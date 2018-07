L'horoscope du 29 janvier 2018

publié le 29/01/2018 à 06:32

Bélier

Ce n'est peut-être pas une semaine mémorable mais vous aurez quelques opportunités chanceuses, des idées qu'on vous apportera sur un plateau. Et dont vous saurez évidemment quoi faire. 1er décan, ce sera grâce à Mercure qui entre mercredi en Verseau. Mais c'est peut-être vous-même qui étonnerez et surprendrez grâce à vos idées ou à des discours qui tranchent sur le discours ambiant. Vous serez plus direct et plus provocateur que vous ne l'êtes, mais ça ne déplaira pas.

Taureau

Dans un contexte où vous aurez plus d'obligations que d'occasions de contempler l'oeuvre de la nature, vous vous sentirez un peu à l'étroit cette semaine. Vous serez souvent mécontent parce que ce qu'on vous demandera prendra plus de temps que vous l'aviez prévu et vous ne pourrez pas faire tout ce que vous avez envie de faire. 1er décan surtout, il faudra retrousser vos manches et vous faire confiance. 2e décan, un rendez-vous ou une démarche peut vous ennuyer jusqu'à vendredi.

Gémeaux

En gros, à partir de mercredi, vous n'avez que des bons aspects des planètes en Verseau. Seuls ceux de mai auront affaire à quelqu'un de pas commode. Mais ils peuvent aussi avoir un choix un peu difficile à faire, ou devoir s'écraser face à un personnage important et dont ils ont besoin ; pas question de traiter cette personne comme si c'était votre " pote ", il faudra lui montrer du respect. 2e décan, de bons influx de Vénus vous font voir la vie en rose, et ce jusqu'à vendredi.

Cancer

Jusqu'à l'arrivée des planètes en Poissons, d'ici une quinzaine de jours, vous ne serez pas très détendu, mais vous ferez forte impression lorsque vous négocierez. Surtout après mercredi, quand Mercure entrera en Verseau où se trouvent déjà le Soleil et Vénus. Vous pourriez faire rentrer de l'argent, pour vous ou pour votre entreprise, la journée de vendredi étant la meilleure. 3e décan, après quelques énervements la semaine dernière, le calme revient à partir de demain.

Lion

Cette semaine, tout viendra des autres, tout passera par les autres et un travail d'équipe peut porter ses fruits, 1er décan, soyez le plus arrangeant possible. Vous vous énerverez peut-être après un membre de l'équipe ou après un collègue qui voudra que vous justifiiez vos actions et décisions, mais faites-le de bonne grâce, cette personne pourrait s'avérer être d'une aide très efficace. 3e décan, vous êtes toujours en plein travaux ou en passe de déménager d'ici le mois de mai.

Vierge

Gardez votre calme si vous êtes né en août, Mars risque de vous faire perdre votre sang-froid ou alors de vous donner de la fièvre pendant 2 ou 3 jours. La planète de l'agressivité, tant positive que négative, est en aspect de tension avec vous et vous pouvez aussi vous en vouloir pour une mauvaise décision, ou alors être débordé de travail. Ce dernier point étant le plus probable pour une majorité. 2e décan, vous aurez l'occasion de bien vous entendre avec un ou une collègue.

Balance

Vous faites partie des signes d'Air, ceux qui sont les mieux servis cette semaine, que vous soyez du 1er ou du 2e décan ; vous saurez attirer l'attention sur vous. Dans votre travail pour la plupart, mais aussi par votre charme pour certains. Vous prendrez vos interlocuteurs par les sentiments, les flatterez et cela marchera ! Les questions tournant autour des enfants seront aussi en vedette. 3e décan, gains ou pertes ? En tout cas l'argent peut être une préoccupation, surtout si vous cherchez à acheter.

Scorpion

Quelle que soient vos activités, vous aurez besoin d'être sur le terrain et de faire comprendre à certains qu'il ne faut pas marcher sur vos plates-bandes. Vous serez dans la volonté de vous protéger et ce sont vos prérogatives que vous protégerez. Vous le ferez à votre manière, laquelle n'est pas toujours très orthodoxe mais pour vous, seul le résultat compte. Le 1er décan à partir de mercredi et le 2e jusqu'à samedi seront concernés. 3e décan, canalisez vos émotions ce week-end.

Sagittaire

Une belle semaine, surtout pour le 2e décan. Ce sera bien aussi pour le 1er mais vous devrez probablement vous investir à fond pour régler un problème rapidement. Cela concernera peut-être l'un de vos enfants qui dépasse les bornes en cherchant par tous les moyens à s'opposer à vous, voire à vous faire sortir de vos gonds. Mais vous pouvez aussi avoir un travail à faire dans un délai imparti. 2e décan, c'est Vénus qui sera votre meilleure alliée dans tout échange pro ou toute conversation personnelle.

Capricorne

On oublie les contrariétés du week-end 3e décan, parce que de toute façon Jupiter protège vos projets et quelle que soit votre décision, vous en serez content. Comme toujours, les choses ou les émotions générées par les événements, actuels ou à venir, prendront du temps avant d'être vraiment digérés, mais peut-être trouverez-vous, justement grâce à Jupiter, le moyen d'optimiser ce que vous vivez. D'y trouver quelque chose d'enrichissant sur le plan spirituel peut-être.

Verseau

C'est une semaine excitante, à la fois sur le plan affectif puisque Vénus est chez vous et sur le plan du quotidien, du boulot, avec Mercure qui arrive aussi chez vous. Ce sera le jour de la pleine Lune, mercredi, et Mercure sera tout de suite en harmonie avec Mars, ce qui vous rendra un peu plus offensif en parole et en actes. Peut-être aurez-vous une idée à défendre, et vous le ferez sans états d'âme (1er décan surtout). Autre " événement ", la dissonance Vénus/Jupiter qui fera sauter les barrières qui, parfois, vous séparent de l'autre.

Poissons

Vous êtes un peu moins gâté qu'auparavant si vous êtes né avant le 11 mars. Vous pourriez vous sentir submergé par une foule de détails contrariants à régler. Peut-être parce que vous n'aimez pas vous occuper de ce genre de détails matériels, vous avez l'impression tout d'un coup d'être obligé de le faire, et cela prend tout de suite des allures d'obligations liberticides. Né après le 11 mars, vous recevez de bons influx de Jupiter et ils vous donnent une grande liberté d'action.