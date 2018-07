L'horoscope du 29 mai 2017

publié le 29/05/2017 à 06:48

Gémeaux

3e décan, vous allez recevoir des influx qui vous inciteront à vous prendre en main et parfois même à changer votre fusil d'épaule. Né après le 16 juin en particulier. Ce n'est pas forcément négatif, peut-être que vous allez changer de job par exemple mais que l'idée de quitter l'ancien (et les relations que vous avez avec vos collègues ou supérieurs) vous ennuie un peu. Néanmoins, il se peut qu'une nouvelle aventure vous attende et quel Gémeaux tournerait le dos à ce genre de situation ?

Bélier

Des polémiques vont émailler cette semaine, mais vous serez content de pouvoir défendre votre point de vue. Seulement, prenez juste la mesure de vos propos. Surtout s'il s'agit de dire à quel point vous aimez ou détestez quelqu'un : vous risquez d'aller trop loin et de provoquer un affrontement que vous n'aviez pas prévu. Il se peut même qu'on vous ostracise à cause de vos propos, beaucoup trop sectaires selon certains de vos interlocuteurs (ou lecteurs).

Taureau

On ne va pas chipoter, surtout pour le 2e décan qui dispose de Mercure et de son alliance avec Pluton. De tous les signes, vous serez celui qui y voit le plus clair. En particulier si vous êtes né autour des 8, 9, 10 mai : vous comprendrez tout de manière instinctive, sans pouvoir expliquer les choses et vous verrez juste à chaque fois. 1er décan, Mars vous enverra de bons influx à partir de la fin de la semaine et il est possible que vous ayez un déplacement à faire, mais gare aux excès de vitesse.

Cancer

C'est du lourd cette semaine pour ceux du 3e décan, nés après le 18 juillet. Vous aurez certainement un choix à faire et cela provoquera de fortes tensions. Mais même si vous ressentez une pression ou si vous avez l'impression qu'il y a urgence, ne vous laissez pas avoir : vous avez du temps devant vous et c'est lui qui vous dira ce que vous pouvez ou devez faire. Ne laissez personne vous dicter votre conduite, c'est à vous de vous déterminer.

Lion

Prévoyez une bonne semaine, et elle démarre bien puisque la Lune est chez vous. Elle décuple votre besoin de séduire, mais aussi de vous conduire avec classe. Vous avez beaucoup d'atouts en mains, en particulier si vous êtes du 3e décan : vous avez réalisé ou êtes en train de réaliser quelque chose qui vous a pris du temps mais qui va faire beaucoup pour votre réputation. Soyez patient, les résultats seront évidents à partir de juillet-août.

Vierge

Bonne nouvelle, la désagréable dissonance de Mars se termine cette semaine. Elle vous mettait sur les dents 3e décan car vous n'aviez pas les moyens de vos ambitions. Les blocages vont céder progressivement (né après le 18 septembre) et Mars entrera dimanche chez l'ami Cancer d'où elle enverra de toniques influx à votre 1er décan. Mais ce lundi, Mars et Saturne sont toujours en opposition : ne tentez rien et ne demandez rien à personne.

Balance

C'est du gâteau pour la plupart d'entre vous, sauf si vous êtes né après le 18/10 et qu'Uranus met la pagaille dans votre relation : pas d'amélioration cette semaine. En effet, Vénus (votre planète) sera opposée à la fameuse Uranus jusqu'au mardi 6 juin, et la championne des remises en question et autres retournements de situation va encore faire des siennes. Mais vous avez l'habitude maintenant, vous savez certainement comment vous en défendre.

Scorpion

Une semaine marquée par un premier quartier de Lune favorable à vos projets et s'il n'y a encore rien à l'horizon, c'est à partir d'août que vous serez sollicité. Vous saurez saisir une occasion à la volée (côté boulot probablement), quelqu'un vous signalant une offre d'emploi qui pourrait vous convenir (par exemple). A moins que vous ne réussissiez à obtenir une augmentation là où vous travaillez ; certains seront même récompensés (1er décan à partir d'août donc).

Sagittaire

Pour vous, la bonne nouvelle, c'est que Jupiter repart bientôt en marche directe et que vous n'aurez plus longtemps à attendre pour concrétiser l'un de vos espoirs, 2e décan. Mais il faut tenir compte de cette désagréable dissonance de Neptune, qui touche ceux qui sont nés autour des 5 et 6 décembre et qui sont justement ceux qui espèrent quelque chose d'important. S'il vous plaît, ne mettez pas tous vos oeufs dans le même panier, ni la charrue avant les boeufs.

Capricorne

Né entre le 5 et le 11 janvier, une semaine où vous serez content de votre travail et de ce qu'il vous apporte comme satisfactions personnelles et parfois financières. Vous n'êtes pas tous très intéressés par l'argent, sauf quand il manque bien sûr, mais autrement vos motivations sont ailleurs. Et ce sont justement ces motivations liées au travail bien fait et aux bons résultats qui seront au premier plan pour ceux cités plus haut. Mais né après le 14 janvier, prévoyez du remue-ménage.

Verseau

Vous êtes toujours bien traité par les astres, surtout 3e décan, mais ça va commencer à bouger de nouveau pour le 2e décan à partir de la semaine prochaine, promis. Il y a quelque chose, un projet qui traîne ou qui ne vous apporte pas la satisfaction attendue et comme vous n'êtes pas patient vous l'aviez complètement mis de côté... Mais, né autour des 1er, 2, 3 février vous verrez que les prochaines semaines et surtout celle du 12 au 18 (11, 12, 13 juin) vous plairont beaucoup.

Poissons

Il se peut qu'on vous fasse une offre trop belle pour être honnête, surtout si vous êtes du 2e décan né vers les 4, 5 mars. Examinez tout à la loupe avant d'accepter. Et même si vous prenez des tas de précautions, il n'est pas exclu qu'il s'agisse d'une arnaque. Cela dit, ce n'est peut-être pas de nature financière, vous pouvez vous faire arnaquer sentimentalement (à moins que ça ne soit déjà fait) et vous vous sentirez encore plus floué en fin de semaine.