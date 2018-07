L'horoscope du 29 avril 2018

publié le 29/04/2018 à 08:14

Bélier

Nous l'avons déjà évoqué, certains du 3e décan ont vécu une grosse crise ces derniers temps, mais la conjoncture se défait et la pression retombe. Cela dit, c'est un processus qui s'est mis en route pour ceux des 10, 11, 12 avril (voire au-delà) un processus qui vise, dans certains cas, à provoquer une profonde mutation dans votre vie, familiale ou professionnelle. C'est une crise liée à Pluton et même dissonante, cette planète nous montre toujours que nous avons des ressources cachées.

Taureau

Un peu maltraitée en Scorpion, la Lune pousse à des excès que vous allez devoir contrôler. Pas ceux des autres, mais les vôtres, des excès de sentiments. Comme souvent, vous en aurez trop et vous aurez tendance à étouffer votre chéri/e ou vos enfants. Le ciel vous dit qu'il faut une juste mesure en tout, et surtout pour votre signe dans ce domaine en particulier. Il est vrai que quand vous aimez, vous ne faites pas les choses à moitié mais mettez-vous un peu à la place de l'autre.

Gémeaux

Bricolage, jardinage, mise en ordre de vos papiers, vous serez très occupé en ce dimanche qui ne sera pas vraiment un jour de repos. Il faudra bosser dur ! Enfin, ça dépend de votre décan... Le 1er décan est toujours conjoint à Vénus et il est donc possible que vous receviez l'objet de votre flamme chez vous... ou que vous ayez une occupation particulière ensemble. 3e décan, une petite crise pourrait vous contrarier si vous êtes en couple, surtout né les 14, 15 juin.



Cancer

Ne vous laissez pas marcher sur les pieds aujourd'hui, les astres vous disent que vous pouvez très bien vous imposer sans pour autant faire de la casse. Vous n'êtes pas obligé de vous imposer de manière agressive, vous pouvez très bien utiliser la douceur, une douceur qui n'exclut pas la fermeté. C'est probablement face aux enfants qu'il faudra être solide, 1er décan. 3e décan Mars s'éloigne peu à peu de Pluton et vous êtes moins en crise que précédemment.

Lion

Vous serez mal luné, peut-être parce que vous aurez mal dormi, mais rien qui ne soit rattrapable dans la journée grâce à un petit effort de votre part. Si vous êtes en famille, comme beaucoup de Français, est-il vraiment indispensable de faire subir vos ronchonnements à vos proches ? Sauf bien sûr si l'un d'eux est responsable de votre humeur et que vous avez envie de le punir en le boudant, ou en le traitant comme un enfant capricieux que l'on met au coin avec un bonnet d'âne.

Vierge

Vous serez habile et agile, autant sur le plan physique qu'intellectuel. Il est vrai que, souvent, la Vierge est une grande adepte des sports que l'on dit cérébraux : mots croisés, Sudoku, etc. Mais certains sportifs sont de la Vierge (Martin Fourcade) et justement on loue leur sens de la stratégie, la rapidité de leur esprit, leur réactivité. Quoi que vous fassiez aujourd'hui, vous pourrez être satisfait, n'allez pas chercher la petite bête, c'est-à-dire le seul petit truc qui n'est pas parfait.



Balance

D'une manière ou d'une autre vous parlerez d'argent aujourd'hui, vous ferez le point avec votre partenaire sur une éventuelle amélioration dans ce domaine. Cela a commencé avec l'arrivée de Jupiter en Scorpion, votre signe d'argent et certains ont peut-être mis quelque chose en place en septembre-octobre dernier qui est susceptible de leur rapporter plus. Mais il faut tenir compte du temps si vous êtes de septembre, n'oubliez pas que Saturne vous freine jusqu'en fin d'année.

Scorpion

La Lune est chez vous, c'est la pleine Lune demain, et comme beaucoup de Scorpion vous aurez tendance à vous croire dans la tête des autres. C'est un peu vrai que vous avez ce don de deviner ce qu'ils ont en tête, ce qu'ils cachent, mais en même temps il n'est pas sûr que ce soit réellement un avantage. Ceux qui n'ont pas de mystère pour vous ne vous attirent pas et vous pouvez passer à côté de belles histoires. N'oubliez pas que personne n'est totalement transparent.

Sagittaire

La Lune vous fait de l'ombre aujourd'hui, vous manquerez un peu de foi et de confiance en l'autre, mais comme ce n'est pas votre nature, ça ne durera pas. Vous êtes au contraire parmi les signes les plus confiants, autant en lui-même qu'en les autres. Cela dit, ça a pu vous jouer des tours car, bien évidemment, tout le monde ne mérite pas votre confiance. Et dans ce cas, il arrive même que vous deveniez excessivement méfiant, beaucoup trop même !

Capricorne

Si vous avez fait des plans pour ce dimanche, a priori tout se déroulera comme prévu, sauf que certains nés vers les 2, 3 janvier devront sortir de leur réserve. Ou plutôt, c'est quelqu'un de la famille qui les obligera à affirmer une décision qu'ils ont prise et dont ils n'ont peut-être pas parlé jusqu'à présent. Cela dit, ça ne semble pas être quelque chose de très important, au contraire. C'est peut-être vous qui en faites une montagne. 3e décan, votre ciel est toujours mouvementé, mais moins.



Verseau

Vous pourriez avoir un sentiment de réussite si vous êtes de janvier, et pourtant quelque chose semble vous déstabiliser, peut-être un déménagement. Mais il pourrait signifier plus qu'un déménagement, cela peut être un changement total de façon de vivre ou de travailler et cela a démarré il y a un an, pratiquement jour pour jour. Quelque chose vous déplaît, donc, et vous n'êtes pas du genre à vous résigner mais plutôt à vous révolter.

Poissons

Prévoyez un bon dimanche, propice à l'évasion. Vous aurez besoin de voir autre chose, un horizon différent, et de pouvoir rêver à de beaux voyages. Même si vous n'avez pas réellement l'intention de les faire (quoique), cela vous fera du bien au moral de pouvoir les évoquer. Toutefois, on ne peut pas dire que votre moral soit au plus bas, sauf peut-être si vous êtes né autour du 6 mars, et encore : vous êtes probablement en pleine prise de conscience.