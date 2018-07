L'horoscope du 29 juillet 2018

publié le 29/07/2018 à 06:31

Bélier

Né en mars, si vous avez un projet qui demande que vous empruntiez de l'argent, allez-y en douceur, ne vous laissez pas étrangler par une trop grosse dette. Vous seriez sans cesse en équilibre instable sur le plan financier et cela prendrait un peu trop de place dans votre tête. Vous êtes limité pour l'instant, mais à la fin de l'année vous vivrez différemment l'aléatoire de la situation et, de plus, Jupiter arrivera pour ajouter le petit facteur chance dont vous avez besoin.

Taureau

Né en avril, vous êtes encore très mal servi par Mars et Uranus qui vous imposent des contraintes, physiques ou autres et on sait à quel point vous les détestez. Étant donné que vous êtes un signe à la fois tourné vers la sensualité, les plaisirs et vers l'argent, c'est l'un de ces domaines qui risque de vous créer des difficultés. D'éventuels remous dans l'économie mondiale pourraient aussi avoir, éventuellement, une répercussion sur certains d'entre vous.

Gémeaux

Lune et Mercure s'opposent aujourd'hui et si vous êtes du 3e décan, on ne pourra que remarquer à quel point vous êtes nerveux, même si cela reste intérieur. Vous enverrez malgré vous des signaux et vos proches qui vous connaissent le mieux comprendront très vite que quelque chose vous tracasse. Mais il est possible que vous exagériez un petit problème de relation avec un membre de votre entourage et qu'à force d'y penser, vous vous preniez beaucoup la tête pour pas grand-chose.

Cancer

Qu'il soit question d'un achat ou d'une vente, vous serez préoccupé par votre argent aujourd'hui. Une transaction peut traîner, Mercure étant rétrograde. Mais ne vous mettez pas non plus la rate au court-bouillon, vous aurez tendance à exagérer le problème et à ne penser qu'à ça. En réalité, seul le 3e décan sera concerné, alors que tout baigne pour le 2ème. C'est un peu moins top pour le 1er, à cause d'un problème de couple ou d'un choix à faire.

Lion

Mercure étant rétrograde jusqu'au 19 août, mettez-vous en vacances car rien de concret n'aboutira avant cette date, d'autant plus que Mercure est chez vous. Ne signez rien, ne vous engagez dans rien, notamment 3e décan né autour du 16 août. Né autour du 4 août, vous risquez d'attendre une réponse ou des nouvelles de quelqu'un jusqu'à ce que Mercure reprenne une marche directe, c'est-à-dire le 19 août. Tout reprendra alors son cours normal.

Vierge

Né en août, parmi les éléments positifs liés au bon aspect qu'Uranus vous envoie, il y a une évolution : vous vous libérez peu à peu de tout un carcan de certitudes. Vous qui pensez sans cesse, qui êtes vigilant et en alerte, une expérience nouvelle va vous apprendre à mieux canaliser vos pensées, à ne plus être victime de leur éternelle présence qui vous empêche parfois d'être dans l'action, et plus souvent d'avoir un bon sommeil. C'est votre mental le coupable !

Balance

Vos amours sont pâlichonnes, elles ne flamboient pas et vous ne voyez que les défauts de l'autre... Attendez le 6 août que Vénus aborde votre signe ! Après un petit passage à vide dû à son opposition avec Saturne (une partie du 1er décan) vous n'aurez que du plaisir et des loisirs à l'horizon. Mais pour l'instant, le 3e décan ne peut que faire profil bas et surtout ne pas partager ce qu'il ressent, de crainte que l'autre ne le prenne mal.

Scorpion

Uranus est encore active pour les natifs d'octobre, les remous s'accentuent, le plus souvent dans votre couple. Mais certains se remettent eux-mêmes en question. C'est plus rare, certes, car vous êtes un signe fixe qui n'accepte pratiquement jamais de réviser sa constitution mais quand vous vous y mettez, vous faites un grand ménage ! Comme je vous le dis toujours : avec le Scorpion c'est tout ou rien ! Et comme Mars est rétrograde, vos mouvements restent très intérieurs.

Sagittaire

Mais que fait donc Jupiter, votre planète ? Pour l'instant elle vous protège des gros soucis, tout en vous en créant des petits. Disons que vous avez des tracasseries. Et que le 2e et le 3e décan sont les seuls à en avoir des échos. En revanche, le 1er décan doit préparer quelque chose... En effet, Jupiter sera bientôt dans votre champ d'action, sans pour autant être déjà chez vous, mais vous avez certainement une idée de ce qui va vous permettre de vous développer au dernier trimestre.

Capricorne

Votre signe est géré par Saturne, la planète qui nous construit. Elle représente le squelette, les os et votre colonne vertébrale. Celle-ci est votre point faible. Quand vous avez des problèmes, ils se portent souvent sur cette dernière, sur vos genoux, vos hanches... Évidemment, cela se sent beaucoup moins voire pas du tout quand vous êtes jeune, et c'est quand vous prenez de l'âge que vos os commencent à vous faire souffrir, ce qui doit être le cas en ce moment pour le 1er décan.

Verseau

Mars et Uranus provoquent quelques secousses chez les natifs de janvier, Uranus balaye de vieilles habitudes et Mars vous demande de faire du nouveau. C'est une des interprétations que l'on peut donner de cette conjoncture, mais il y en a plusieurs autres. Un déménagement peut être au programme (je l'ai déjà évoqué), de même que vous pouvez vous-même vous débarrasser d'un vieux schéma ou d'un lien que vous croyiez coupé et qui ne l'était pas. A vos ciseaux !

Poissons

2e décan, si vous avez une admiration sans borne pour quelqu'un, ou un amour inconditionnel, essayez de garder une part d'esprit critique. Cela vous aidera à ne pas être dupe si jamais vous avez affaire à quelqu'un ou quelqu'une de très intéressé et qui cherche avant tout à vous manipuler. Né après le 4 mars, si votre histoire a moins de 3 mois, vous ne voyez que certaines facettes de l'autre, les meilleures, mais attendez un peu de voir les moins bonnes...