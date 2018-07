L'horoscope du 29 juin 2017

publié le 29/06/2017 à 06:34

Cancer

C'est toujours très agité côté échanges pour ceux du 2e décan, nés après le 7 juillet. Courage, les planètes coupables s'éloigneront rapidement à partir de demain. Vous serez donc moins dans la colère et dans le ressentiment. Toutefois, Mars sera encore chez vous pour la fin de la semaine (né les 8 et 9 juillet), et il faudra canaliser votre énergie dans le bon sens : faites du sport, dépensez cette énergie de manière à ce qu'elle soit positive et ne se retourne pas contre vous.

Bélier

Encore en Vierge, la Lune vous conseille prudence et réflexion, autant avant d'agir que de prendre la parole. Mais né vers le 6, vous aurez du mal à vous raisonner. Vous vous emporterez malgré vous, et cela peut aussi atteindre ceux des 7, 8 ou 9 avril. Mars vous pousse malgré vous à agir, à parler, à prendre des initiatives qui peuvent être un peu aventureuses. Mais ce n'est jamais ça qui vous arrête puisque vous ne détestez pas vous mettre en danger !

Taureau

Vous êtes encore le plus sage d'entre tous et certains signes, le Cancer ou le Bélier feraient bien de vous demander conseil. Vous serez semble-t-il des plus pertinents. Certains, nés autour du 7 mai, ne ménageront pas leurs interlocuteurs, mais c'est parce que ceux-ci auront besoin d'être remués, mis face à leur problème qu'ils s'évertuent à ne pas voir tel qu'il est. Des situations parfois difficiles à vivre pour les Cancer du 2e et 3e décan par exemple, ou les Bélier de ces mêmes décans.

Gémeaux

La chanson " comme d'habitude " n'a pas été écrite pour vous, car ce que vous détestez dans la vie, ce sont justement ces habitudes qui vous envahiront aujourd'hui. Inutile de lutter contre, c'est un des effets de la Lune en Vierge et des aspects qu'elle forme. Cela ne durera que quelques heures, mais vous aurez l'impression d'être dans un profond ennui, ceux du 3e décan étant évidemment encore plus sensibles à cette sensation de morosité, de répétition des habitudes que les autres.

Lion

Une histoire d'argent sera l'objet de tous vos soucis pendant quelques heures. Cela n'aura rien de très important, c'est vous qui en ferez un sujet classé secret défense. Ça vous prendra la tête alors qu'il y a peut-être des choses plus importantes à considérer, et plus positives surtout. Notamment si vous êtes du 3e décan : en vous montrant consensuel et en essayant d'accepter un compromis, vous pourriez obtenir quelque chose à quoi vous semblez tenir...

Vierge

Vous êtes un peu embrumé ce matin, notamment 2e décan. Vous aurez du mal à vous défaire d'une impression d'être là sans être là, mais cela s'effacera dans la matinée. Cela vient de l'opposition de Neptune (dont il est souvent question) et qui est, en tout cas pour le 2e décan, un des temps forts de votre vie, même si vous n'en êtes pas encore conscient. Pour le 3e décan, la dissonance de Saturne est moins active et vous êtes moins freiné ou dévalorisé, mais elle est néanmoins toujours présente.

Balance

Il semble que vous serez perturbé par l'attitude agressive d'un proche ou d'un supérieur. L'enfant qui est en vous ressurgira et vous vous sentirez vulnérable. Mais vous avez de quoi vous défendre, plus que vous ne le pensez, n'hésitez pas à utiliser vos armes pour attaquer à votre tour (c'est la meilleure défense) vous ne blesserez ni ne tuerez personne. 2e et 3e décan, vous êtes concerné, alors que le 1er est dans une ambiance très différente et... beaucoup plus calme.

Scorpion

Vous pourriez avoir un petit compte à régler avec l'une de vos relations, professionnelle ou amicale. Mais, s'il vous plaît, n'y allez pas trop fort, d'accord ? Je pense que vous vous connaissez et que vous savez que vous êtes capable de faire mal quand vous êtes blessé. Le problème, c'est que ces blessures sont souvent exagérées par votre imagination, ou n'existent que dans votre tête. Aussi, prenez du recul et analysez la situation attentivement.

Sagittaire

Encore une de ces journées où le 3e décan se dira : mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Toutefois, croyez-moi, vous allez bientôt repartir sur de nouvelles bases. Les conventions, représentées par Saturne (je dois, il faut) ont été envahissantes et peuvent vous avoir fait commettre des erreurs ; à moins que vous ne vous soyez trouvé en échec (le Sagittaire, plus que d'autres, déteste l'échec). Mais le temps passant, vous en tirerez la leçon (il le faut) et vous repartirez du bon pied.

Capricorne

Vous n'avez pas d'autre solution que d'accepter un compromis, ou d'en proposer un si vous êtes du 2e décan, né autour du 7. Même si votre orgueil en prend un coup. Votre intérêt est de vous entendre avec votre interlocuteur dès aujourd'hui si possible. L'aspect incriminé se défait demain, mais néanmoins Mars restera opposée à vous si vous êtes né avant le 11 janvier, vous promettant une fin de semaine un peu remuante sur le plan des relations.

Verseau

Vous risquez de vous fixer obsessionnellement sur un problème pratique, auquel vous accordez une importance démesurée. Reprenez le contrôle s'il vous plaît ! Vous le pouvez tout à fait, ne laissez pas tant de pouvoir à votre imaginaire, c'est lui qui " gonfle " les idées qui vous assaillent. Et ce n'est pas nouveau, c'est une tendance qui s'exprime assez souvent : vous vous fixez sur quelque chose de négatif et ne voyez que ça tant que vous ne l'avez pas réglé.

Poissons

Vous êtes perturbé par des freins, des difficultés dont vous ne voyez pas le bout 3e décan. Mais soyez positif, aujourd'hui Vénus vous offre une agréable compensation. La douceur de la présence d'un proche pour les uns, de bons conseils pour les autres, ou encore un petit déplacement en prévision et qui vous donne une bouffée d'air frais. En revanche, 2e décan né autour du 7 mars, vous n'aurez pas la langue dans votre poche, ni la langue de bois si on vous questionne.