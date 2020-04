L'horoscope du 29 avril 2020

publié le 29/04/2020 à 05:30

Bélier

Plus susceptible que d'habitude, vous aurez des réactions qui risquent de perturber les autres, 3ème décan, parce qu'elles seront excessives et parfois incontrôlées. La Lune s'oppose à Jupiter et à Pluton aujourd'hui, et ce sera comme une brèche dans votre système de défense habituel, surtout né après le 14 avril. Essayez, autant que possible, de vous contrôler et de garder votre sang-froid, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'escalade.

Taureau

Né après le 10 mai, vos relations avec l'autorité ne seront pas top, vous serez trop inflexible, cela pourrait gâcher vos chances de mieux vous entendre avec un proche. Je vous en ai probablement déjà parlé, c'est Jupiter bien placée qui peut vous inciter à étendre votre autorité à vous, ou vous permettre de grimper un échelon, mais il faut aussi savoir vous faire apprécier et faire preuve de souplesse, surtout si vous avez affaire à l'autorité des autres.



Gémeaux

3ème décan, vous recevez de bons influx de Mars, si vous avez un projet en tête, c'est le moment de le concrétiser, même si vous n'en profitez pas tout de suite. Bien sûr, il faudra vous investir à fond, ne pas vous disperser, être vraiment concentré sur votre objectif, c'est la condition sine qua non pour réussir. Toutefois, certains pourraient aussi recevoir une aide conséquente, à laquelle ils ne s'attendaient pas du tout.

Cancer

Conjointe à Jupiter, Mars s'oppose à votre 3e décan. Vous allez vous trouver face à une décision difficile à prendre ou à accepter et elle peut concerner votre couple. Ou un associé avec qui vous avez de mauvaises relations. Bref, il y a de l'orage dans l'air avec quelqu'un et cela va durer quand même jusqu'au 12 mai, chaque membre du décan étant sensible à la conjoncture pendant trois ou quatre jours. Cela dit, la force de cette configuration dépend de votre thème natal.



Lion

Les natifs de juillet sont encore dans le collimateur d'Uranus, cependant ce n'est que la suite et peut-être la fin d'une période où tout a changé et pas forcément en bien. Nous en avons souvent parlé, trop souvent peut-être, mais si vous êtes né avant le 29 juillet, il semble bien que vous en avez terminé avec Uranus. Mais maintenant c'est Saturne qui vous envoie une dissonance (début du décan) qui peut créer, entre autres, un sentiment d'isolement (logique en ce moment).



Vierge

Vous avez de bonnes armes à votre disposition, 3ème décan, et en premier lieu une belle force de travail qui ne peut que vous valoir des succès et parfois, une récompense. Mars occupe votre secteur du travail et vous donne cette détermination à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, ou qu'on vous a fixés. Non seulement vous pouvez les atteindre mais vous pouvez aussi les dépasser, surtout né après le 17 septembre. Soyez proactif et ne vous préoccupez pas de la concurrence.



Balance

Né entre le 11 et le 16 octobre, voilà que Vénus va longuement rester en phase avec vous. Vous pouvez autant tomber amoureux que passer un accord très lucratif. La chance est là, le domaine où elle va passer est à déterminer selon votre thème natal, mais il y a certainement une belle opportunité qui s'est présentée ou qui va se présenter, et vous n'aurez qu'à la saisir.

Scorpion

Né en octobre, vous n'êtes pas encore débarrassé d'une situation pesante, mais à partir du 12 mai vous aurez des armes efficaces pour vous battre et remonter la pente. C'est un peu votre spécialité en tant que Scorpion... Vous pouvez descendre très bas, être au plus bas, et faire une formidable remontada parce que quand vous êtes au fond, vous avez soudain la force, l'énergie qui va vous aider à repartir à toute vitesse vers les sommets.





Sagittaire

Né entre le 9 et le 15 décembre, Vénus se promène nonchalamment face à vous, vous pourriez trouver un partenaire, sur le plan professionnel ou dans votre vie privée. Vénus en Gémeaux n'étant pas toujours encline à s'engager, il est possible que ce soit un simple flirt, mais peut-être que pour vous ce sera plus ? Cependant, vous pouvez aussi avoir de la chance en affaires, surtout si vous achetez-vendez quelque chose. Gardez confiance, ça peut prendre du temps.



Capricorne

Né après le 16 janvier, Jupiter est conjointe à votre Soleil, c'est un facteur de reconnaissance et de développement, sur le plan personnel ou professionnel. Il se peut aussi qu'on vous congratule, qu'on vous félicite pour un succès, certains pourraient même recevoir une récompense, quelque chose d'honorifique. Cependant, il va probablement falloir attendre quelque temps...



Verseau

On a vu que Mars s'était installée chez vous, 3e décan, mais Vénus arrive elle aussi pour former un bon aspect avec vous et avec Mars. Alors, de l'amour ou de l'argent ? Il se peut que ce soit les deux pour certains natifs, que vous ayez la possibilité de mettre l'un de vos projets en place, ou en tout cas de vous battre pour... Mais vous pouvez aussi vivre quelque chose de passionné avec quelqu'un qui correspond à ce que vous recherchez chez l'autre...



Poissons

Même si vous avez des gens déprimés autour de vous, vous ne le serez pas et si vous êtes du 1er décan né après le 25, c'est parce qu'il y a du nouveau dans votre vie : c'est un vrai changement qui s'annonce, même pour ceux de début mars. Vous êtes sur le point de casser un schéma sur lequel vous avez fonctionné pendant des années et vous en espérez une forme de libération, ce qui pourrait effectivement être le cas. Mais cela doit être préparé.