L'horoscope du 29 décembre 2016

publié le 29/12/2016 à 06:44

Capricorne

Chez vous, la nouvelle Lune s'accorde avec Neptune, Mars et Mercure. Cela vous donne une formidable intuition et une totale confiance en vos actions et décisions. Pour les artistes : votre inspiration sera au top ! Si vous êtes né aujourd'hui, en particulier bien sûr. Mais né autour du 29, vous en profitez aussi (né 3 ou 4 jours après en principe). Il se peut également que vous vous soyez découvert des trésors de tendresse pour quelqu'un de votre entourage, et même pour tous ceux avec qui vous avez des liens au quotidien (amis, etc.).

Bélier

La nouvelle Lune crée un climat quasi militaire si vous êtes né en mars. Vous allez devoir suivre des ordres, obéir, et ce n'est tellement pas dans votre nature ! Mais, vous absorberez peut-être une petite dose de Capricorne (où se fait la NL) et cela vous donnera le sens du devoir. Aussi, vous vous exécuterez (non sans râler comme d'habitude). En outre, étant donné que la nouvelle Lune est en bonne harmonie avec Mars, vous prendrez sur vous pour répondre aux demandes qui vous ont été faites.

Taureau

Une jolie configuration, active notamment pour ceux de fin avril qui sont en totale connexion avec le monde extérieur et pensent voir clair dans le coeur des autres. Cela peut autant être personnel, si vous avez un ami près de vous par exemple et que vous avez le sentiment que cela pourrait aller plus loin... Mais cela peut aussi vous donner une vision d'ensemble de l'état du monde et des enjeux stratégiques entre certains pays. Vous avez apparemment une bonne analyse.

Gémeaux

Je ne dis pas que vous allez trouver des solutions à tout, mais si vous utilisez bien votre belle machine à penser, vous agirez dans l'intérêt général et dans le vôtre ! Parce que, natif de mai, c'est un peu le problème en ce moment avec la dissonance de Mars : vous voulez tellement être à l'initiative, que vous prenez des décisions qui ne sont pas utiles, ou qui ne vont pas dans le bon sens ... Et attention aussi, à ne pas vous battre contre des moulins à vent (né fin mai, début juin).

Cancer

La nouvelle Lune est face à vous, natif de juin et ses rapports avec plusieurs planètes laissent penser que vous faites des alliances ou que vous créez du lien. Vous avez très bien pu rencontrer quelqu'un, sur qui vous avez encore des doutes, mais ils s'effaceront la semaine prochaine quand Vénus entrera en Poissons, un signe qui vous met raccord avec tout le monde. Vous pourriez aussi avoir une bonne nouvelle ou entendre parler d'une occasion à saisir dans l'immédiat.

Lion

La configuration en elle-même n'est pas mauvaise, mais les 1er et 2e décans ont une désagréable impression de routine. Alors que le 3e pourrait sortir les cotillons. Ou va les sortir... Il y a quelque chose en ce moment, et depuis quelque temps déjà, qui vous réjouit considérablement si vous êtes né après le 11 août. Une perspective qui peut, selon vous, " tout changer ". Mais attention, Uranus est présente dans la configuration aussi veillez à ne laisser aucune place à l'utopie.

Vierge

Si on vous cherche ou si vous êtes face à un choix, le ciel dit que vous saurez remettre l'autre à sa place (1er décan), et que le choix s'imposera de lui-même. Inutile de vous prendre la tête pendant des heures, vous savez très bien ce que vous avez à faire. Mais vous voulez le faire bien, dans les règles, alors que l'autre ne se comporte peut-être pas comme il/elle le devrait. Agissez comme lui/elle, de manière à lui servir de miroir ; peut-être modifiera-t-il son attitude ?

Balance

La nouvelle Lune vous pose une question, natif du 1er décan, concernant la famille et la façon dont vous êtes organisé : vous n'avez pas assez de temps pour vous. Or, vous vous êtes rendu compte que vous donniez tout et qu'on ne vous donnait pas grand-chose en retour. Le moment est venu de reprendre vos billes en douceur et de faire comprendre à votre conjoint et à vos enfants qu'ils peuvent compter sur vous, mais que vous n'êtes pas à leur service exclusif 24h sur 24.

Scorpion

Une excellente nouvelle Lune pour ceux de fin octobre, boostés par un fort désir de réussir et par un pouvoir de conviction que beaucoup pourraient vous envier. Et il ne manquera pas, comme d'habitude, d'y avoir des jaloux autour de vous : vous les flairez à des kilomètres à la ronde... D'ailleurs votre intuition est très accentuée par cette nouvelle Lune, qui est en harmonie avec Mars, Mercure et Neptune. Né entre le 30 octobre et le 3 novembre, vous avez une belle boîte à outil à disposition.

Sagittaire

La configuration s'adresse à ceux de fin novembre, qui ont tendance à se disperser en ce moment. La nouvelle Lune vous invite à retrouver votre concentration. Et si vous avez tendance à vous mettre facilement en colère depuis quelques jours, vous aurez la bonne idée de vous contrôler ; en tout cas aujourd'hui. Ce sera vraiment dans votre intérêt et c'est d'ailleurs ce que vous dit la nouvelle Lune : vous devez agir dans le sens de vos intérêts et non à contre-courant.

Verseau

Vous aurez la tête dans les nuages et il faudra faire attention à toutes ces petites maladresses ou gaffes qui sont fréquentes chez vous et qui font rire vos proches. Enfin, pas tout le monde ! Pour vous ce sont des détails et vous ne comprenez pas quand vos interlocuteurs semblent fâchés... Mais mettez-vous à leur niveau, au lieu de rester sur vos hauteurs. Mais peut-être que c'est votre intelligence qui vous gêne comme disait un candidat des Républicains...

Poissons

Une nouvelle Lune bien sympathique pour le 1er décan, qui décidément reprend une belle confiance en lui. Des relations amicales solides y sont pour beaucoup ! Vous avez réussi à vous construire un réseau relationnel sur lequel vous pouvez compter et qui vous le prouve souvent. Ce sera peut-être le cas aujourd'hui, grâce à cette jolie nouvelle Lune. De plus, elle vous aide à voir la réalité telle qu'elle est, sans y rajouter la dimension de rêve que vous y mettez trop souvent.