L'horoscope du 29 février 2020

publié le 29/02/2020 à 05:30

Bélier

Vénus est chez vous, 3e décan et ses dissonances d'aujourd'hui sont contrariantes, mais vous pourrez les dépasser en essayant de ne pas prendre les choses trop à coeur. Ce n'est pas que vous les exagérez (né autour du 14 avril surtout), mais vous y accordez une trop grande importance. Quoi qu'il se passe, essayez de ne pas avoir le nez dans le guidon, de relativiser et surtout de garder votre confiance en vous et en vos capacités. Elles sont intactes.

Taureau

La conjoncture ne vous concerne pas, mais vous serez malgré tout en écho avec elle. C'est la situation en général qui vous semblera être dans une sorte d'impasse. Cela peut vous affecter très moyennement, ou au contraire (selon votre ascendant) vous créer des angoisses, des peurs le plus souvent irrationnelles. Certes vous êtes pragmatique, vous n'êtes pas soumis à votre imagination, mais vous aggravez ce que vous voyez, entendez ou lisez (3ème décan).

Gémeaux

La conjoncture occupe un secteur qui parle d'argent, surtout pour le 3ème décan ; vous en avez besoin pour un projet et vous ne voyez pas de solution se pointer à l'horizon. Un projet auquel vous pensez peut-être depuis longtemps et que vous devez, faute de moyens, réviser dans sa forme et dans son fond. Il peut aussi être question d'un héritage et du fait que, éventuellement, vos frères et soeurs font barrage à ce que vous voulez.

Cancer

Les dissonances sur Vénus touchent des secteurs dédiés à vos relations, amicales ou amoureuses : vous constatez que vous avez trop vite donné votre confiance et que l'autre en abuse et même qu'il/elle abuse de vos faiblesses. En fait cette personne possède une forte intuition et capte tous vos états d'âme, comme s'il ou elle lisait en vous (3ème décan). Mais d'autres aspects (positifs) de votre thème pourraient atténuer les effets de Vénus.

Lion

A priori, vous n'aurez pas trop d'échos de la conjoncture, 3e décan, vous avez toutes les armes qu'il faut pour vous défendre, si jamais on cherche à vous manipuler, bien sûr ! Vous semblez être assez fort, assez sûr de vous, et il faut que vous vous arrangiez pour que les autres ne voient que cette apparence, c'est-à-dire cette forte confiance en vous et en votre force intérieure. De votre côté, ne laissez rien ni personne miner cette force.

Vierge

Vous ne serez sensible aux dissonances de Vénus que si vous êtes actuellement en mauvaise posture. Mais cela ne semble pas être le cas, au contraire le ciel est avec vous. Donc, quoi qu'il se passe, vous montrerez de l'indifférence et cela, même si elle est feinte. Les dissonances peuvent cependant révéler un petit et passager souci financier pour ceux du 3ème décan, mais rien qui ne puisse vous empêcher de dormir la nuit.

Balance

3ème décan, ce n'est pas vous le problème, c'est votre partenaire - affectif ou professionnel. Mais apparemment, l'autre essaye de vous faire croire le contraire ! Ne tombez surtout pas dans le piège tendu et qui vous obligerait encore une fois à vous justifier. La meilleure attitude à avoir face aux " méchants " c'est de les ignorer superbement, de faire comme si de rien n'était. " Ah, tu penses comme ça ? Moi, je pense le contraire ". L'important étant ce que vous pensez, vous.

Scorpion

Si la conjoncture se manifeste, mais ce n'est pas sûr, ce sont vos relations au travail qui peuvent être en question, l'un de vos collègues se montrant jaloux et envieux. Si ce n'était que ça... Mais il/elle essaye aussi de vous dévaloriser, de faire croire aux autres que vous ne travaillez pas beaucoup ou que le fauteur de troubles dans le service, c'est vous... Toutefois, ne faites pas non plus de parano : vous pouvez exagérer la situation.

Sagittaire

Vous faites partie des signes épargnés par la conjoncture, sauf peut-être si vous êtes du 3ème décan : c'est une histoire d'argent, déjà évoquée, qui peut vous prendre la tête. Vous devez peut-être une grosse somme et ne savez pas comment la rembourser ? Peu de gens ou d'établissements refusent les paiements étalés, donc tentez votre chance même si cela vous demande de passer sur votre orgueil... Certains pourraient cependant manquer totalement de fonds.

Capricorne

La dissonance de Vénus peut avoir un effet un peu minant sur votre stabilité intérieure. Le fait est que quelqu'un de la famille a un problème et que vous ne pouvez pas l'aider. Sauf si c'est l'un de vos enfants, évidemment, mais ce n'est pas forcément votre cas et même si c'est l'un de vos enfants et que c'est un adulte, il est toujours très difficile de se dire qu'on ne peut rien faire. Sachez que le fait que vous soyez présent est déjà très important.

Verseau

Votre relation avec un ami de coeur vous semblera être dans l'impasse. Il se peut que vous ayez fait un mauvais choix, que cette personne ne vous aime pas tant que ça. Ces jours-ci, 3e décan, avec les dissonances sur Vénus, vous trouvez que l'ambiance est un peu glaciale parce que l'autre ne montre que de l'indifférence à votre égard... Surtout si vous avez des problèmes et que vous avez besoin de soutien : on dirait que vous ne pouvez pas compter sur cette personne dans les moments difficiles.

Poissons

Fâchée avec Saturne et Pluton, Vénus vous dit d'être à l'écoute de vos proches. Parfois vous ne voyez pas qu'ils vont mal et vous tombez des nues quand ils vous le révèlent. Si vous flairez quelque chose (chez un frère, une soeur, un ado), faites confiance à votre instinct et essayez de vous débrouiller pour qu'il ou elle vous parle. Ne faites pas comme si de rien n'était, vous pourriez lui rendre un grand service en l'aidant à exprimer ce qui le ou la tracasse...