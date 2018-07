L'horoscope du 29 juin 2018

publié le 29/06/2018 à 06:28

Bélier

Les signes de Feu comme le vôtre sont valorisés par Mercure, vous volerez souvent la vedette aux autres et pour dire des vérités qui frapperont les esprits. Vous donnerez l'impression de détenir LA vérité et qu'il faut vous écouter (1er décan jusqu'au 6 juillet). Mais Mercure va faire des allers et retours entre le 2e et le 3e décan, et c'est une question liée à votre image et à votre réputation qui se posera. Surtout 3e décan né autour du 13 avril, 2e décan né début avril.

Taureau

Vous aussi serez sensible à la dissonance de Mercure en Lion avec Uranus dans votre signe. 1er décan, un de vos interlocuteurs peut changer d'avis brusquement et vous en serez très perturbé. Cette personne peut autant appartenir à votre vie professionnelle qu'à votre vie privée et vous aurez du mal à ne pas réagir fortement, en disant des choses que vous regretterez par la suite. Essayez de réfléchir avant de vous exprimer, de ne pas laisser vos émotions l'emporter.

Gémeaux

Votre humour vous attirera les bonnes grâces de tous et votre sens de l'observation sera votre meilleur atout. D'ailleurs, certains feront une étonnante découverte. Cela ne concerne que le 1er décan, et surtout le début du signe. Toutefois, les autres Gémeaux, 2e et 3e décan, recevront longuement l'aspect de Mercure car elle s'attarde en Lion tout juillet et tout août. Il est possible qu'après le 26 juillet vous soyez dans l'attente de quelque chose, et ce jusqu'au 19 août !

Cancer

Ça s'annonce bien du côté des affaires, vous allez remporter un marché ou obtenir une rallonge de budget, ou encore recevoir une somme qu'on vous devait. En tout cas, quoi qu'il se passe, vous serez surpris car Mercure (qui est aux manettes) sera en relation avec Uranus, la planète des imprévus. Cela dit, à l'inverse mais que dans certains cas, il se peut qu'on vous réclame une somme que vous ne pensiez pas devoir payer. Tout cela ne concerne, pour l'instant, que le 1er décan.

Lion

Fâchée avec Uranus, Mercure risque de vous jouer un mauvais tour. On vous transmet une nouvelle, 1er décan, qui risque de beaucoup vous perturber. C'est-à-dire que Mercure active les influx d'Uranus, qui trône au zénith de votre zodiaque et poursuit sa réforme, que ce soit dans le monde du travail ou dans le domaine de la famille (en ce qui vous concerne). D'une manière plus générale, et vous y serez sensible, l'économie pourrait être un gros problème.

Vierge

En Lion, votre planète vous demande de laisser tomber vos raisonnements alambiqués et de laisser la place à l'intuition. Vous serez surpris du résultat. Vous avez une manière de réfléchir et d'exprimer ce que vous déduisez qui est toujours la même, vous revenez plusieurs fois sur le sujet, tant que vous n'avez pas tout décortiqué. Ce que vous demande Mercure et qui ne va durer qu'une journée tout au plus, c'est de croire en votre intuition, même si elle n'est pas rationnelle.

Balance

Votre sens de l'anticipation est accentué avec Mercure en Lion ; vous aurez la surprise de voir que vos prévisions, dans certains domaines, sont exactes. Des prévisions que vous avez faites il y a quelque temps et que le 1er décan peut encore faire jusqu'au 6 juillet ; elles seront assez précises pour impressionner vos interlocuteurs. Toutefois, les pouvoirs de Mercure ne se limitent pas là, l'amitié et les petits coups de pouce du destin sont également attribués à cette planète.

Scorpion

1er décan, Mercure active l'opposition d'Uranus et cela crée des tensions avec l'un de vos proches. Votre conjoint, a priori, ou l'un de vos associés professionnels. La relation risque de prendre un tour un peu violent, il faut absolument que vous y mettiez du vôtre pour que cela ne soit pas explosif. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions, elles ne tiendront pas la route. D'ailleurs, vous pourriez déjà en avoir pris une et changer d'avis aujourd'hui.

Sagittaire

Avec Mercure en Lion vous avez tout bon. Elle occupe le meilleur signe de votre zodiaque, celui qui vous aide à vous faire respecter et à améliorer votre image. Mais Mercure si est rapide au début (1er décan jusqu'au 6 juillet), elle commencera à ralentir au cours du mois et s'arrêtera dans le 3e décan avant de rétrograder. Elle va rester en Lion tout juillet et tout août, ceux des 2e et 3e décan ayant certainement eu une sympathique promesse qui traîne un peu, ou une affaire en suspens (après le 26).

Capricorne

Votre perspicacité sera à son maximum, vos interlocuteurs ne comprendront pas comment vous pouvez lire en eux à ce point. Un atout de taille pour le 1er décan ; pour l'instant (jusqu'au 6). Mais le 2e et le 3e décan seront concernés par la station et la rétrogradation de Mercure, qui indique que vous n'aurez pas de réponse immédiate si vous avez demandé une augmentation ou un prêt. Une affaire d'héritage peut également être parmi vos préoccupations.

Verseau

La dissonance d'Uranus étant activée par Mercure, le 1er décan risque d'être abasourdi par une nouvelle des plus étonnantes et des plus perturbantes. Un coup de semonce, ou au contraire un grand pas en avant mais qui vous demande d'accepter des changements qui vous sembleront difficiles à gérer... Par la suite, Mercure s'arrêtera dans votre 3e décan puis rétrogradera dans le 2ème : si on vous a fait une offre, ou si vous en avez fait une, pas de réponse avant le 19 août.

Poissons

Évitez de vous noyer dans les détails, c'est ce à quoi Mercure peut vous inciter. Prenez du recul à chaque fois que vous sentirez qu'un sujet vous travaille. Vous allez peut-être partir en vacances et il est très possible que vous ayez beaucoup de critiques à faire sur le lieu que vous avez choisi. Et comme Mercure reste en Lion tout juillet et tout août, vous n'y échapperez pas, surtout 3e décan né autour du 14 mars et 2e décan né les premiers jours de mars (autour du 19 août).