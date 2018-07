L’horoscope du 29 avril 2017

publié le 29/04/2017 à 07:30

Taureau

Encore plus que d'habitude, vous serez réticent face à d'obligatoires dépenses. Votre nature économe vous pousse à thésauriser, à en avoir sous le matelas. Le plus possible ! Mais il faudra bien vous rendre à l'évidence, il y a des manques dans la maison et même peut-être dans le réfrigérateur, et malgré toute votre bonne volonté, vous ne pourrez pas faire autrement que de sortir la carte bancaire ou le chéquier. 1er et surtout 3e décan sont dans la ligne de mire...

Bélier

Le 1er décan a les faveurs de Vénus et de Mars, de quoi vivre une passion, mais c'est le 3e décan qui est toujours complètement survolté par certains imprévus. Soit vous êtes révolté par un événement qui ne va pas du tout dans le sens que vous espériez, soit vous avez des moments difficiles avec l'un de vos proches (personnel ou professionnel) et votre relation prend un tour que vous n'avez pas souhaité. Mais vous pouvez aussi changer totalement d'idée ou d'opinion politique.

Gémeaux

Non mais quelle humeur ! Né après le 16 juin vous aurez du mal à vous faire aimer aujourd'hui, vous n'aurez que vos soucis en tête et pas un sourire à offrir. A votre décharge, la Lune s'oppose à Saturne et cela ne peut que vous rendre morose, ou vous faire mesurer ce que vous avez perdu (pour certains). Heureusement vous n'êtes pas tous logés à la même enseigne et Vénus en Bélier a des petits cadeaux pour les natifs du 1er décan (mai).

Cancer

Beaucoup d'entre vous seront plutôt distraits et feront ou diront des choses qu'ils préfèreront oublier très rapidement. Un petit lapsus révélateur par exemple. Il est vrai qu'avec Mercure toujours conjointe à Uranus, certaines paroles peuvent vous échapper et beaucoup surprendre votre interlocuteur. A moins qu'on ne s'adresse à vous de telle manière que la révolte gronde en vous. Gare aux discussions autour de la politique, elles pourraient être très musclées.

Lion

Décidément, vous êtes privilégié par les astres et ce samedi devrait être marqué par des manifestations d'amitié et de soutien, surtout si vous êtes né après le 13 août. Et même si vous êtes seul, vous aurez la surprise d'avoir des nouvelles (par téléphone ou par mail, voire par courrier) d'un ou d'une amie. Si vous êtes entouré, il se peut qu'il y ait d'intéressants débats d'idées portant sur la politique et les perspectives qui s'annoncent pour le second tour de l'élection.

Vierge

Il n'est pas exclu que vous ayez un problème concernant votre travail si vous êtes du 3e décan. Ne cherchez pas à changer en ce moment, accordez-vous du temps. Même si vous vous ennuyez ferme dans ce que vous faites, ou s'il y a des chefs ou des collègues que vous ne supportez plus, essayez de tenir le coup et de ne pas partir sur un coup de tête. Vous ne retrouveriez pas tout de suite ! Et si vous avez déjà quelque chose en vue, il se peut qu'une fois en place cela ne vous plaise pas.

Balance

3e décan, né autour des 18 et 19 octobre, la vie vous secoue un peu ou beaucoup, mais une sorte d'oasis de liberté s'offrira à vous, une vraie bouffée d'air frais. Hélas cela ne durera pas car la conjonction entre Mercure et Uranus est toujours là, elle s'est installée jusqu'au 11 mai et ne vous laissera pas l'esprit en paix. A moins que vous ne soyez dans d'inextricables problèmes de couple ou d'association professionnelle. N'hésitez pas à demander de l'aide...

Scorpion

Votre tendance naturelle à douter de tout et de tous est accentuée aujourd'hui et on vous reprochera de ne pas être très cool, ce dont vous n'aurez rien à faire ! Ce que pensent les autres vous sera indifférent, mais en revanche ce que vous " sentez " sera pour vous une évidence. Il est vrai que vous aurez beaucoup d'intuition, que vous serez facilement dans la tête des autres, mais vous n'êtes pas devin et vos craintes, vos désirs, peuvent modifier vos intuitions.

Sagittaire

Vous aurez besoin qu'on vous considère davantage, surtout 3e décan. Vous avez l'impression en ce moment d'être transparent et cela ne peut que vous humilier. Cela dit, apprendre un peu l'humilité ne vous fera pas de mal car vous avez naturellement tendance à penser, même inconsciemment, que vous êtes au-dessus des autres et que vous êtes détenteur de la vérité. Et si vous êtes du 1er décan né après le 27 novembre, un désaccord risque de vous contrarier.

Capricorne

La conjoncture continue à mettre la pression sur le 3e décan. Vous devez absolument vous libérer d'une contrainte pesante, qui peut autant venir de vous que des autres. Il y a peut-être des choses que vous vous imposez sans vous en rendre tout à fait compte, des comportements, des idées, des opinions hérités de l'enfance et que vous avez intérêt à balayer pour continuer à vous développer. Mais un travail, ou quelqu'un au travail peut aussi vous mener la vie dure.

Verseau

Il n'y a rien dans le ciel pour vous contrarier, au contraire. Mais c'est plutôt sur la terre que vous vous sentez contraint par une réalité que vous ne contrôlez pas. Il peut être question de votre travail, où quelque chose avance trop lentement, ou de politique. Vous craignez que votre candidat n'échoue, par exemple. Cependant, cela ne concerne semble-t-il que le 3e décan, alors que le 1er décan est plein d'enthousiasme et d'envie de propager ses idées tous azimuts.

Poissons

Ça risque de faire des étincelles en famille si vous êtes né en février, mais il est aussi possible qu'un ou une ex. vous cherche querelle juste pour vous contrarier. Vous recevez en effet une dissonance de Mars, mais qui a plusieurs interprétations. Né après le 24 février, vous êtes le plus concerné et vous pourriez aussi vous faire mal bêtement, à cause d'une maladresse ; à moins que vous n'ayez une inflammation quelque part. N'attendez pas pour vous soigner !