différente. Mais vous retrouverez le problème saturnien une dernière fois en octobre, novembre.

Scorpion

Une interrogation s'ajoutant à une autre, 1er décan, on dirait que vous vous créez un ou des problèmes qui ne devraient pas prendre autant d'importance. Cela dit, la dissonance que vous envoie Mars peut correspondre à un désaccord avec l'un de vos proches ou avec quelqu'un à votre boulot, probablement un chef. Vous cherchez à imposer votre volonté, ou votre manière de faire, mais vous êtes face à quelqu'un qui, apparemment, ne se laisse pas faire !

Sagittaire

Pour cette pleine Lune, la Lune se trouve dans votre signe et vous voit d'humeur très changeante sur un sujet qui est quand même assez préoccupant. En fait, vous hésitez à vous faire une opinion ou à vous exprimer sur ce sujet, mais les influx que Mars vous envoie vous obligeront, tôt ou tard, à dire ce que vous avez en tête. Cela concerne surtout le 1er décan car c'est lui qui reçoit les influx de Mars, précisément située dans un secteur de communication.

Capricorne

1er décan, la pleine Lune vous donne l'impression qu'on ne prend pas votre travail assez au sérieux. Il peut y avoir un important flottement dans ce domaine. Vous êtes de ceux qui reçoivent Saturne et cela peut effectivement vous avoir privé de votre travail, à moins qu'on ne vous ait enlevé des responsabilités. Vous vous battez pour les récupérer, mais on peut penser que si vous lâchez prise, vous aurez autre chose en échange (bon aspect d'Uranus).

Verseau

Une jolie pleine Lune qui va compenser ou même parfois récompenser vos efforts. Mais elle peut aussi éclairer une affaire sentimentale qui vous tracasse. Ou un problème avec l'un de vos enfants... Mars n'étant pas loin, il se peut que vous mettiez la pression à cet enfant, surtout s'il ou elle passe bientôt le Bac. Mais il n'est pas sûr que cette pression soit positive, au contraire, cela peut accentuer un manque de confiance et lui donner la sensation qu'il n'y arrivera pas.

Poissons

La pleine Lune met en lumière une ou des zones de votre passé dont vous pouvez tirer une leçon, 1er décan. Vous pouvez encore mieux redresser la barre. Vous avez déjà fait du bon boulot, d'ailleurs Saturne est rétrograde ce qui indique une période de réflexion, suivie d'une reprise de votre progression à partir de septembre. Mais une question se pose à propos d'argent ou, éventuellement, de l'achat d'un bien et de l'argent qu'il vous faut.